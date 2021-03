Amazon.pl – Gdzie taniej? Porównanie cen z niemieckim i brytyjskim Amazonem

Postanowiliśmy sprawdzić czy za zakupy w Amazon.pl zapłacimy mniej, a może więcej niż w zagranicznych placówkach firmy.

Spis treści

Bez ostrzeżenia i zbędnych zapowiedzi Amazon – największy sklep na świecie, otworzył oficjalnie swoją placówkę w Polsce. Oczekiwania wobec Amazon.pl są ogromne, postanowiliśmy zatem sprawdzić czy włodarze sklepu będą w stanie im sprostać.

Sieć Amazon słynie między innymi z niezwykle rozbudowanej oferty – w zasadzie kupimy tu wszystko od telewizorów, przez gry i zabawki po ubrania i… worki na śmieci.

Możliwość zrobienia praktycznie wszystkich niezbędnych zakupów w jednym miejscu brzmi kusząco i pozwala zaoszczędzić na przesyłce. To jednak oczywiście nie jedyna zaleta Amazonu.

Obecność wielu sprzedawców sprawia, że muszą oni ze sobą mocno konkurować, co pozwala nam nabyć towary w nieco niższej cenie niż gdziekolwiek indziej. Co więcej, sam Amazon dba również o regularne dostarczanie okazji i promocji, które pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy.

Postanowiliśmy zatem sprawdzić czy nasz rodzimy Amazon nie odstaje jakością od swoich zagranicznych „braci”, a szczególnie od niemieckiego (Amazon.de) i brytyjskiego (Amazon.co.uk) oddziału sieci.

Amazon.pl vs Amazon.de / Amazon.co.uk – dostępny asortyment

Polski sklep wystartował z impetem, ale liczba dostępnych towarów i ofert sprzedawców wydaje się być znacznie mniejsza niż w przypadku brytyjskiego i niemieckiego Amazonu. Gdy niektóre produkty są dostępne za granicą u nawet kilkudziesięciu sprzedawców, bywa, że u nas ten sam towar posiada zaledwie kilka firm.

Oczywiście trzeba mieć na względzie, że z czasem ta tendencja będzie się zmieniać. Amazon.pl dopiero co wystartował i przed nim jeszcze długa droga, aby dogonić „starszych braci”.

Amazon.pl vs Amazon.de / Amazon.co.uk – ceny

Przejdźmy zatem do najważniejszego – cen. Polscy klienci chcąc skorzystać z usług Amazonu byli do tej pory zmuszeni do korzystania głównie z niemieckiego bądź brytyjskiego oddziału firmy. Liczne promocje, a także szeroki asortyment dostępnych towarów sprawiły, że wyjątkowo często odwiedzaliśmy Amazon.de bądź Amazon.co.uk. Szczególnie, że bez problemu można w nich zamawiać towary z dostawą do Polski.

Teraz się to zmieniło, pytanie jednak brzmi – czy polski Amazon oferuje lepsze ceny niż zagraniczny kuzyni?

Dokładnie przejrzeliśmy oferty sklepów i porównaliśmy ceny poszczególnych produktów. Nie będziemy tu jednak przytaczać wszystkich pozycji, dla tego wybraliśmy kilka flagowych produktów, które idealnie prezentują ogólne tendencje.

Amazon.pl vs Amazon.de / Amazon.co.uk – porównanie cen poszczególnych produktów

Utarło się przekonanie, że elektronika w naszym kraju jest wyjątkowo droga, a jej zakup za granicą niezwykle opłacalny. Choć oczywiście może się tak zdarzyć, to jak za chwilę zobaczycie, Amazonu to nie dotyczy.

Na początek wybraliśmy telewizor Philips Ambilight 43PUS7304 wyposażony w ekran o przekątnej 43-cale i rozdzielczości 4K. Sprzęt ten może się również pochwalić wsparciem dla takich technologii jak: HDR10+, Dolby Atmos czy Dolby Vision.

Jego ceny w Amazon.pl zaczynają się od 2282 złotych, natomiast w niemieckim i brytyjskim Amazonie prezentują się one następująco:

Amazon.de – 495,79 € = (~ 2247 zł )

) Amazon.co.uk – 459,46 £ (~2412 zł)

Następna w kolejce jest konsola PlayStation 4 Slim. Choć PS5 zdążyło już zadebiutować, to ze względu na problemy z dostępnością, starsza generacja konsol Sony wciąż jest niezwykle popularna.

„Odchudzony” model PS4 Slim (wraz z dodatkowym padem) jest dostępny w Amazon.pl za około 1903 złote. Ceny tego samego wariantu konsoli (choć bez dodatkowego pada) w niemieckim i brytyjskim Amazonie prezentują się one następująco:

Amazon.de – 339,99 € = (~ 1543 zł )

) Amazon.co.uk – 239,95 £ (~1259 zł)

Nawet dodatkowy pad nie usprawiedliwia tak wysokiej ceny konsoli w polskim Amazonie. Co więcej, PS4 Slim dostaniecie taniej w większości polskich sklepów.

Będąc już przy konsolach, nie zapominajmy o grach. Jeden z najpopularniejszych tytułów ostatnich miesięcy - Assassin's Creed Valhalla, porównaliśmy cenowo zarówno w wersji na PS4/PS5 oraz Xbox One/Xbox Series X.

Assassin's Creed Valhalla (Xbox)

Amazon.pl – 182,70 zł

Amazon.de – 44,97 € = (~ 204 zł )

) Amazon.co.uk – 44,99 £ (~235 zł)

Assassin's Creed Valhalla (PlayStation)

Amazon.pl – 189 zł

Amazon.de – 44,95 € = (~ 204 zł )

) Amazon.co.uk – 42 £ (~220 zł)

Kolejny produktem jaki wybraliśmy są słuchawki bezprzewodowe Sony WH-1000XM3. Ten wysokiej jakości sprzęt może się pochwalić m.in.: 30 godzinami pracy na baterii, funkcją szybkiego ładowania oraz optymalizacją redukcji hałasu.

W Amazon.pl ceny Sony WH-1000XM3 zaczynają się od 1070 złotych. Natomiast w niemieckim i brytyjskim Amazonie prezentują się one następująco:

Amazon.de – 229 € (~ 1040 zł )

) Amazon.co.uk – 199,99 £ (~ 1050 zł)

Na koniec zostawiliśmy sobie sprzedażowy przebój, czyli smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro. W Amazon.pl jest on dostępny już za 1039 złotych. Zobaczcie, ile trzeba za niego zapłacić w niemieckim i brytyjskim Amazonie.

Amazon.de – 229 € (~ 1040 zł )

) Amazon.co.uk – 238 £ (~ 1249 zł)

Jak zatem łatwo zauważyć, ceny polskiego sklepu Amazon wcale nie wypadają gorzej od oddziałów firmy z Niemiec czy Wielkiej Brytanii. W większość przypadków ceny plasują się na podobnym poziomie. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale na szczęście działają one w dwie strony. Niektóre towary taniej kupimy w Polsce, inne za granicą.

Należy też pamiętać, że koszty przesyłki z brytyjskiego czy niemieckiego Amazonu będą z reguły droższe niż ma to miejsce w przypadku Amazon.pl, a więc i w ten sposób możecie dodatkowo zaoszczędzić „parę złotych”.

