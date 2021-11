Amazon Prime Video w końcu z aplikacją na macOS

Po wielu miesiącach oczekiwania i niedawnej promocji Amazon Prime Video otrzymuje natywną aplikację na komputery Mac.

Amazon ostatnimi czasy coraz śmielej wkracza na Polski rynek. Kilka miesięcy temu zadebiutował polski sklep Amazonu. Niedawno firma przygotowała dla nas specjalną okazję Amazon Prime. Za 49 zł miesięcznie otrzymujemy subskrypcję Prime z dostępem do Prime Video. Teraz aplikacja do strumieniowego oglądania filmów i seriali pojawia się na komputerach Mac. Posiadacze urządzeń z macOS nie muszą już korzystać z przeglądarki, aby oglądać ulubione filmy i seriale. Co ważne program oferuje kilka funkcji, których nie znajdziemy w wersji przeglądarkowej.

Amazon Prime Video na macOS

Prime Video na macOS pozwala wykorzystać funkcję Picture in Picture. Możemy wygodnie oglądać materiały w zmniejszonym oknie pracując jednocześnie z innymi aplikacjami. Program pozwala również na pobieranie filmów i seriali do pamięci urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu możemy oglądać wybrane przez nas treści bez dostępu do internetu. Nie zabrakło natywnego wsparcia dla AirPlay. Dzięki niemu możemy strumieniować multimedia z naszych smartfonów/tabletów na komputer oraz z komputera na telewizor lub Apple TV.

Pobieranie materiałów w Amazon Prime Video na macOS

Aplikacja Prime Video działa na komputerach Mac z systemem operacyjnym macOS 11.4 Big Sur lub nowszym. Wspierane są modele z procesorami Intel oraz Apple.

Amazon Prime Video w Mac App Store

Prime Video na komputery Mac pobierzemy z Mac App Store.