Amazon.pl - najlepsze promocje/oferty/wyprzedaże [02.03.2022]

Na polskim Amazonie bardzo często kupimy różnego rodzaju produkty znacznie poniżej ceny rynkowej. Obniżki niekiedy sięgają nawet 50%. W niniejszym materiale zbieramy aktualne promocje, którymi warto się zainteresować.

Polski oddział Amazon wystartował w 2021 roku. Po kilku miesiącach portal ten jest już pełnoprawną alternatywą dla niemieckiego lub brytyjskiego Amazonu. Firma kusi klientów subskrypcją Prime, która uprawnia użytkowników do skorzystania ze specjalnych ofert oraz darmowej dostawy kurierem bezpośrednio do domu.

Amazon - najlepsze promocje i wyprzedaże

Amazon znany jest z oferowania wielu produktów znacznie poniżej cen rynkowych. Wybrane produkty przeceniane są nawet o ponad 50%, a oferta stale się zmienia. Zaawansowane algorytmy oraz boty cały czas dbają o analizę cen produktów w sieci i dostosowują oferty na polskim Amazonie.

W niniejszym materiale zbieramy najciekawsze i najbardziej opłacalne promocje na polskim Amazonie.

Każdy kolejny wpis oznaczony jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą aktualizacji. Regularnie sprawdzamy równie ważność ofert oraz ich ceny.

Jakimi produktami na polskim Amazonie warto się aktualnie zainteresować?

AKTUALIZACJA 02.03.2022

iPhone 12 mini 64 GB

iPhone 12 mini

Cena: 2724 zł; 3149 zł

Polski Amazon przecenił 64 GB iPhone'a 12 mini w kolorze niebieskim. Smartfon z 2020 roku wyposażono w 5,4-calowy ekran OLED Super Retina XDR. Tym samym iPhone 12 mini to jeden z najmniejszych nowoczesnych smartfonów na rynku. Telefon zachwyca panelem o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli o wysokiej jasności maksymalnej.

Za wydajność odpowiada procesor Apple A14 Bionic z modemem 5G, 4 GB pamięci operacyjnej oraz 4-rdzeniowym układem graficznym. Smartfon pracuje pod kontrolą iOS 15.

Urządzenie wyposażono w dwa 12 MP aparaty - główny oraz ultraszerokokątny z wsparciem dla trybu nocnego oraz nagrywania w 4K. Z przodu również znajdziemy 12 MP aparat połączony z systemem Face ID.

iPhone 12 mini posiada obudowę wykonaną z aluminium oraz dwóch tafli szkła Ceramic Shield. Telefon posiada złącze Lightning oraz złącze magnetyczne MagSafe. Smartfon jest w pełni wodoszczelny, co potwierdzono certyfikatem IP68. Nie zabrakło również Dual-SIM.

Link do oferty

Electrolux EEWA3330

Electrolux EEWA3330

Cena: 110 zł; 149 zł

O niespełna 40 zł taniej kupimy czajnik elektryczny Electrolux EEWA3330. Przeceniony model posiada zbiornik na wodę o pojemności 1,7 litra z wyjmowanym filtrem antywapiennym. W obudowie znajduje się przezroczyste okno pokazujące poziom napełnienia wodą. Producent naniósł na wskaźniki oznaczenia pokazujące pojemność oraz ilość filiżanek, które zapełnimy. Otwieranie pokrywy odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego przycisku. Electrolux EEWA3330 posiada automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody. Moc maksymalna wynosi 2200 W.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Honeywell Turbo Force Power HYF500E

Honeywell Turbo Force Power HYF500E

Cena: 336 zł; 398 zł

O 15% taniej kupimy wentylator kolumnowy Honeywell Turbo Force Power HYF500E. Akcesorium wyposażono w oscylujący obieg powietrza. Urządzenie posiada dwa wentylatory o dużej mocy, które zapewniają podmuch na odległość do 12 metrów.

Sterownik pozwala na kontrolowanie dwóch niezależnych od siebie stref z trzema prędkościami pracy. Oba wentylatory posiadają obrotowe głowice, które pozwalają dostosować urządzenie do pomieszczenia i preferencji użytkownika.

Montaż odbywa się bez dodatkowych akcesoriów. Producent dedykuje urządzenie do średnich i dużych pomieszczeń. Gwarancja na sprzęt wynosi 36 miesięcy.

Link do oferty

LEGO 10281 Creator Expert Drzewko Bonsai

LEGO 10281 Creator Expert Drzewko Bonsai

Cena: 162 zł; 229 zł

Amazon taniej proponuje również jeden z zestawów Lego Creator. Mowa o modelu 1028 - drzewko bonsai. Model pozwala na złożenie drzewka bonsai. Zestaw składa się łącznie z 878 elementów i pochodzi z roku modelowego 2021. Lego dostarcza dwa rodzaje pnączy - w kolorze zielonym oraz różowym. W zestawie otrzymamy dedykowany stojak na drzewko oraz donicę.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Soundcore by Anker Life Q35

Soundcore by Anker Life Q35

Cena: 449 zł; 599 zł

O 150 zł taniej kupimy słuchawki nauszne Soundcore by Anker Life Q35. Model wyposażono w Bluetooth LDAC i Hi-Res Audio. Czas pracy na baterii z włączoną funkcją ANC wynosi nawet do 40 godzin. Słuchawki dzięki LDAC są w stanie przesyłać potrójną ilośc danych w porównaniu do klasycznych słuchawek na Bluetooth. Soundcore by Anker Life Q35 wyposażono w dwa mikrofony, które filtrują i tłumią hałas z otoczenia. Służą również do rozmów.

Słuchawki posiadają możliwość połączenia przewodowego z wykorzystaniem kabla 3,5 mm Jack. Na pokładzie znajdziemy również moduł NFC do szybkiej łączności ze smartfonami z Androidem. Konstrukcja słuchawek jest składana. Producent dostarcza je z dedykowanym etui do przenoszenia. Ładowanie odbywa się z USB Typu C. Słuchawki współpracują z Asystentem Google oraz Siri.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 25.02.2022

Victorinox Spartan

Victorinox Spartan

Cena: 72 zł; 110 zł

Amazon zauważalnie przecenił jeden z scyzoryków firmy Victorinox. Mowa o modelu Spartan. Wyprodukowane w Szwajcarii akcesorium posiada łącznie 12 funkcji. Przeceniony model to klasyczna konstrukcja z obudową w kolorze czerwonym. Znajdziemy w niej: ostrze duże, ostrze małe, otwieracz do puszek, śrubokręt 3 mm, otwieracz do kapsli, śrubokręt 6 mm, przyrząd do zdejmowania izolacji, rozwierak, szpikulec, szydło, korkociąg, wykałaczkę, pęsetę oraz kółko do kluczy.

Victorinox Spartan to dosyć mały scyzoryk o długości 14,5 mm i wadze 59 g.

Link do oferty

Electrolux UltraSilencer EUSC66-SB

Electrolux UltraSilencer EUSC66-SB

Cena: 478 zł: 699 zł

Electrolux UltraSilencer EUSC66-SB to konwencjonalny odkurzacz workowy z wieloma dodatkowymi końcówkami. Jak sama nazwa wskazuje przeceniony model charakteryzuje się cichą pracą. Generowany hałas to zaledwie 64 dB. Odkurzacz posiada silnik o mocy maksymalnej 650 W. W obudowie umieszczono przewód zasilający o długości 12 metrów. Worek na kurz ma pojemność aż 3,5 litra. W zestawie otrzymamy ssawkę do parkietu, wielofunkcyjną ssawkę 3 w 1 oraz zmywalny filtr Higiene12.

Za wygodne i szybkie sprzątanie odpowiadają gumowe kółka, które ułatwiają manewrowanie oraz są bezpieczne dla podłogi i mebli. Przeceniony odkurzacz jest kompatybilny z filtrami s-bag i posiada automatyczne chowanie przewodu. Przeceniony model posiada obudowę w kolorze niebieskim.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Logitech G915 TKL LIGHTSPEED

Logitech G915 TKL LIGHTSPEED

Cena: 709 zł; 999 zł

Logitech G915 TKL LIGHTSPEED to wysokiej klasy bezprzewodowa klawiatura mechaniczna z podświetleniem LED bez klawiatury numerycznej. Flagowy model wyposażono w łączność bezprzewodową LIGHTSPEED, przełączniki mechaniczne do gier oraz kompaktową konstrukcję o szerokości 36,8 cm.

Klawiaturę wyposażono w przełączniki mechaniczne GL Clicky oraz wydajny akumulator pozwalający na do 40 godzin pracy bez konieczności ładowania. Logitech G915 TKL LIGHTSPEED posiada możliwość połączenia przewodowego z komputerem dzięki dedykowanemu przewodowi. Oprogramowanie dostarczane z Logitech G915 TKL LIGHTSPEED pozwala na swobodną modyfikacje podświetlenia LED i tworzenie własnych profili. Do dyspozycji użytkowników oddano aż 16,8 miliona kolorów. Klawiatura pozwala na skorzystanie z podświetlenia punktowego, strefowego lub jednostrefowego.

Logitech G915 TKL LIGHTSPEED posiada obsługę makr. Na pokładzie znajdziemy również klawisze multimedialne.

Link do oferty

Akumulator Apple MagSafe

Akumulator Apple MagSafe

Cena: 388 zł; 499 zł

Amazon przecenił również powerbank firmy Apple dedykowany do smartfonów z technologią MagSafe. Magnetyczny powerbank współpracuje z modelami iPhone 12 oraz nowszymi. Rozwiązanie pozwala na szybkie bezprzewodowe ładowanie iPhone'a. Modele 12 mini i 13 mini naładujemy o dodatkowe 70%, 12/12 Pro, 13/13 Pro o dodatkowe 60%, a 12 Pro Max/13 Pro Max o dodatkowe 40%. Sam powerbank ładuje urządzenia z wykorzystaniem ładowania bezprzewodowego. Powerbank naładujemy z wykorzystaniem złącza Lightning. Pojemność nominalna akumulatora to zaledwie 1460 mAh.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 23.02.2022

Redmi Note 11

Redmi Note 11

Cena: 799 zł; 999 zł

Amazon uruchomił ofertę przedsprzedażową na Redmi Note 11. To jeden z najciekawszych smartfonów do 1000 zł. Aktualnie kupimy go za 799 zł. Do wyboru model 4/64 GB w dwóch wersjach kolorystycznych.

Europejski model Redmi Note 11 posiada 6,43-calowy ekran AMOLED z 90 Hz częstotliwością odświeżania i rozdzielczości Full HD+. Smartfon wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 680 4G. Telefon posiada 50 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz dwa 2 MP aparaty pomocnicze.

Redmi Note 11 posiada czytnik linii papilarnych w przycisku zasilającym oraz złącze słuchawkowe Jack. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim, 33 W ładowaniem przewodowym. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 11 wraz z nakładką MIUI 13.

Link do oferty

Tenda AC6

Tenda AC6

Cena: 85,99 zł; 110 zł

Tenda AC6 to jeden z najtańszych routerów Wi-Fi. Model ten wyposażono w łączność Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) o przepustowości do 867 Mb/s w sieci 5 GHz oraz 300 Mb/s w sieci 2,4 GHz. Router posiada cztery zewnętrzne anteny o mocy 5 dBi, które dbają o zapewnienie silnego i stabilnego połączenia. Całość wspierana jest przez technologię Beamforming, która pozwala na wysyłanie informacji do wielu urządzeń w tym samym czasie.

Router posiad na pokładzie procesor o taktowaniu 900 MHz. Tenda AC6 pozwala na konfiguracje z wykorzystaniem strony konfiguracyjnej.

Router obsługuje zabezpieczenia WPA2-PSK oraz VPN. Produkt dostarczany jest z 36-miesięczną gwarancją producenta.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 22.02.2022

Garmin Instinct 2

Garmin Instinct 2

Cena: 1557 zł; 1999 zł

Zauważalnie taniej kupimy również wysokiej klasy zegarek sportowy z funkcjami smart Garmin Instinct 2. Smartwatch posiada baterię pozwalającą na do 28 dni pracy w trybie smart i do 30 dni pracy w trybie GPS. Urządzenie posiada menedżera energii, który optymalizuje wykorzystanie akumulatora. Zegarek wyposażono we wbudowaną aplikację treningową z dużą ilością treningów. Całość korzysta z wbudowanego GPSa. Nie zabrakło asystenta regeneracji oraz systemu zaawansowanego monitorowania organizmu.

Garmin Instinct 2 wyświetla powiadomienia z telefonu oraz pozwala na płacenie zbliżeniowe z wykorzystaniem systemu Garmin Pay. Całością zarządza się z monochromatycznego ekranu o wysokiej rozdzielczości. Zegarek posiada konstrukcję odporną na uszkodzenia mechaniczne.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 21.02.2022

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds Live

Cena: 367 zł; 449 zł

Amazon taniej proponuje również słuchawki True Wireless Samsung Galaxy Buds Live z kontrowersyjną obudową w kształcie fasoli. Na przecenę trafił model w kolorze białym. Słuchawki Samsunga opracowano we współpracy z firmą AKG. Całość działa z ekosystemem koreańskiego producenta i pozwala na szybkie przełączenia się. Bateria umożliwia 6 godzin pracy bez doładowywania. Samsung Galaxy Buds Live posiadają system ANC - aktywnej redukcji hałasu z otoczenia. Nie zabrakło paneli dotykowych do sterowania oraz wbudowanych mikrofonów. Producent wyposażył również słuchawki w szybkie ładowanie. Samsung Galaxy Buds Live są odporne na pot i posiadają certyfikat IPX2.

Link do oferty

Link do oferty

AKTUALIZACJA 07.02.2022

Apple Watch Series 7 41 mm

Apple Watch Series 7 PRODUCT(RED)

Cena: 1899 zł; 1999 zł

Na Amazon.pl w najlepszej cenie na rynku kupimy najnowszy zegarek Apple Watch Series 7 z kopertą w rozmiarze 41 mm w kolorze PRODUCT(RED). Mowa o modelu z aluminiową kopertą z paskiem sportowym. Apple Watch Series 7 posiada większy ekran oraz cieńszą obudowę. Zegarek wyposażono w grubsze szkło przednie oraz bardziej wytrzymałą konstrukcję odporną na pył i wodę. Za wydajność odpowiada procesor Apple S7 wspierany przez 1 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Najnowsze wydanie Apple Watch posiada także szybszy system ładowania.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 01.02.2022

Sony WF-XB700

Sony WF-XB700

Cena: 234 zł; 399 zł

Sony WF-XB700 to przystępne cenowo słuchawki True Wireless, które pozytywnie zaskakują długim czasem pracy na baterii. Na jednym ładowaniu możemy liczyć na nawet 9 godzin słuchania muzyki, a etui ładujące przedłuża czas pracy o dodatkowe 18 godzin.

Słuchawki wyposażono w nowoczesny i wydajny układ Bluetooth, który wysyła dźwięk oddzielnie do lewej i prawej słuchali. Sony WF-XB700 są wodoszczelnie i odporne na pot, co zostało potwierdzone certyfikatem IPX4. Akcesorium wyposażono w ergonomiczną konstrukcję, która zapobiega wypadaniu. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem przycisków.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 28.01.2022

AirPods 3

Apple AirPods 3

Cena: 843 zł; 949 zł

Na polskim Amazonie zauważalnie taniej kupimy najnowsze słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji. Model ten wyposażono w przeprojektowaną konstrukcję, która wspiera dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy. AirPodsy oferują adaptacyjną korekcję dźwięku, która automatycznie dostraja brzmienie. Każda słuchawka posiada czujnik wykrywający obecność w uchu oraz powierzchnie dotykowe do sterownia.

Słuchawki są odporne na wodę i pot. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 6 godzin. Etui ładujące z MagSafe zapewnia dodatkowe 24 godziny pracy. Ładowanie odbywa się bezprzewodowo lub z wykorzystaniem portu Lightning. Niestety słuchawki nie posiadają ANC.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 26.01.2022

AMD Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 5 5600X

Cena: 1099 zł; 1419 zł

AMD Ryzen 5 5600X to wydajny 6-rdzeniowy, 12-wątkowy procesor AMD korzystający z najnowszej architektury Zen 3 wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym. Układ korzysta z gniazda Socket AM4 i jest kompatybilny z pamięcią operacyjną DDR4-3200. Procesor posiada odblokowany mnożnik i pozwala na swobodne podkręcanie. Układ pracuje z taktowaniem 3,7 GHz, które w trybie Turbo może chwilowo wzrosnąć do 4,6 GHz. Chip posiada aż 35 MB wbudowanej pamięci podręcznej. Maksymalny pobór prądu wynosi 65 W. AMD Ryzen 5 5600X nie posiada wbudowanego układu graficznego. W zestawie otrzymamy dedykowane chłodzenie. Gwarancja producenta wynosi 36 miesięcy

Link do oferty

Garmin Venu 2 Plus

Garmin Venu 2 Plus

Cena: 1869 zł; 2099 zł (kolor czarny)

Cena: 1792 zł; 2099 zł (kolor złoty)

Po raz pierwszy na promocję trafił najnowszy zegarek Garmin Venu 2 Plus. Kupimy go o 11% taniej względem ceny rynkowej. Najnowszy model to wysokiej klasy smartwatch z rozbudowanymi funkcjami fitness. Garmin Venu 2 Plus posiada okrągłą kopertę z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem oraz trzema przyciskami do obsługi. Całość współpracuje z asystentami głosowymi - Siri, Asystentem Google oraz Bixby.

Garmin Venu 2 Plus posiada 25 aplikacji treningowych pozwalających śledzić aktywność z wykorzystaniem wbudowanego GPSa. Zegarek pozwala zapisać muzykę w pamięci masowej i wyjść na trening bez telefonu. Czas pracy na baterii wynosi do 9 dni. Zegarek pozwala na wyświetlanie powiadomień z telefonu oraz wykonywanie rozmów głosowych.

Garmin Venu 2 Plus posiada miernik poziomu stresu, pulsoksymetr, oraz monitorowanie nawodnienia. Smartwatch obsługuje płatności zbliżeniowe Garmin Pay.

Link do oferty (kolor czarny)

Link do oferty (kolor złoty)

AKTUALIZACJA 25.01.2022

AMD Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 5 5600G

Cena: 1106 zł; 1199 zł

Nieco taniej kupimy procesor AMD Ryzen 5 5600G. Układ wyposażono w 6 rdzeni o taktowaniu 3,9 GHz, które w trybie Turbo wzrasta chwilowo do 4,4 GHz. Układ obsługuje w jednym czasie 12 wątków i posiada odblokowany mnożnik. Procesor wykorzystuje architekturę Zen 3 i korzysta z podstawki AM4. Maksymalny pobór mocy wynosi 65 W. Amazon sprzedaje wersję BOX z dedykowanym chłodzeniem. Procesor posiada zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics oraz współpracuje z pamięciami DDR4-3200.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Denon DHT S516H

Denon DHT S516H

Cena: 2414 zł; 3199 zł

Denon DHT S516H to wysokiej klasy soundbar ceniony przez krytyków. Model wyposażono w dwa podwójnie wzmacniane głośniki średnio i niskotonowe, dwa głośniki wysokotonowe, zaawansowany procesor przetwarzania oraz bezprzewodowy subwoofer z dwoma przetwornikami. Denon wykorzystał złącza HDMI 4K z ARC oraz wyjścia optyczne, AUX, Coaxial, USB i RJ-45.

Soundbar jest w pełni kompatybilny z autorską technologią HEOS do bezprzewodowego streamingu multimediów. Nie zabrakło również Amazon Alexa, Asystenta Google oraz AirPlay 2. Denon DHT S516H otrzymał certyfikat Hi-Res Audio.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 20.01.2022

Kindle Oasis 3

Kindle Oasis 3

Cena: 999 zł; 1399 zł

W polskim Amazonie pojawił się flagowy czytnik Kindle Oasis 3, który dotychczas był sprzedawany jedynie w wybranych krajach. Cena jest zauważalnie niższa, niż w sklepach z elektronika. Za model Oasis 3 zapłacimy 999 zł. W tej cenie otrzymujemy model z 8 GB pamięci masowej.

Kindle Oasis 3 wyposażono w zespolony z ramką wyświetlacz e-ink Paperwhite o przekątnej 7 cali z rozdzielczością 300 dpi. Ekran posiada możliwość regulacji barwy podświetlenia. Sam czytnik jest wodoszczelny i posiada certyfikat IPX8. Urządzenie zamknięto w cienkiej i lekkiej obudowie z fizycznymi przyciskami do zmiany stron.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Tenda PH6 AV1000

Tenda PH6 AV1000

Cena: 179 zł; 219 zł

Gniazda sieciowe Gigabit Ethernet Tenda PH6 AV1000 to świetny sposób na rozszerzenie zasięgu sieci komputerowej z wykorzystaniem linii prądowych w naszym domu/mieszkaniu. Tenda PH6 AV1000 zapewnia połączenie w standardzie Homeplug AV2 o prędkości transferu danych do 1000 Mbps. Urządzenia nie wymagają konfiguracji i działają od razu po włączeniu. Całość wyposażono w filtr szumów, który ograniczona ryzyko przerwania połączenia. Tenda PH6 AV1000 współpracują z gniazdami zasilającymi o natężeniu do 16 A. Akcesoriom może zasilać komputer, konsolę do gier lub telewizor.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Tenda AC11

Tenda AC11

Cena: 105,99 zł; 139,99 zł

Tenda AC11 to bazowy i przystępny cenowo router pracujący w technologii Wi-Fi 5 AC1200. Router pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 867 Mbps w sieci 5 GHz oraz 300 Mbps w sieci 2,4 GHz. Urządzenie wyposażono w pięć zewnętrznych anten oraz cztery porty LAN/WAN pracujące w standardzie Gigabit Ethernet.

Tenda AC11 posiada wydajny procesor o taktowaniu 1 GHz wyprodukowany w 28 nm procesie technologicznym. Zarządzenie odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Tedna Wi-Fi na urządzenia mobilne. Produkt dostarczany jest z 36-miesięczną gwarancją producenta.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 14.01.2022

Razer Orochi V2

Razer Orochi V2

Cena: 249 zł; 349 zł

Gracze mogą zdecydować się na bezprzewodową mysz Razer Orochi V2. Akcesorium wyposażono w dwa tryby pracy - minimalizujący opóźnienia oraz maksymalizujący tryb pracy. Na jednej baterii urządzenie jest w stanie pracować nawet przez 950 godzin. Za minimalizację opóźnień dba autorska technologia Razer HyperSpeed Wireless. Razer Orochi V2 wyposażono w przełączniki drugiej generacji z pozłacanymi stykami, które wytrzymują do 60 milionów kliknięć.

Mysz wyposażono w sensor optyczny Razer 5G o rozdzielczości 18000 DPI. Mysz posiada hybrydowy slot na baterie. Razer Orochi V2 pracuje z bateriami AA oraz AAA.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 12.01.2022

Denon Ceol N10

Denon Ceol N10

Cena: 2392 zł; 3099 zł

Taniej kupimy kompaktowy system Hi-Fi z odtwarzaczem CD Denon Ceol N10. To wysokiej klasy model, który w latach 2018 oraz 2019 zdobył nagrodę EISA Best Compact Music System. Odtwarzacz Denona posiada pełne wsparcie dla systemu Heos MultiRoom oraz AirPlay 2. Na pokładzie znajdziemy moduł Bluetooth oraz Wi-Fi, a także asystenta głosowego Amazon Alexa.

Zestaw charakteryzuje się mocą wyjściową 66 W. Każdy głośniki posiada trzy kanały. Jednostka centralna posiada wyświetlacz, złącze RJ-45 oraz wyjścia optyczne do połączenia z telewizorem.

Link do oferty

LEGO Architecture 21044 Paryż

LEGO Architecture 21044 Paryż

Cena: 168 zł; 224,75 zł

Amazon przecenił zestaw Lego Architekture przedstawiający najważniejsze budowle stolicy Francji. Zestaw LEGO Architecture 21044 Paryż to produkt na rok modelowy 2019 przeznaczony dla dzieci powyżej 12 roku życia oraz dorosłych. Budowla składa się łącznie z 649 elementów. Wymiary po złożeniu wynoszą 7,2 x 26,2 x 19,1 cm, a model waży około 200 g. Na makiecie znajdziemy między innymi wieżę Eiffla, muzeum Luwr, pola elizejskie oraz łuk triumfalny.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 06.01.2022

Książka The LEGO Architect

Książka The LEGO Architect

Cena: 72,63 zł; 121 zł

Aż o 40% taniej kupimy książkę The LEGO Architect autorstwa Toma Alpina. Książka porusza tematykę architektury oraz zawiera dokładne instrukcje złożenia 12 modeli budynków Lego (bez klocków w zestawie). Publikacja powstała w 2015 roku i została napisana w języku angielskim.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 03.01.2022

Jabra Elite 85t

Jabra Elite 85t

Cena: 649 zł; 899 zł

Wysokiej klasy słuchawki douszne typu True Wireless kupimy nieco taniej. Mowa o modelu Jabra Elite 85t w kolorze czarnym. Za 699 zł otrzymujemy słuchawki z autorskim systemem Jabra Advanced Active Noise Cancelling oraz długa żywotnością baterii. Słuchawki pozwalają na do 5,5 godziny pracy z włączonym ANC, a etui ładujące przedłuża ten czas do nawet 31 godzin. W zestawie otrzymamy wygodne wkładki EarGels. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem USB Typu C. Jabra Elite 85t współpracują z asystentami głosowymi Siri oraz Asystentem Google.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 23.12.2021

Nintendo Switch Pro Controller

Nintendo Switch Pro Controller

Cena: 249 zł; 299 zł

Gracze ucieszą się z promocji na kontroler Nintendo Switch Pro Controller do konsoli Nintendo Switch. Kontroler pozwala zamienić przenośną konsolę na klasyczne rozwiązanie. Po podłączeniu do telewizora nie musimy już korzystać z kompaktowych kontrolerów Joy Con. Zamiast nich otrzymujemy klasycznego pada podobnego do modeli dostarczanych z PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 22.12.2021

Kabel Apple USB Typu A do Lightning

Kabel Apple USB Typu A do Lightning

Cena: 72,18 zł; 99 zł

Taniej kupimy również oryginalny kabel Apple USB Typu A do Lightning. Model ten dostarczany był razem ze starszymi smartfonami Apple. Akcesorium pozwala podłączać sprzęt mobilny Apple do powerbanków oraz starszych komputerów bez portu USB Typu C. Przyda się również w samochodzie. Przewód posiada pełną zgodność ze sprzętem Apple potwierdzoną certyfikatem MFI (Made for iPhone). Długość przewodu to 1 m.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 20.12.2021

Logitech G604 Lightspeed Wireless

Logitech G604 Lightspeed Wireless

Cena: 315 zł; 359 zł

Logitech G604 Lightspeed Wireless to bezprzewodowa myszka do graczy. Amazon przecenił znany i chwalony model. Mysz wyposażono w autorską łączność bezprzewodową Lightspeed korzystającą z technologii Bluetooth. Pomimo braku kabli możemy liczyć na bardzo niskie opóźnienia typowe dla przewodowych myszy dla graczy. Akcesorium wyposażono w sensor optyczny o rozdzielczości 25600 dpi oraz 11 programowalnych przycisków. Czas pracy na jednej baterii wynosi do 5,5 miesiąca.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Victorinox Classic SD

Victorinox Classic SD

Cena: 66,32 zł; 75 zł

Taniej kupimy szwajcarski scyzoryk Victorinox Classic SD. Na promocję trafił model w kolorze czarnym. Dzięki niewielkim rozmiarom i uniwersalnej konstrukcji idealnie nada się jako brelok do kluczy. W środku niewielkiego scyzoryka znajdziemy nożyczki, pilnik do paznokci oraz śrubokręt. Całość uzupełnia wbudowana wykałaczka oraz pęseta.

Victorinox Classic SD waży zaledwie 22 g. Jego wymiary to 9 x 58 mm. Produkt wyprodukowano w Szwajcarii.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Philips Hue White and Color Ambiance (zestaw czterech żarówek)

Philips Hue White and Color Ambiance

Cena: 469 zł; 599 zł

Taniej kupimy zestaw czterech żarówek E27 kompatybilnych z Philips Hue. Mowa o inteligentnych żarówkach z możliwością wyświetlania 16,7 miliona kolorów. Każda żarówka posiada moc o ekwiwalencie 60 W. Całością steruje się z aplikacji Philips Hue na Androida lub iOS. Rozwiązanie jest kompatybilne również z asystentami głosowymi oraz mnóstwem innych sprzętów Smart Home.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 8.12.2021

medisana BW 335

medisana BW 335

Cena: 99 zł; 137,17 zł

medisana BW 335 to nadgarstkowy ciśnieniomierz renomowanej firmy. Urządzenie wyposażono w czytelny wyświetlacz, wskaźnik arytmii oraz kolorową skalę pomiaru ciśnienia zalecaną przez WHO. Urządzenie posiada wbudowaną pamięć poprzednich pomiarów. Mieści się w niej 120 zapisów dla dwóch użytkowników. Dzięki niewielkim rozmiarom i nadgarstkową konstrukcją, ciśnieniomierz bez problemu zabierzemy w podróż.

Link do oferty

Polk Audio MAGNIFI2

Polk Audio MAGNIFI2

Cena: 1379 zł; 1435 zł

Polk Audio MAGNIFI2 to soundbar z aktywnym, bezprzewodowym subwooferem. Moc maksymalna zestawu to 200 W. Urządzenie posiada na pokładzie technologię dźwięku przestrzennego SDA, Voice Adjust oraz wbudowanego Chromecasta. Całość współpracuje z systemem dźwięku Dolby Digital 5.1 DTS oraz autorskim rozwiązaniem Polk SDA.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 3.12.2021

Marshall Stockwell II

Marshall Stockwell II

Cena: 847 zł; 849 zł

Marshall Stockwell II to głośnik przenośny Bluetooth od znanego producenta sprzętu audio. W obudowie o wadze 1,4 kg umieszczono głośniki 2.0 o mocy 20 W. Obudowa posiada charakterystyczny wygląd typowy dla sprzętu Marshall. Producent zadbał o wygodne przenoszenie z wykorzystaniem wbudowanej rączki. Głośnik korzysta z łączności Bluetooth 5.0 z funkcją Multi-Link. Nie zabrakło również klasycznego złącza AUX. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu USB Typu C.

Wbudowana bateria pozwala na do 20 godzin odtwarzania. Szybkie ładowanie zapewnia dodatkowych 6 minut pracy po 20 minutach ładowania. Głośnik posiada silikonową obudowę, która posiada certyfikat IPX4. Co ciekawe wbudowany akumulator może być powberbankiem dla urządzeń mobilnych takich jak smartfon.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Cena: 249 zł; 349,99 zł

Taniej kupimy replikę Astona Martina DB5 z filmu Goldfinger. Model wyprodukowany przez firmę Playmobil został przeceniony o 20%. To oficjalne akcesorium serii z certyfikatami Aston Martin oraz 007. Zabawka posiada elementy obecne w filmowym pojeździe takie jak fotel pasażera z katapultą oraz obrotowe tablice rejestracyjne.

Replika do samodzielnego montażu składa się z 54 elementów. Zabawka odpowiednia dla dzieci od 5 roku życia.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Garmin GPS Edge 530

Garmin GPS Edge 530

Cena: 1022 zł; 1368,99 zł

Garmin GPS Edge 530 to wysokiej klasy komputer rowerowy, który zadowoli nawet wyczynowych rowerzystów. Urządzenie posiada ekran o wysokiej rozdzielczości, który pozwala odczytywać informacje przy pełnym świetle słonecznym. Na pokładzie znajdziemy rozbudowaną mapę rowerową, moduł GPS, GLONASS oraz Galileo. Nie zabrakło również wysokościomierza barometrycznego do dokładnego ustalenia wysokości. Komputer można sparować z czujnikami tętna z wykorzystaniem technologii ANT+, aby stale monitorować naszą aktywność fizyczną. Pamięć urządzenia pomieści mapę całej Europy. Garmin GPS Edge 530 ma wbudowaną łączność Bluetooth pozwalającą na komunikację z telefonami komórkowymi z Androidem i iOS.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Bose QuietComfort 45

Bose QuietComfort 45

Cena: 1064 zł; 1599 zł

Bose QuietComfort 45 to wysokiej klasy słuchawki nauszne z wbudowaną aktywną redukcję hałasu z otoczenia oraz wysokiej klasy mikrofonami. Model QuietComfort 45 słynie z wysokiej wygody oraz rewelacyjnego tłumienia dźwięków z otoczenia. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem Bluetooth 5.2. Słuchawki naładujemy poprzez złącze USB Typu C.

Na pokładzie znajdziemy specjalny equalizer TriPort. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 24 godziny. Nie zabrakło szybkiego ładowania.

Link do oferty

