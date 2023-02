Amazon mierzy się z poważnymi zarzutami - kara od UOKiK może zaboleć

Platforma internetowa zdobyła sławę za oceanem już dawno temu, choć wzrost zainteresowania jest obserwowany również na polskim rynku. Niestety Amazon trafił na celownik UOKiK, a ofiarą domniemywanych nieuczciwych praktyk mogli zostać przeciętni konsumenci...

Uruchomienie platformy w Polsce było dość wyczekiwane, choć realia cen, dostępności i sprzedawców mogą znacząco różnić się od tego, co znają sympatycy Amazon zza oceanu. Niemniej, nie można stwierdzić, jakoby przedsiębiorstwo raczkowało. Polacy chętnie zaglądają do sklepu internetowego, w którym dotychczas mieliśmy okazję skorzystać z wielu atrakcyjnych rabatów, w tym m.in. z okazji Amazon Prime Day, oraz tematycznych okazji takich jak wyprzedaż narzędzi BOSCH. Niestety wygląda na to, że Amazon może mieć problemy...

Zarzuty UOKiK przeciwko Amazon - batalia będzie słono kosztować?

Jak wynika z najnowszych doniesień UOKiK, przedsiębiorstwo skierowało na siebie wiele problemów, które wynikają z błędnego rozumienia momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów. Na wstępie należy zaznaczyć, że sam Amazon przyznaje się do prowadzonej polityki w regulaminie sklepu internetowego, a mowa tu konkretnie o wspomnianej umowie. Wynika z tego, że dokonanie zamówienia i potwierdzenie nie jest tożsame z jej zawarciem. Nadchodzi to dopiero wówczas, gdy towar zostaje wysłany. Problem leży w tym, że informacja o powyższym jest nieczytelna, co automatycznie może wprowadzać nas w błąd.

Drugi zarzut jest ściśle związany z wywiązaniem się z terminu dostawy. Niestety wstępna analiza sugeruje, że mimo zapewnień widocznych na stronie, Amazon EU SARL nie musi wywiązać się z przewidzianego okresu, a jak wspominaliśmy - sama umowa zostanie zawarta na długo po dokonaniu zakupów. W efekcie tego, decydując się na ofertę, w której zauważymy komunikat o dostarczeniu na wskazany czas, możemy spotkać się z zawodem. Niejasne jest również dostarczanie informacji o przysługujących uprawnieniach. Mowa tu konkretniej o opcji ''Gwarancja Dostawy''.

Źródło: UOKiK

Na ten moment, UOKiK dogłębnie bada sprawę, więc w dalszym ciągu są to wyłącznie zarzuty na podstawie działania sklepu internetowego oraz odwołania do regulaminu. Jeśli okażą się słuszne, Tomasz Chróstny - prezes Urzędu, przewiduje karę wynoszącą aż do 10 % obrotu spółki.

Źródło: UOKiK