Amazon najdroższą marką świata, za nim Google i Apple

Brand Finance opublikowało dzisiaj raport Global 500. Znajdziemy w nim m.in. zestawienie najdroższych marek świata. Ile wart jest Amazon i kto znalazł się w pierwszej dziesiątce?

Amazon zdobywa tytuł najcenniejszej marki świata już trzeci rok z rzędu. Jej wartość wyceniana jest na 220,7 miliardów dolarów. Po raz pierwszy Amazon przekroczył wartość 200 miliardów. Sukces zawdzięcza rozwojowi, w tym inwestowaniu w cloud computing, elektronikę konsumencką oraz logistykę. Drugie miejsce to Google, które zepchnęło z niego Apple i jest warte obecnie 159,7 mld USD, podczas gdy Apple - 140,5 mld USD. Zmian nie zaliczył natomiast Microsoft, który wciąż jest na czwartej pozycji, podobnie piąty Samsung. Szóste miejsce to ICBC - czyli Industrial and Commercial Bank of China, chiński bank z siedzibą w Pekinie, największy na świecie pod względem wielkości aktywów.

Z marek powiązanych z IT mamy na 7. pozycji Facebooka - 79,5 mld USD, a pierwszą dziesiątkę zamyka Huawei, warte 65 miliardów dolarów. W przypadku chińskiego producenta jest to awans o dwie pozycje. Na 20 miejscu uplasował się We Chat (spadek o jedno miejsce), a na 26. YouTube - 44,47 mld. Ze znanych firm można zauważyć IBM na pozycji 43., co jest spadkiem o 3 miejsca. Intel również nie ma powodów do radości - spadł z miejsca 50 na 55., natomiast instagram zaliczył olbrzymi skok - z miejsca 103 na 57! W 2019 roku komunikator był wart 16,7 miliaradów, teraz jest to 10 miliardów więcej. Oracle i Cisco to miejsce 66 i 67, Netflix znalazł się na pozycji 73. Pierwszą setkę zamyka Dell. Całe zestawienie można zobaczyć na tej stronie.