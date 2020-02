Amazon na pozycji lidera w sprzedaży inteligentnych głośników

Pomimo tendencji spadkowej Amazon nadal sprzedaje najwięcej inteligentnych głośników.

Urządzenia Amazon Echo i Alexa spopularyzowały inteligentne głośniki na całym świecie. Najnowsze dane firmy analitycznej eMarketer potwierdzają, że prawie 70 procent rynku smart głośników należy do Amazon. Drugie miejsce przypada firmie Google z 38 procentowym udziale w rynku podczas, gdy reszta graczy czyli Apple, Sonos i Harman Kardon mają łącznie 18 procentowe udziały.

Źródło: pcworld.com

Amazon bardzo wcześnie zaangażował się w rozwój inteligentnych głośników, co przyczyniło się do osiągnięcia znacznych udziałów rynkowych. Firma nadal utrzymuje silną pozycję lidera na rynku inteligentnych głośników, a same urządzenia przynoszą Amazonowi znaczne dochody. Rynek nie stoi w miejscu i pomimo pierwszej pozycji udziały Amazonu stopniowo spadają na rzecz innych producentów, którzy zaangażowali się w sprzedaż podobnych urządzeń.

Analitycy z eMarketer informują, że spodziewali się, że po wejściu na rynek Apple oraz Google pozycja Amazonu znacznie osłabnie, ale tak się nie stało. Atrakcyjne urządzenia Alexa sprzedają się wyśmienicie.

Niestety nie wszystkie informacje są dla Amazonu optymistyczne. Podczas, gdy przedsiębiorstwo nadal dominuje w kategorii inteligentnych głośników firma zalicza ciągłe spadki udziałów nieprzerwanie od 2017 roku podczas, gdy konkurencyjne marki odnotowują wzrosty. Jeżeli tendencja ta nie zmieni się w przeciągu najbliższych lat Amazon zostanie zdetronizowany z pozycji lidera. Analitycy wskazują, że w przyszłości będziemy mieć do czynienia głównie z dwoma typami inteligentnych głośników - pracujących z asystentem Amazon Alexa oraz Asystentem Google. Według eMarketer Apple Homepod pozostanie ciekawostką dla użytkowników ekosystemu Apple, ale nie stanie się realną alternatywą dla Amazona i Google.

Szanse na zaistnienie na rynku ma również Sonos, ale głównym problemem z głośnikami tej firmy jest ich cena. Konsumenci kupujący inteligentne głośniki bardziej zwracają uwagę na ładny wygląd i przystępną cenę, niż jakość oferowanego dźwięku.

Źródło: techspot.com