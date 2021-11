Amazon.pl - najlepsze promocje/oferty/wyprzedaże [30.11.2021]

Na polskim Amazonię bardzo często kupimy różnego rodzaju produkty znacznie poniżej ceny rynkowej. Obniżki niekiedy sięgają nawet 50%. W niniejszym materiale zbieramy aktualne promocje, którymi warto się zainteresować.

Polski oddział Amazon wystartował w 2021 roku. Po kilku miesiącach portal ten jest już pełnoprawną alternatywą dla niemieckiego lub brytyjskiego Amazonu. Firma kusi klientów subskrypcją Prime, która uprawnia użytkowników do skorzystania ze specjalnych ofert oraz darmowej dostawy kurierem bezpośrednio do domu.

Amazon już szykuje się na Black Friday

Amazon znany jest z oferowania wielu produktów znacznie poniżej cen rynkowych. Wybrane produkty przeceniane są nawet o ponad 50%, a oferta stale się zmienia. Zaawansowane algorytmy oraz boty cały czas dbają o analizę cen produktów w sieci i dostosowują oferty na polskim Amazonie.

W niniejszym materiale zbieramy najciekawsze i najbardziej opłacalne promocje na polskim Amazonie.

Każdy kolejny wpis oznaczony jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą aktualizacji. Regularnie sprawdzamy równie ważność ofert oraz ich ceny.

Jakimi produktami na polskim Amazonie warto się aktualnie zainteresować?

AKTUALIZACJA 30.11.2021

Sharp XL-B512

Sharp XL-B512

Cena: 236,84 zł; 299 zł

O 21% taniej kupimy mikrowieże Sharp XL-B512. Jest to podstawowy model wyposażony w dwa głośniki o mocy 7,5 W każdy. Urządzenie posiada wbudowany tuner AM/FM, czytnik płyt CD z obsługą MP3, złącza AUX i USB oraz obsługę strumieniowego przesyłania muzyki z wykorzystaniem Bluetooth.

Sharp XL-B512 posiada wbudowany equalizer pozwalający na dostosowanie brzmienia. Urządzenie dostarczane jest z pilotem zdalnego sterowania.

Garmin Fenix 6S

Garmin Fenix 6S

Cena: 1693,33 zł; 1819,06 zł

Garmin Fenix 6S to smartwatch treningowy z najwyższej półki. Zegarek z rodziny Fenix wyposażono w mnóstwo czujników pozwalających zadbać o zdrowie i monitorować aktywność fizyczną. Na pokładzie znajduje się rozbudowana aplikacja treningowa z mnóstwem rodzajów aktywności. Zegarek posiada ekran o przekątnej 1,2 cala i potrafi działać na baterii do 9 dni w trybie smartwatcha.

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Cena: 282 zł; 349,99 zł

Taniej kupimy replikę Astona Martina DB5 z filmu Goldfinger. Model wyprodukowany przez firmę Playmobil został przeceniony o 20%. To oficjalne akcesorium serii z certyfikatami Aston Martin oraz 007. Zabawka posiada elementy obecne w filmowym pojeździe takie jak fotel pasażera z katapultą oraz obrotowe tablice rejestracyjne.

Replika do samodzielnego montażu składa się z 54 elementów. Zabawka odpowiednia dla dzieci od 5 roku życia.

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Ładowarka Apple MagSafe

Ładowarka MagSafe

Cena: 129 zł; 199 zł

Na polskim Amazonie zauważalnie taniej kupimy oryginalną ładowarkę magnetyczną Apple MagSafe. Akcesorium dedykowane jest do smartfonów z rodziny iPhone 12 oraz iPhone 13. Ładowarka pozwala na ładowanie magnetyczne z prędkością do 18 W. Akcesorium dostarczane jest z przewodem USB Typu C. Zasilacz sieciowy musimy nabyć we własnym zakresie. Ładowarka MagSafe jest kompatybilna ze standardem Qi. Dzięki temu naładujemy nią wszystkie urządzenia z obsługą ładowania bezprzewodowego.

Jabra Elite 85t

Jabra Elite 85t

Cena: 515 zł; 749 zł

Taniej kupimy wysokiej klasy słuchawki True Wireless Jabra Elite 85t. Na pokładzie znajduje się zaawansowana technologia Jabra Advanced Active Noise Cancellation. Opracowany przez specjalistów system świetnie radzi sobie z redukcją hałasu. Słuchawki posiadają aż 6 mikrofonów zapewniających wysoką jakość dźwięku podczas rozmów. Jabra Elite 85t są w pełni kompatybilne z asystentami głosowymi oraz rozbudowaną aplikacją Jabry do personalizacji ustawień. Słuchawki pracują do 5,5 godziny z włączonym ANC. W zestawie specjalne wkładki silikonowe EarGels.

AKTUALIZACJA 24.11.2021

Philips NT3650/16

Philips NT3650/16

Cena: 55,39 zł; 79 zł

Philips NT3650/16 to przystępny cenowo trymer do włosów w nosie i uszach. W zestawie otrzymamy trzy końcówki oraz dedykowane etui. Urządzenie zasilane jest z wykorzystaniem baterii. Czyszczenie może odbywać się pod bieżącą wodą.

Listwa obrotowa Legrand 694656

Cena: 84,13 zł; 210,66 zł

Legrand 694656 to wysokiej klasy obrotowa listwa zasilająca z ochroną przed przepięciem. Akcesorium posiada 6 gniazd wtykowych. W obudowie znajdziemy uchwyty do montażu na ścianie lub na stole.

TicWatch GTH

TicWatch GTH

Cena: 227 zł; 399 zł

Zegarek TicWatch GTH kupimy niespełna 50% taniej. Smartwatch posiada baterię pozwalającą na 10 dni pracy. Na pokładzie znajdziemy pomiar temperatury skóry, śledzenie snu, monitorowanie tętna oraz wodoszczelną obudowę. Urządzenie posiada wbudowany kolorowy ekran oraz aplikację treningową. Zegarek pozwala na przekazywanie powiadomień z telefonu oraz sterowanie muzyką wprost z nadgarstka. Producent dodaje kilka tarczy z możliwością personalizacji.

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Logitech MX Anywhere 3

Logitech MX Anywhere 3

Cena: 286 zł; 329 zł

Taniej kupimy różową mysz Logitech MX Anywhere 3. To najnowszy model z najwyższej serii MX w kompaktowej wersji Anywhere. Mysz dedykowana jest dla posiadaczy laptopów, którzy często się przemieszczają. W niewielkim gryzoniu udało się zmieścić zaawansowane funkcje. Mowa o przewijaniu Magspeed, dokładnym sensorze oraz sporej ilości programowanych przycisków. Specjalnie zaprojektowana optyka pozwala na pracę na różnych powierzchniach - w tym na szkle. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem USB Typu C. Po naładowaniu możemy liczyć na 70 dni pracy. Zaledwie minuta ładowania pozwala przedłużyć czas pracy o dodatkowe 3 godziny.

Casio F-91W-1YER

Casio F-91W-1YER

Cena: 42,84 zł; 68,39 zł

Na promocję trafił również kultowy zegarek Casio F-91W-1YER. Wyceniono go na zaledwie 42,84 zł. W tej cenie otrzymujemy zegarek cyfrowy z sekundnikiem, stoperem, automatycznym kalendarzem z data oraz spodem korpusu ze stali nierdzewnej. Na pokładzie znajdziemy również wbudowane podświetlenie oraz alarm.

Garmin Instinct Solar Camo

Garmin Instinct Solar Camo

Cena: 1367 zł; 1399 zł

Garmin Instinct Solar Camo to smartwatch dla amatorów sportu i użytkowników którzy nie lubią często ładować swoich zegarków. Na pokładzie znajdziemy niewielki panel słoneczny, który pozwala na pracę na baterii nawet przez 54 dni. W środku znajdziemy moduł GPS, który pozwala na dokładne śledzenie naszej aktywności. Wszystkie dane synchronizowane są z urządzeniami mobilnym z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji. Zegarek posiada również kompas i wysokościomierz, a także funkcję TracBack pozwalającą powrócić do punktu startowego. Zegarek przekazuje wybrane powiadomienia z naszego telefonu.

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Garmin GPS Edge 530

Garmin GPS Edge 530

Cena: 1068,99 zł; 1368,99 zł

Garmin GPS Edge 530 to wysokiej klasy komputer rowerowy, który zadowoli nawet wyczynowych rowerzystów. Urządzenie posiada ekran o wysokiej rozdzielczości, który pozwala odczytywać informacje przy pełnym świetle słonecznym. Na pokładzie znajdziemy rozbudowaną mapę rowerową, moduł GPS, GLONASS oraz Galileo. Nie zabrakło również wysokościomierza barometrycznego do dokładnego ustalenia wysokości. Komputer można sparować z czujnikami tętna z wykorzystaniem technologii ANT+, aby stale monitorować naszą aktywność fizyczną. Pamięć urządzenia pomieści mapę całej Europy. Garmin GPS Edge 530 ma wbudowaną łączność Bluetooth pozwalającą na komunikację z telefonami komórkowymi z Androidem i iOS.

iPhone 11 Pro Max Apple Silicone Case

iPhone 11 Pro Max Apple Silicone Case

Cena: 59,90 zł; 199 zł

Posiadacze flagowego smartfonu Apple z 2019 roku w promocji mogą kupić oficjalny pokrowiec silikonowy w kolorze czarnym. Etui zostało zaprojektowane przez Apple specjalnie dla iPhone'a 11 Pro Max. Wykonano je z silikonu. W środku znajdziemy wyściółkę z mikrofibry. Zabezpiecza ona telefon przed porysowaniem. Etui umożliwia dostęp do wszystkich przycisków i portów. Poprawia również chwyt urządzenia.

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Electrolux PQ91-40GG

Electrolux PQ91-40GG

Cena: 949 zł; 1199 zł

Electrolux PQ91-40GG to odkurzacz ręczny z wysokiej serii Pure Q9. Przeceniony model posiada nowoczesną i lekką konstrukcje z aluminium. Urządzenie wyróżnia się długim czasem pracy na baterii, który wynosi do 50 minut lub 150 metrów kwadratowych odkurzonej powierzchni. Za zasilanie odpowiada akumulator litowo-jonowy 21,6 V. Odkurzacz posiada 3 ustawienia mocy.

W stopcie zamocowano mocne diody LED, które idealnie uwidaczniają brud i kurz pozostający na podłodze. Electrolux PQ91-40GG jest bardzo cichy - podczas pracy jego głośność to zaledwie 75 dB. W zestawie otrzymamy dodatkowe końcówki oraz stację do ładowania.

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Tenda MW3 (3-pack)

Tenda MW3 (3-pack)

Cena: 212,99 zł; 335 zł

Tenda MW3 (3-pack) to bardzo tani system Mesh Wi-Fi składający się z trzech stacji bazowych. Dzięki trzem urządzeniom możemy zapewnić pokrycie zasięgiem do 300 m2. Tenda MW3 tworzy sieć 2,4 Ghz o przepustowości 300 Mbps oraz sieć 5 GHz o przepustowości 867 Mbps. Parametry te wystarczają do płynnego streamingu wideo w 4K oraz grania w gry online. Zarządzenie odbywa się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi.

Jedno urządzenie Tenda MW3 może obsłużyć do 40 urządzeń w tym samym czasie. O wysoką wydajność dba szybki procesor oraz obecność technologii MU-MIMO. Całość pracuje w standardzie Wi-Fi 5.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020

Cena: 4528 zł; 5199 zł

Na promocji znajdziemy również bazowego MacBooka Air z 2020 roku. Mowa o modelu z procesorem Apple M1 (8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU). Komputer ten jest aktualnie jednym z najbardziej opłacalnych notebooków.

Za 4528 zł kupimy komputer w kolorze srebrnym. Laptop posiada klawiaturę Magic Keyboard, Wi-Fi 6 oraz Thunderbolt 4. Bateria wystarczy na 12 godzin pracy.

Bose QuietComfort 45

Bose QuietComfort 45

Cena: 1334 zł; 1599 zł

Bose QuietComfort 45 to wysokiej klasy słuchawki nauszne z wbudowaną aktywną redukcję hałasu z otoczenia oraz wysokiej klasy mikrofonami. Model QuietComfort 45 słynie z wysokiej wygody oraz rewelacyjnego tłumienia dźwięków z otoczenia. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem Bluetooth 5.2. Słuchawki naładujemy poprzez złącze USB Typu C.

Na pokładzie znajdziemy specjalny equalizer TriPort. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 24 godziny. Nie zabrakło szybkiego ładowania.

Garmin Instinct Solar Tactical

Garmin Instinct Solar Tactical

Cena: 1459 zł; 1599 zł

Garmin Instinct Solar Tactical to zaawansowany zegarek sportowy z możliwością ładowania solarnego. Całość wyposażono w odbiornik GPS, Glonass, Galileo oraz kompas. Dzięki tym elementom nie musimy martwić się o naszą pozycję. Dodatkowo Garmin proponuje wiele trybów monitorowania aktywności z bardzo wysoką dokładnością, a także przekazywanie powiadomień z telefonu. Zegarkiem steruje się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne. Zegarek działa na jednej baterii do 54 dni. Obudowa została dodatkowo wzmocniona i oferuje certyfikatem MIL-STD-810G.

Router Mesh Wi-Fi Tenda MW3

Tenda MW3

Cena: 109,99 zł; 144 zł

Tenda MW3 to prosty router Mesh Wi-Fi. Pojedyncza jednostka zapewnia pokrycie zasięgiem do 100 m2. Całość pracuje w sieciach 2,4 Ghz oraz 5 GHz i pozwala na przesyłane danych z przepustowością do 1200 Mb/s. O wydajność dba technologia MU-MIMO. W tym samym czasie Tenda MW3 obsłuży do 40 urządzeń sieciowych. Produktem zarządzamy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi na urządzenia mobilne. Router posiada 36-miesięczną gwarancję producenta.

