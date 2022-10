Ekskluzywne okazje i wielkie promocje Amazon Prime trwają w najlepsze. Dziś ostatni dzień dwudniowej akcji, która wywołuje nie lada zainteresowanie. Pośród niezliczonej ilości rabatowych ofert, udało mi się znaleźć ekspres znanej marki w niezwykle atrakcyjnej cenie. Sprawdź, czy to model dla Ciebie!

Amazon Prime: wielkie rabaty tylko przez 48h

Platforma została wprowadzona do Polski dopiero w 2021 roku, jednak tak duża popularność i znaczenie Amazon za oceanem - pozwoliło na stosunkowo szybkie zdobycie sympatii klientów. Sprzyja temu również dostęp do specjalnych akcji promocyjnych takich jak m.in. miniony Amazon Prime Day, ale i nie tylko. Korzystając z funkcji Prime, możemy skorzystać z limitowanych ofert wyłącznie dla członków. W dniu wczorajszym ruszyły wielkie rabaty, którymi objęte zostały rozmaite kategorie produktowe - w tym m.in. AGD. Nie mogliśmy przejść obojętnie wobec okazji do zakupu sprzętów w znacznie niższych cenach. Naszej uwadze nie umknęły urządzenia dla domu -więcej przeczytasz w naszym wpisie: Amazon Prime: roboty sprzątające i odkurzacze bezprzewodowe - takie promocje robią wrażenie. To jednak nie wszystko...

Amazon Prime: cena tego ekspresu przekona do zakupu nie tylko kawoszy

Jeśli na myśl o smaku i zapachu ulubionej kawy o poranku masz więcej chęci, aby wstawać - ta oferta jest skierowana dla Ciebie. W serwisie udało nam się znaleźć automatyczny ekspres od cenionej marki KRUPS. Model EA811E posiada nowoczesną technologię Quattro Force, a możliwość kontroli temperatury oraz stopnia zmielenia ziaren - umożliwia przyrządzenie kawy wedle naszych preferencji. Wyposażenie ekspresu w dyszę do spieniania mleka umożliwia przyrządzenie kawy również dla smakoszy kawy z pianką.

KRUPS EA811E ARABICA - parametry

Typ: Ekspres automatyczny

Moc: 1450 W

Ciśnienie: 15 barów

Pojemność zbiornika na wodę: 1,7 l

Funkcje: Espress, podwójna kawa, duża kawa

Dodatkowe funkcje: Dysza do spieniania mleka

Pojemność zbiornika na kawę: 260 g

Wyświetlacz: Przyciski

Odległość dyszy kawy do tacki: Maks. 10,5 cm

Wyjmowana tacka ociekowa: Tak