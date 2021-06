Amazon.pl: elektronika w promocji - przeglądamy najlepsze oferty

W sklepie Amazon.pl znajdziemy wiele ciekawy urządzeń do domu w promocyjnych cenach. Sprawdzamy, na jakie przeceny warto zwrócić uwagę tym razem.

Jeśli szukacie niedrogiej elektroniki, to warto zaglądać na Amazon.pl, gdzie pojawiają się ciekawe promocje na wybrane produkty. Ceny są zazwyczaj o wiele niższe niż w innych sklepach z elektroniką. Od dzisiaj do 15 lipca trwa promocja na urządzenia AGD oraz akcesoria do domu. Postanowiliśmy wybrać kilka najciekawszych produktów, których ceny zostały znacznie obniżone.

Cena promocyjna: 1 157,14 zł (cena regularna 1 499 zł)

Przyjazny dla użytkownika panel sterowania ze wskaźnikami LED

3 poziomy temperatury i 3 ustawienia młynka

Kolor: Czarny

Wymiary produktu: 36.5 x 26 x 32 cm; 7 kg

Pojemność: 1.8 Litry

Pojemność (objętość): ‎1.2 Litry

Moc: 1450 W

Automatyczne wyłączanie: Nie

Poziom hałasu: 60 dB

Funkcje specjalne: Regulacja wysokości wylotu kawy, Intensywny aromat kawy, Intuicyjna obsługa, Mocny stalowy młynek żarnowy, Łatwa w czyszczeniu dysza do spieniania mleka

Cena promocyjna: 115 zł (cena regularna 149 zł)

Funkcja utrzymywania ciepła przez 40 minut

Zawiera miarkę, która mierzy odpowiednią ilość na 1 filiżankę kawY

Wyjmowany koszyk na filtr

Wskaźnik poziomu wody o pojemność: 1.25 l

Funkcje specjalne: Technologia zaparzania WhirlTech – optymalnie zwilża kawę wodą i zapewnia doskonały aromat, płytę utrzymującą ciepło, zintegrowana łyżka pomiarowa, pojemność 10 filiżanek (1,25 l)

Cena promocyjna: 89 zł (cena regularna 129 zł)

O mocy 2200 W

O pojemności 2,5 l

Posiada jednostronny wskaźnik poziomu wody

Posiada wyjmowany filtr antyosadów

Automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy

Lampka kontrolna oraz podświetlony przełącznik

Kontroler STRIX

Cena promocyjna: 118,99 zł

2200 W niezbędne do szybkiego podgrzewania wody

Wzornictwo ze stali nierdzewnej z oświetleniem LED

Bardzo duży otwór ułatwia napełnianie

Wyjmowany filtr ochronny zapobiegający osadzaniu się kamienia dla większej czystości

Podstawa piroetowa ze zintegrowanym zwijaniem kabla

Cena promocyjna: 63,49 zł (cena regularna 99,99 zł)

System centrowania kromki

7 poziomów opiekania

Toster o mocy 750W

System podnoszenia grzanek

Automatyczne wyłączanie po zakończeniu opiekania

Funkcja stop

Antypoślizgowe nóżki

Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Cena promocyjna: 84,72 zł (cena regularna 119 zł)

8 poziomów opiekania:

Podgrzewanie i rozmrażanie za jednym podejściem: Funkcja podgrzewania pozwala na szybkie podgrzanie pieczywa, a funkcja rozmrażania umożliwia opiekanie zamrożonego chleba.

Funkcja podnoszenia pieczywa: Wysoki podnośnik umożliwia łatwe usuwanie małych kawałków chleba.

Możliwość przerwania w dowolnym momencie: Pracę urządzenia można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk zatrzymania.

Wbudowany ruszt do bułek: Wbudowany ruszt do bułek umożliwia łatwe podgrzewanie ulubionych ciastek i bułek.

Cena promocyjna: 158,10 zł

Funkcja Quick Calc Release: Funkcja szybkiego usuwania kamienia

Silne uderzenie pary do 180 g: Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia

Stopa SteamGlide: Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka parowego firmy Philips. Jest wysoce odporna na zarysowania, gładko przesuwa się po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.

Moc 2400 W zapewnia szybkie nagrzewanie

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Cena promocyjna: 1 563 zł

Silnik cyfrowy o prędkości obrotowej do 125 000 obr./min

Jedyny bezprzewodowy odkurzacz z 2 wymiennymi bateriami

Wymienny akumulator o wysokiej wydajności

Kolorowy ekran LCD z blokadą przycisków

Wydajne 5-krotne filtrowanie i nadający się do prania filtr HEPA

Cena promocyjna: 2 199 zł (cena regularna 3 199 zł)

Ładowanie i wznawianie sprzątania - jeśli akumulator jest na wyczepraniu, robot Roomba i7 wróci do stacji dokującej, by się naładować, po czym wznowi sprzątanie w miejscu, w którym zostało przerwane.

Sprząta kiedy, gdzie i jak chcesz - dzięki inteligentnej nawigacji robot odkurzający Roomba i7 może sprzątać, gdzie chcesz i kiedy chcesz. I co równie ważne, możesz również stworzyć Strefy bez dostępu, do których robot nie będzie wjeżdżał.

Odkurza błyskawicznie wszystkie rodzaje podłóg - najnowocześniejsze funkcje mapowania i inteligentna nawigacja pozwalają na wysyłanie robota Roomba i7 natychmiast po pojawieniu się zabrudzenia przez wydanie prostego polecenia asystentowi głosowemu. Współpracuje z urządzeniami wyposażonymi w rozwiązania Alexa i Asystent Google Alexa

Roomba i7 odkurza kurz i brud dzięki 3-stopniowemu systemowi sprzątania, który wykorzystuje 2 gumowe szczotki główne do wszystkich powierzchni.

