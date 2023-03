Amazon odpalił świetną promocję. To popularne urządzenie kosztuje teraz prawie 50% taniej!

W ofercie Amazon pojawiła się świetna promocja na jedno z ciekawszych urządzeń AGD. Przecena sięga prawie 50%, a w innych sklepach nie znajdziemy tego sprzętu taniej.

Amazon czasami potrafi zaskoczyć. Na stronie pojawiła się właśnie bardzo ciekawa promocja na popularny sprzęt AGD, za którym rozgląda się wiele osób. Chodzi o robota sprzątającego Neato D800, który jest teraz dostępny w sklepie z 48% zniżką. W innych sklepach nie znajdziemy go w lepszej cenie. Czym się charakteryzuje ten model? Jakie funkcje posiada?

Robot sprzątający Neato Robotics D800

To nowoczesne urządzenie, które pozwala na automatyczne wyczyszczenie powierzchni płaskich - zbiera brud z dywanów, wykładzin, paneli czy płytek. Sprzęt posiada pojemnik na zanieczyszczenia o pojemności 0,7 litra, a filtr HEPA zapewnia bezpieczne pochłanianie alergenów oraz cząstek kurzu podczas sprzątania. Robot Neato D800 jest w stanie pracować maksymalnie do 90 minut na jednym naładowaniu. Jeśli w takcie pracy się rozładuje, automatycznie powróci do bazy, a następnie wznowi działanie w miejscu, w którym zostało przerwane sprzątanie. Nie zabrakło aplikacji mobilnej, dzięki której odkurzacz może być obsługiwany z poziomu smartfona - to tutaj możemy zaplanować pracę urządzenia czy wybrać zakazane strefy, które mają zostać pominięte podczas sprzątania. Co istotne, odkurzacz Neato D800 (jak i inne modele tej marki) wyróżnia się dość nietypowym kształtem - konstrukcja w kształcie litery D sprawia, że robot łatwiej zbiera zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc czy wzdłuż ścian. Do mapowania pomieszczeń wykorzystywana jest technologia laserowego systemu skanowania.

Zobacz również:

Dane techniczne:

Czas pracy: do 90 minut

do 90 minut Pojemność zbiornika na kurz: 0,7 l

0,7 l Wysokość: 10,13 cm

10,13 cm Poziom hałasu: 69 dB

69 dB Czujniki: LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku

LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku Funkcje: Automatyczny powrót do bazy i ładowanie, programator pracy, technologia LaserSmart, strefy No-Go, kompatybilny z różnymi urządzeniami SmartHome, kształt D, sterowanie za pomocą aplikacji

Model Neato Robotics D800 jest dostępny w promocyjnej cenie za 839 zł. Przejdź do sklepu

W ofercie sklepu Amazon w przystępnej cenie znajdziecie też inne modele robotów Neato:

Neato D10 - sprawdź.

Dane techniczne:

Czas pracy: 300 min

300 min Czas ładowania akumulatora: 100 min

100 min Pojemność zbiornika na kurz: 0,7 l

0,7 l Wysokość: 10,13 cm

10,13 cm Poziom hałasu: 65 dB

65 dB Czujniki: LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku

LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku Funkcje: Automatyczny powrót do bazy i ładowanie, programator pracy, Wi-Fi

Neato D9 - sprawdź

Dane techniczne:

Czas pracy: 200 min

200 min Czas ładowania akumulatora: 150 min

150 min Pojemność zbiornika na kurz: 0,7 l

0,7 l Wysokość: 10,13 cm

10,13 cm Poziom hałasu: 65 dB

65 dB Czujniki: LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku

LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku Funkcje: Automatyczny powrót do bazy i ładowanie, programator pracy, Wi-Fi

Robot sprzątający Neato Robotics D8 - sprawdź

Dane techniczne:

Czas pracy: do 100 minut

do 100 minut Czas ładowania akumulatora: 120 min

120 min Pojemność zbiornika na kurz: 0,7 l

0,7 l Wysokość: 10,13 cm

10,13 cm Poziom hałasu: 69 dB

69 dB Czujniki: LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku

LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku Funkcje: Automatyczny powrót do bazy i ładowanie, programator pracy, technologia LaserSmart, strefy No-Go, kompatybilny z różnymi urządzeniami SmartHome, kształt D, sterowanie za pomocą aplikacji

Poza tym, warto też zwrócić uwagę na model Neato Robotics D4 - sprawdź

Dane techniczne:

Czas pracy: do 75 min

do 75 min Pojemność zbiornika na kurz: 0,7 l

0,7 l Wysokość: 9,95 cm

9,95 cm Poziom hałasu: 69 dB

69 dB Czujniki: LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku

LiDAR - wykrywanie światła i odległości, upadku Funkcje: Automatyczny powrót do bazy i ładowanie, programator pracy, Wi-Fi

