Amazon będzie akceptować kryptowaltuty (?)

Amazon idzie w ślady Tesli i będzie przyjmować płatności w kryptowalutach. Co więcej, planuje stworzyć własną kryptowalutę oraz strategię blockchain.

Jak podaje Business Insider, Amazon poszukuje do pracy osób mających zająć się tworzeniem kryptowalut. Będą one częścią zespołu The Amazon Payment Acceptance & Experience Team, odpowiedzialnego za obsługę płatności w kryptowalutach na całym świecie. To wyraźny sygnał, że firma założona przez Jeffa Bezosa szykuje się do obsługi Bitcoinów i innych środków. Nie ma jeszcze żadnej konkretnej daty, a plany mogą ulec zmianie, jednak przygotowania jasno wskazują, że nastąpi to w niedalekiej przyszłości.

Sam Amazon poinformował w oświadczeniu prasowym, że "jest zainspirowany innowacjami związanymi z kryptowalutami" i sądzi, że segment ten ma duży potencjał. Jeszcze niedawno platforma była bardzo sceptyczna w stosunku do kryptowalut, ale od tego czasu nastąpił gwałtowny wzrost osób z nich korzystających, więc Amazon chce mieć swój kawałek tego tortu. Jednak pozostaje kwestia, na jakiej podstawie pieniądze będą przeliczane z krypto na zwykłe? Wszystko jeszcze przed nami, jednak jeżeli Amazon zacznie akceptować kryptowaluty, z pewnością odczuje to ich rynek.

