Amazon Prime debiutuje w Polsce. Gry i seriale za darmo!

Polski Amazon właśnie zyskał potężnego sprzymierzeńca, a jest nim usługa Amazon Prime, która właśnie zadebiutowała w Polsce.

Nie jest żadną tajemnicą, że polski oddział największego sklepu na świecie nie wzbudza zachwytu. Ograniczona zawartość czy brak kuszących promocji sprawiają, że wypada on blado nie tylko w porównaniu do innych sieci w Polsce, ale również do własnych odpowiedników z innych krajów. Oczywiście na obronę Amazon.pl przemawia fakt, że jest on stosunkowo "świeżą placówką". Jednak dla większości z nas nie ma to znaczenia.

Wydaje się jednak, że centrala Amazonu nie zamierza rezygnować ze wsparcia dla Polski. Co więcej, chcąc nas przekonać do zakupów i do korzystania z popularnych serwisów firmy wprowadzono w Polsce abonament Amazon Prime, wobec którego nie można przejść obojętnie.

Co to jest Amazon Prime?

Amazon Prime to usługa abonamentowa. Zanim jednak zaczniecie kręcić nosem, że tych macie już pod dostatkiem, to sprawdźcie co oferuje wam Amazon Prime.

Dzięki usłudze może przekonacie się do zakupów w Amazon.pl, a to dlatego, że możecie liczyć na darmową dostawę bez minimalnej wartości zamówienia. Tylko od was zależy czy chcecie, aby kurier z paczką zapukał do waszych drzwi czy wolicie odebrać swój zakup w paczkomacie.

To oczywiście nie wszytko, Amazon Prime oferuje nam również pełen dostęp do Amazon Prime Video, czyli streamingowego serwisu amerykańskiego producenta, który rozwija się w zastraszającym tempie i już teraz oferuje dziesiątki oryginalnych filmów i seriali. Fanów Władcy Pierścieni z pewnością zainteresuje fakt, że to właśnie na Amazon Prime Video zobaczymy "najdroższy serial w historii", który osadzony zostanie właśnie w świecie stworzonym przez J.R.R Tolkiena.

Lubicie grać? Oczywiście, że lubicie! Nie ma jednak nic lepszego niż darmowe gry bądź dodatki do nich. W ramach Amazon Prime dostaniecie bowiem również dostęp do Amazon Prime Gaming. Serwis ten oferuje nam m.in. darmowe gry każdego miesiąca, jak również dostęp do wielu dodatków do najpopularniejszych tytułów, w tym: Apex Legends, GTA Online, Destiny 2, Call of Duty i wiele więcej.

Obecnie w Prime Gaming możecie odebrać za darmo m.in.:

Star Wars: Squadrons

Ghostrunner

Alien: Isolation

Secret Files 3

Song of Horror Complete Edition

Red Wings

Amazon Prime - cena

Pora na najlepsze - Amazon Prime jest dostępny za darmo przez pierwszy miesiąc (tylko dla nowych użytkowników). Jeśli jednak spodoba wam się abonament i zdecydujecie się na zainwestowanie w niego pieniędzy, to musicie liczyć się z tym, że to prawdopodobnie najbardziej opłacalna usługa tego typu na rynku. Roczny abonament Amazon Prime wyceniono w Polsce na 49 zł. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby wykupić sobie tylko miesięczny dostęp za 10,99 zł, ale jak wyraźnie widać, roczna subskrypcja pozwoli nam zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Trzeba przyznać, że Amazon nas solidnie zaskoczył dostosowaniem ceny Amazon Prime do polskiego rynku. Roczny abonament, w którego skład wchodzi: darmowa dostawa w Amazon.pl, pełen dostęp do serialów i filmów na Amazon Prime Video i do tego darmowe gry i dodatki z Amazon Prime Gaming za jedyne 49 zł to prawdziwa gratka.

Swoją przygodę z Amazon Prime możecie zacząć tutaj.

