Amazon odpalił świetną promocję! Jedyna taka okazja, aby kupić to urządzenie w tak niskiej cenie

W ofercie Amazon pojawiła się świetna promocja na jedno z ciekawszych urządzeń AGD. Przecena sięga prawie 50%, a w innych sklepach nie znajdziemy tego sprzętu taniej.

Amazon czasami potrafi zaskoczyć. Na stronie pojawiła się właśnie bardzo ciekawa promocja na popularny sprzęt AGD, za którym rozgląda się wiele osób. Chodzi o robota sprzątającego Neato D9, który jest teraz dostępny w sklepie z 44% zniżką. Do tego, w innych sklepach nie znajdziemy go w lepszej cenie. Czym się charakteryzuje ten model? Jakie funkcje posiada?

Robot sprzątający Neato D9

To nowoczesne urządzenie, które pozwala na automatyczne wyczyszczenie powierzchni płaskich - zbiera brud z dywanów, wykładzin, paneli czy płytek. Sprzęt posiada pojemnik na zanieczyszczenia o pojemności 0,7 litra, a filtr HEPA zapewnia bezpieczne pochłanianie alergenów oraz cząstek kurzu podczas sprzątania. Robot Neato D9 jest w stanie pracować maksymalnie do 200 minut, czyszcząc przy tym do 150 mkw - na jednym naładowaniu. Tak przynajmniej sugeruje producent. Nie zabrakło aplikacji mobilnej, dzięki której odkurzacz może być obsługiwany z poziomu smartfona - to tutaj możemy zaplanować pracę urządzenia czy wybrać zakazane strefy, które mają zostać pominięte podczas sprzątania. Co istotne, odkurzacz Neato D9 wyróżnia się dość nietypowym kształtem - konstrukcja w kształcie litery D sprawia, że robot łatwiej zbiera zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc czy wzdłuż ścian.

Zobacz również:

Dane techniczne:

Typ filtra: HEPA

Czas pracy: 120 min

Funkcje: Automatyczny powrót do bazy

Pojemność pojemnika: 0,7 l

Automatyczne wyłączanie: ‎Tak

Liczba prędkości: ‎2

Poziom hałasu: 69 dB

Kompatybilne modele: Smartwatche, Amazon Echo, Smartfony, Google Home

Aktualnie urządzenie kosztuje na stronie Amazon 1099 zł i jest to najniższa cena, jaką udało mi się znaleźć spośród innych sklepów, gdzie produkt jest dostępny.

Zobaczcie też: Teraz na Amazon kupisz szczoteczkę elektryczną Philips taniej o stówkę. Niższej ceny nie znalazłam