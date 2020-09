Amazon informuje, że PS5 może nie dotrzeć na czas, Sony przeprasza

Najbardziej oczekiwany produkt od lat zalicza właśnie największą wpadkę jaką widział świat. Chaos wokół zamówień przedpremierowych PlayStation nie dziwi, biorąc pod uwagę, że wielu sprzedawców zignorowało oficjalną datę premiery. Przedstawiciele firmy Sony na dzień przed pisali na Twitterze:

Nikt nie mógł przewidzieć, że tę notatkę zignorują Target, BestBuy, GameStop i Walmart, otwierając swoje zamówienia już 16 września. Ta pomyłka była początkiem problemów: zerwane linki, awarie, czy blokowanie niektórych użytkowników przez system ochrony DDoS. Niektórym konsumentom udało się umieścić PS5 w koszykach, tylko po to, by przy płaceniu pojawił się komunikat o braku zapasów.

Ci, którzy zamawiali konsolę przez Amazon pozornie uniknęli wielu z tych problemów, jednak mogą poczuć się rozczarowani. Firma przekazała w e-mailu, że produkt może nie przyjść na czas. Teoretycznie sprzęt powinien zostać dostarczony 12 listopada, jednak jak się okazuje, może to być niemożliwe do zrealizowania.

Ta cała sytuacja doprowadza do skrajnych zachowań. Na serwisie eBay można znaleźć ogłoszenia przedsprzedaży PlayStation 5 po wygórowanych cenach. Najdroższe "kup teraz" to kosmiczne 12 500 USD. Takie same ogłoszenia można było zaobserwować w przypadku RTX 3080.

Sony oficjalnie przeprasza za cały bałagan i obiecuje zwiększyć liczbę konsol w przedsprzedaży.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun