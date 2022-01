Amazon.pl - najlepsze promocje/oferty/wyprzedaże [05.01.2022]

Na polskim Amazonie bardzo często kupimy różnego rodzaju produkty znacznie poniżej ceny rynkowej. Obniżki niekiedy sięgają nawet 50%. W niniejszym materiale zbieramy aktualne promocje, którymi warto się zainteresować. Które produkty warto kupić taniej na prezenty gwiazdkowe?

Polski oddział Amazon wystartował w 2021 roku. Po kilku miesiącach portal ten jest już pełnoprawną alternatywą dla niemieckiego lub brytyjskiego Amazonu. Firma kusi klientów subskrypcją Prime, która uprawnia użytkowników do skorzystania ze specjalnych ofert oraz darmowej dostawy kurierem bezpośrednio do domu.

Amazon już szykuje się na Black Friday

Amazon znany jest z oferowania wielu produktów znacznie poniżej cen rynkowych. Wybrane produkty przeceniane są nawet o ponad 50%, a oferta stale się zmienia. Zaawansowane algorytmy oraz boty cały czas dbają o analizę cen produktów w sieci i dostosowują oferty na polskim Amazonie.

W niniejszym materiale zbieramy najciekawsze i najbardziej opłacalne promocje na polskim Amazonie.

Każdy kolejny wpis oznaczony jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą aktualizacji. Regularnie sprawdzamy równie ważność ofert oraz ich ceny.

Jakimi produktami na polskim Amazonie warto się aktualnie zainteresować?

AKTUALIZACJA 05.01.2022

Microsoft Modern Mobile Mouse

Microsoft Modern Mobile Mouse

Cena: 86,63 zł; 119 zł

Microsoft Modern Mobile Mouse to kompaktowa myszka mobilna wyposażona w łączność bezprzewodową Bluetooth. Amazon zdecydował się przecenić model w kolorze brzoskwiniowym. Mysz wyposażono w płaską konstrukcję oraz metalowe kółko do przewijania. Dzięki sensorowi optycznemu BlueTrack możemy pracować na dowolnej powierzchni. Zasilanie odbywa się z wykorzystaniem jednej baterii AA (dołączonej do zestawu).

Corsair SABRE RGB PRO WIRELESS

Corsair SABRE RGB PRO WIRELESS

Cena: 299 zł; 439,99 zł

Taniej kupimy również bezprzewodową mysz dla graczy Corsair SABRE RGB PRO WIRELESS. Akcesorium wyposażono w łączność bezprzewodową oraz przewodową. Całość korzysta z nadajnika 2,4 GHz, technologii Bluetooth lub kabla USB Typu C do USB Typu A. Corsair SABRE RGB PRO WIRELESS posiada wbudowany sensor optyczny o rozdzielczości 26000 dpi. Na obudowie znajdziemy siedem programowalnych przycisków. Wbudowany akumulator pozwala na do 90 godzin pracy. W urządzeniu zastosowano przełączniki Omron, a żywotność przewidziano na 50 milionów kliknięć. Całość posiada 5 trybów pracy.

Logitech MX Keys Plus

Logitech MX Keys Plus

Cena: 389 zł; 479 zł

Logitech MX Keys Plus to pełnowymiarowa klawiatura bezprzewodowa z wbudowanym podświetleniem oraz dodatkową podpórką na nadgarstki. Mowa o najwyższym modeli z serii MX. Całość korzysta z łączności bezprzewodowej Bluetooth lub nadajnika Unifying dołączonego do zestawu. Klawiatura w kolorze szarym posiada podwójne oznaczenia dla systemów Windows oraz Mac. Na pokładzie znajdziemy łącznie 104 przyciski. Model Logitech MX Keys Plus posiada również akcesoryjną podpórkę na nadgarstki wykonaną z miękkiego materiału. Całość współpracuje z oprogramowaniem Logitech Options i pozwala na dostosowanie klawiatury do własnych potrzeb. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu USB Typu C.

AKTUALIZACJA 04.01.2022

Kubek PlayStation 4

Kubek PlayStation 4

Cena: 50,81 zł; 70 zł

W najniższej cenie na rynku kupimy oficjalny kubek PlayStation 4 z autoryzacją firmy Sony. Kubek wykonany przez firmę Paladone posiada pojemność 550 ml i waży 400 g. Wykonano go z ceramiki pomalowanej na czarny kolor. Cechą charakterystyczną jest uchwyt, który przypomina pada DualShock 4.

Marantz Professional MPM-4000U

Marantz Professional MPM-4000U

Cena: 299 zł; 422 zł

Prawie o 1/3 taniej kupimy mikrofon pojemnościowy Marantz Professional MPM-4000U na USB. To konstrukcja, która idealnie sprawdzi się do nagrywania podcastów czy streamowania na żywo. Mikrofon jest kompatybilny z komputerami PC oraz Mac, a także popularnymi aplikacjami do streamowania oraz nagrywania dźwięków. Marantz Professional MPM-4000U korzysta ze złącza USB i nie potrzebuje dodatkowego zasilania. Urządzenie posiada złącze USB Typu C do podłączania miksera oraz dodatkowych akcesoriów. W zestawie uchwyt do montażu na statywie lub w uchwycie biurkowym.

AKTUALIZACJA 03.01.2022

TEFAL Ingenio L9931012

TEFAL Ingenio L9931012

Cena: 125 zł; 161 zł

Taniej kupimy zestaw trzech szklanych pokrywek TEFAL Ingenio L9931012. W jego skład wchodzą pokrywki o średnicy 16 cm, 18 cm oraz 20 cm. System Ingenio wyposażono w składane uchwyty, które pozwalają na płaskie przechowywanie. Istnieje możliwość demontażu uchwytów. Pokrywki można swobodnie myć w zmywarce.

Kontroler bezprzewodowy Xbox Series X

Kontroler bezprzewodowy Xbox Series X

Cena: 256,68 zł; 319 zł

Amazon przecenił kontroler bezprzewodowy do konsoli Xbox Series X w kolorze Electric Volt. Najnowsza wersja pada pozwala na współpracę z konsolami Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, komputerami z Windows 10, Windows 11 oraz smartfonami z Androidem i iOS. Łączność odbywa się z wykorzystaniem autorskiego standardu Xbox Wireless (do konsol) lub Bluetooth. Na pokładzie znajduje się złącze słuchawkowe Jack pozwalające podłączyć ulubione słuchawki.

Jabra Elite 85t

Jabra Elite 85t

Cena: 685 zł; 899 zł

Wysokiej klasy słuchawki douszne typu True Wireless kupimy o 1/4 taniej. Mowa o modelu Jabra Elite 85t w kolorze czarnym. Za 699 zł otrzymujemy słuchawki z autorskim systemem Jabra Advanced Active Noise Cancelling oraz długa żywotnością baterii. Słuchawki pozwalają na do 5,5 godziny pracy z włączonym ANC, a etui ładujące przedłuża ten czas do nawet 31 godzin. W zestawie otrzymamy wygodne wkładki EarGels. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem USB Typu C. Jabra Elite 85t współpracują z asystentami głosowymi Siri oraz Asystentem Google.

AKTUALIZACJA 23.12.2021

Nintendo Switch Pro Controller

Nintendo Switch Pro Controller

Cena: 249 zł; 299 zł

Gracze ucieszą się z promocji na kontroler Nintendo Switch Pro Controller do konsoli Nintendo Switch. Kontroler pozwala zamienić przenośną konsolę na klasyczne rozwiązanie. Po podłączeniu do telewizora nie musimy już korzystać z kompaktowych kontrolerów Joy Con. Zamiast nich otrzymujemy klasycznego pada podobnego do modeli dostarczanych z PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

AKTUALIZACJA 22.12.2021

Kabel Apple USB Typu A do Lightning

Kabel Apple USB Typu A do Lightning

Cena: 59,31 zł; 99 zł

Taniej kupimy również oryginalny kabel Apple USB Typu A do Lightning. Model ten dostarczany był razem ze starszymi smartfonami Apple. Akcesorium pozwala podłączać sprzęt mobilny Apple do powerbanków oraz starszych komputerów bez portu USB Typu C. Przyda się również w samochodzie. Przewód posiada pełną zgodność ze sprzętem Apple potwierdzoną certyfikatem MFI (Made for iPhone). Długość przewodu to 1 m.

AKTUALIZACJA 21.12.2021

Einhell TC-AC 190/24/8

Einhell TC-AC 190/24/8

Cena: 373,92 zł; 569 zł

O 1/3 taniej kupimy kompresor do użytku domowego Einhell TC-AC 190/24/8. Wyposażono go w pompę ze sprężarką smarowaną olejem, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. Urządzenie posiada łatwo dostępny filtr ssący sprężarki. Rozwiązanie to ułatwia eksploatację.

Moc maksymalna silnika to 1500 W. Urządzenie posiada zbiornik o pojemności 24 litrów. Poziom hałasu wynosi 97 dB.

AKTUALIZACJA 20.12.2021

Logitech G604 Lightspeed Wireless

Logitech G604 Lightspeed Wireless

Cena: 339 zł; 359 zł

Logitech G604 Lightspeed Wireless to bezprzewodowa myszka do graczy. Amazon przecenił znany i chwalony model. Mysz wyposażono w autorską łączność bezprzewodową Lightspeed korzystającą z technologii Bluetooth. Pomimo braku kabli możemy liczyć na bardzo niskie opóźnienia typowe dla przewodowych myszy dla graczy. Akcesorium wyposażono w sensor optyczny o rozdzielczości 25600 dpi oraz 11 programowalnych przycisków. Czas pracy na jednej baterii wynosi do 5,5 miesiąca.

Philips BT5515/15

Philips BT5515 / 15

Cena: 189 zł; 289 zł

Na promocję trafił również trymer Philips BT5515/15. Model wyposażono w autorski system Lift & Trim PRO, który pozwala uzyskać 3-dniowy zarost albo krótką/długą brodę. Całość posiada precyzyjny system prowadzenia włosów, który gwarantuje zachowanie równomiernej długości. Philips zastosował metalowe ostrza z systemem samoostrzenia bez konieczności smarowania. Do dyspozycji 40 kontrolowanych długości cięcia w zakresie od 0,4 do 20 mm. Urządzenie jest w pełni wodoszczelne.

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Victorinox Classic SD

Victorinox Classic SD

Cena: 61,76 zł; 75 zł

Taniej kupimy szwajcarski scyzoryk Victorinox Classic SD. Na promocję trafił model w kolorze czarnym. Dzięki niewielkim rozmiarom i uniwersalnej konstrukcji idealnie nada się jako brelok do kluczy. W środku niewielkiego scyzoryka znajdziemy nożyczki, pilnik do paznokci oraz śrubokręt. Całość uzupełnia wbudowana wykałaczka oraz pęseta.

Victorinox Classic SD waży zaledwie 22 g. Jego wymiary to 9 x 58 mm. Produkt wyprodukowano w Szwajcarii.

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Garmin Instinct

Garmin Instinct

Cena: 949 zł; 1354,96 zł

Amazon przecenił kolejny zegarek firmy Garmin. Tym razem mowa o modelu Instinct. To wytrzymały smartwatch skierowany do amatorów sportu. Na pokładzie wytrzymała bateria pozwalająca nawet na 14 dni pracy. Garmin Instinct posiada wbudowany moduł GPS/Glonass/Galileo, pulsometr, krokomierz oraz system monitorowania snu. Zegarek łączy się z telefonem z wykorzystaniem Bluetooth oraz dedykowanej aplikacji Garmin.

Garmin Instinct posiada rozbudowaną aplikację treningową. Wszystkie dane wyświetlane są na monochromatycznym ekranie o przekątnej 1,27-cala i rozdzielczości 128 x 128 pikseli. Kopertę wykonano z tworzywa sztucznego.

Philips Hue White and Color Ambiance (zestaw czterech żarówek)

Philips Hue White and Color Ambiance

Cena: 479 zł; 599 zł

Taniej kupimy zestaw czterech żarówek E27 kompatybilnych z Philips Hue. Mowa o inteligentnych żarówkach z możliwością wyświetlania 16,7 miliona kolorów. Każda żarówka posiada moc o ekwiwalencie 60 W. Całością steruje się z aplikacji Philips Hue na Androida lub iOS. Rozwiązanie jest kompatybilne również z asystentami głosowymi oraz mnóstwem innych sprzętów Smart Home.

AKTUALIZACJA 8.12.2021

medisana BW 335

medisana BW 335

Cena: 75 zł; 137,17 zł

medisana BW 335 to nadgarstkowy ciśnieniomierz renomowanej firmy. Urządzenie wyposażono w czytelny wyświetlacz, wskaźnik arytmii oraz kolorową skalę pomiaru ciśnienia zalecaną przez WHO. Urządzenie posiada wbudowaną pamięć poprzednich pomiarów. Mieści się w niej 120 zapisów dla dwóch użytkowników. Dzięki niewielkim rozmiarom i nadgarstkową konstrukcją, ciśnieniomierz bez problemu zabierzemy w podróż.

Polk Audio MAGNIFI2

Polk Audio MAGNIFI2

Cena: 1367 zł; 1435 zł

Polk Audio MAGNIFI2 to soundbar z aktywnym, bezprzewodowym subwooferem. Moc maksymalna zestawu to 200 W. Urządzenie posiada na pokładzie technologię dźwięku przestrzennego SDA, Voice Adjust oraz wbudowanego Chromecasta. Całość współpracuje z systemem dźwięku Dolby Digital 5.1 DTS oraz autorskim rozwiązaniem Polk SDA.

AKTUALIZACJA 7.12.2021

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G

Cena: 1799 zł; 1899 zł

O 100 zł taniej kupimy smartfon OnePlus Nord 2 5G. To nowy model wprowadzony na rynek w 2021 roku. Urządzenie wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 1200, modem 5G, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon posiada wyświetlacz Fluid AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Z tyłu znajduje się 50 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 2 MP aparat monochromatyczny. Z przodu umieszczono 32 MP kamerkę do selfie. OnePlus Nord 2 5G posiada głośniki stereo, akumulator o pojemności 4500 mAh oraz szybkie, 65 W ładowanie. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką OxygenOS 11. Zapowiedziano już aktualizację do Androida 12.

AKTUALIZACJA 3.12.2021

Marshall Stockwell II

Marshall Stockwell II

Cena: 799,85 zł; 849 zł

Marshall Stockwell II to głośnik przenośny Bluetooth od znanego producenta sprzętu audio. W obudowie o wadze 1,4 kg umieszczono głośniki 2.0 o mocy 20 W. Obudowa posiada charakterystyczny wygląd typowy dla sprzętu Marshall. Producent zadbał o wygodne przenoszenie z wykorzystaniem wbudowanej rączki. Głośnik korzysta z łączności Bluetooth 5.0 z funkcją Multi-Link. Nie zabrakło również klasycznego złącza AUX. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu USB Typu C.

Wbudowana bateria pozwala na do 20 godzin odtwarzania. Szybkie ładowanie zapewnia dodatkowych 6 minut pracy po 20 minutach ładowania. Głośnik posiada silikonową obudowę, która posiada certyfikat IPX4. Co ciekawe wbudowany akumulator może być powberbankiem dla urządzeń mobilnych takich jak smartfon.

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Cena: 263,32 zł; 349,99 zł

Taniej kupimy replikę Astona Martina DB5 z filmu Goldfinger. Model wyprodukowany przez firmę Playmobil został przeceniony o 20%. To oficjalne akcesorium serii z certyfikatami Aston Martin oraz 007. Zabawka posiada elementy obecne w filmowym pojeździe takie jak fotel pasażera z katapultą oraz obrotowe tablice rejestracyjne.

Replika do samodzielnego montażu składa się z 54 elementów. Zabawka odpowiednia dla dzieci od 5 roku życia.

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Garmin Instinct Solar Camo

Cena: 1104 zł; 1399 zł

Garmin Instinct Solar Camo to smartwatch dla amatorów sportu i użytkowników którzy nie lubią często ładować swoich zegarków. Na pokładzie znajdziemy niewielki panel słoneczny, który pozwala na pracę na baterii nawet przez 54 dni. W środku znajdziemy moduł GPS, który pozwala na dokładne śledzenie naszej aktywności. Wszystkie dane synchronizowane są z urządzeniami mobilnym z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji. Zegarek posiada również kompas i wysokościomierz, a także funkcję TracBack pozwalającą powrócić do punktu startowego. Zegarek przekazuje wybrane powiadomienia z naszego telefonu.

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Garmin GPS Edge 530

Garmin GPS Edge 530

Cena: 1152,47 zł; 1368,99 zł

Garmin GPS Edge 530 to wysokiej klasy komputer rowerowy, który zadowoli nawet wyczynowych rowerzystów. Urządzenie posiada ekran o wysokiej rozdzielczości, który pozwala odczytywać informacje przy pełnym świetle słonecznym. Na pokładzie znajdziemy rozbudowaną mapę rowerową, moduł GPS, GLONASS oraz Galileo. Nie zabrakło również wysokościomierza barometrycznego do dokładnego ustalenia wysokości. Komputer można sparować z czujnikami tętna z wykorzystaniem technologii ANT+, aby stale monitorować naszą aktywność fizyczną. Pamięć urządzenia pomieści mapę całej Europy. Garmin GPS Edge 530 ma wbudowaną łączność Bluetooth pozwalającą na komunikację z telefonami komórkowymi z Androidem i iOS.

iPhone 11 Pro Max Apple Silicone Case

iPhone 11 Pro Max Apple Silicone Case

Cena: 59,90 zł; 199 zł

Posiadacze flagowego smartfonu Apple z 2019 roku w promocji mogą kupić oficjalny pokrowiec silikonowy w kolorze czarnym. Etui zostało zaprojektowane przez Apple specjalnie dla iPhone'a 11 Pro Max. Wykonano je z silikonu. W środku znajdziemy wyściółkę z mikrofibry. Zabezpiecza ona telefon przed porysowaniem. Etui umożliwia dostęp do wszystkich przycisków i portów. Poprawia również chwyt urządzenia.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020

Cena: 4299 zł; 5199 zł

Na promocji znajdziemy również bazowego MacBooka Air z 2020 roku. Mowa o modelu z procesorem Apple M1 (8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU). Komputer ten jest aktualnie jednym z najbardziej opłacalnych notebooków.

Za 4379 zł kupimy komputer w kolorze srebrnym. Laptop posiada klawiaturę Magic Keyboard, Wi-Fi 6 oraz Thunderbolt 4. Bateria wystarczy na 12 godzin pracy.

Bose QuietComfort 45

Bose QuietComfort 45

Cena: 1273,21 zł; 1599 zł

Bose QuietComfort 45 to wysokiej klasy słuchawki nauszne z wbudowaną aktywną redukcję hałasu z otoczenia oraz wysokiej klasy mikrofonami. Model QuietComfort 45 słynie z wysokiej wygody oraz rewelacyjnego tłumienia dźwięków z otoczenia. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem Bluetooth 5.2. Słuchawki naładujemy poprzez złącze USB Typu C.

Na pokładzie znajdziemy specjalny equalizer TriPort. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 24 godziny. Nie zabrakło szybkiego ładowania.

Garmin Instinct Solar Tactical

Garmin Instinct Solar Tactical

Cena: 1519 zł; 1599 zł

Garmin Instinct Solar Tactical to zaawansowany zegarek sportowy z możliwością ładowania solarnego. Całość wyposażono w odbiornik GPS, Glonass, Galileo oraz kompas. Dzięki tym elementom nie musimy martwić się o naszą pozycję. Dodatkowo Garmin proponuje wiele trybów monitorowania aktywności z bardzo wysoką dokładnością, a także przekazywanie powiadomień z telefonu. Zegarkiem steruje się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne. Zegarek działa na jednej baterii do 54 dni. Obudowa została dodatkowo wzmocniona i oferuje certyfikatem MIL-STD-810G.

