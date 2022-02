Amazon.pl - najlepsze promocje/oferty/wyprzedaże [9.02.2022]

Na polskim Amazonie bardzo często kupimy różnego rodzaju produkty znacznie poniżej ceny rynkowej. Obniżki niekiedy sięgają nawet 50%. W niniejszym materiale zbieramy aktualne promocje, którymi warto się zainteresować.

Polski oddział Amazon wystartował w 2021 roku. Po kilku miesiącach portal ten jest już pełnoprawną alternatywą dla niemieckiego lub brytyjskiego Amazonu. Firma kusi klientów subskrypcją Prime, która uprawnia użytkowników do skorzystania ze specjalnych ofert oraz darmowej dostawy kurierem bezpośrednio do domu.

Amazon - najlepsze promocje i wyprzedaże

Amazon znany jest z oferowania wielu produktów znacznie poniżej cen rynkowych. Wybrane produkty przeceniane są nawet o ponad 50%, a oferta stale się zmienia. Zaawansowane algorytmy oraz boty cały czas dbają o analizę cen produktów w sieci i dostosowują oferty na polskim Amazonie.

W niniejszym materiale zbieramy najciekawsze i najbardziej opłacalne promocje na polskim Amazonie.

Każdy kolejny wpis oznaczony jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą aktualizacji. Regularnie sprawdzamy równie ważność ofert oraz ich ceny.

Jakimi produktami na polskim Amazonie warto się aktualnie zainteresować?

AKTUALIZACJA 09.02.2022

Corsair CX650F

Corsair CX650F

Cena: 279 zł; 369 zł

Corsair CX650F to zasilacz komputerowy w standardzie ATX o mocy 650 W. Co istotne mowa o w pełni modularnym modelu. Dzięki niemu pozbędziemy się zbędnych kabli z wnętrza obudowy. Dodatkowo wiatrak posiada wbudowane diody LED RGB, które mogą podświetlać wnętrze obudowy.

Zasilacz posiada certyfikat 80 Plus Bronze. Gwarantuje on minimum 82% sprawności przy 20% oraz 100% obciążenia. Corsair CX650F posiada zabezpieczenie przed zwarciem SCP, przeciążeniem OPP oraz przegrzaniem OTP. Całość chroni również podzespoły komputerowe przed zbyt niskim napięciem.

Link do oferty

Soundcore Life Q20+

Soundcore Life Q20+

Cena: 249 zł; 299 zł

Nieco taniej kupimy słuchawki nauszne Soundcore Life Q20+. Mowa o modelu wyposażonym w aktywną izolację szumów oraz wydajną baterię, która pozwala na do 40 godzin pracy. Soundcore Life Q20+ posiadają wsparcie dla Hi-Res Audio i umożliwiają zarządzanie z wykorzystaniem aplikacji Soundcore App na urządzenia mobilne. Słuchawki wyposażono w moduł pozwalający na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami końcowymi w tym samym czasie.

Cztery mikrofony znajdujące się w obudowie potrafią wyeliminować do 90% dźwięków dochodzących z zewnątrz.

Link do oferty

AMD Ryzen 7 5700G

AMD Ryzen 7 5700G

Cena: 1299 zł; 1499 zł

Taniej kupimy również procesor AMD Ryzen 7 5700G. Mowa o układzie korzystającym z architektury Zen 3 i kompatybilnym z płytami głównymi z podstawką AM4. Procesor posiada 8 rdzeni o taktowaniu 3,8 GHz, które w trybie Turbo może wzrosnąć do 4,6 GHz. Układ posiada funkcję hyperthreading i pozwala na obsługę 16 wątków w tym samym czasie. AMD Ryzen 7 5700G ma odblokowany mnożnik, dzięki któremu możemy swobodnie podkręcać częstotliwość taktowania. Model z literką G wyposażono w zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Graphics. Procesor posiada TDP na poziomie 65 W. Całość wykonano w 7 nm procesie technologicznym.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 08.02.2022

Garmin vivofit Jr. 2 Star Wars

Garmin vivofit Jr. 2 Star Wars

Cena: 149 zł; 316 zł

Garmin vivofit Jr. 2 Star Wars to limitowana wersja smartbanda dedykowanego dzieciom. Za 150 zł kupimy opaskę fitness potrafiącą śledzić podstawowe funkcje zdrowotne i aktywność. Urządzenie posiada niewielki wyświetlacz oraz jeden przycisk do sterowania.

Opaska fitness, która trafiła na promocje to wersja Star Wars z motywem z gwiezdnych wojen. Urządzenie wyposażono w baterię, która pozwala na działanie przez 12 miesięcy. Opaska łączy się z aplikacją mobilną obecną w smartfonie rodzica. Urządzenie pozwala na przypominanie o codziennych ćwiczeniach, odrabiano pracy domowej, myciu zębów czy czasie na aktywność fizyczną.

Garmin vivofit Jr. 2 Star Wars z wykorzystaniem różnego rodzaju emotek zachęca dzieci do bicia swoich rekordów. Opaska posiada również wbudowany system monitorowania snu.

Link do oferty

Fossil COLLIDER HYBRID HR FTW7010

Fossil COLLIDER HYBRID HR FTW7010

Cena: 583 zł; 687 zł

Fossil COLLIDER HYBRID HR FTW7010 to elegancki zegarek hybrydowy łączący zalety smartwatchy i klasycznych zegarków. Urządzenie wyposażono w okrągłą kopertę w kolorze czarnym o średnicy 42 mm oraz silikonowy pasek sportowy. Fossil COLLIDER HYBRID HR FTW7010 posiada klasyczny cyferblat pod którym umieszczono wyświetlacz odpowiedzialny za działanie funkcji smart.

Zegarek działa na baterii przez ponad 2 tygodnie. Urządzenie posiada wbudowany pulsometr oraz analizator snu ze szczegółowymi statystykami. Zegarek hybrydowy pozwala na odbieranie i wyświetlanie powiadomień oraz przypomnień ze smartfona. Całość współpracuje z Androidem oraz iOS.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 07.02.2022

Apple Watch Series 7 41 mm

Apple Watch Series 7 PRODUCT(RED)

Cena: 1799 zł; 1999 zł

W lantre.pl w najlepszej cenie na rynku kupimy najnowszy zegarek Apple Watch Series 7 z kopertą w rozmiarze 41 mm w kolorze PRODUCT(RED). Mowa o modelu z aluminiową kopertą z paskiem sportowym. Apple Watch Series 7 posiada większy ekran oraz cieńszą obudowę. Zegarek wyposażono w grubsze szkło przednie oraz bardziej wytrzymałą konstrukcję odporną na pył i wodę. Za wydajność odpowiada procesor Apple S7 wspierany przez 1 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Najnowsze wydanie Apple Watch posiada także szybszy system ładowania.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 01.02.2022

Sony WF-XB700

Sony WF-XB700

Cena: 289 zł; 399 zł

Sony WF-XB700 to przystępne cenowo słuchawki True Wireless, które pozytywnie zaskakują długim czasem pracy na baterii. Na jednym ładowaniu możemy liczyć na nawet 9 godzin słuchania muzyki, a etui ładujące przedłuża czas pracy o dodatkowe 18 godzin.

Słuchawki wyposażono w nowoczesny i wydajny układ Bluetooth, który wysyła dźwięk oddzielnie do lewej i prawej słuchali. Sony WF-XB700 są wodoszczelnie i odporne na pot, co zostało potwierdzone certyfikatem IPX4. Akcesorium wyposażono w ergonomiczną konstrukcję, która zapobiega wypadaniu. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem przycisków.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 28.01.2022

AirPods 3

Apple AirPods 3

Cena: 824 zł; 949 zł

Na polskim Amazonie zauważalnie taniej kupimy najnowsze słuchawki Apple AirPods trzeciej generacji. Model ten wyposażono w przeprojektowaną konstrukcję, która wspiera dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy. AirPodsy oferują adaptacyjną korekcję dźwięku, która automatycznie dostraja brzmienie. Każda słuchawka posiada czujnik wykrywający obecność w uchu oraz powierzchnie dotykowe do sterownia.

Słuchawki są odporne na wodę i pot. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 6 godzin. Etui ładujące z MagSafe zapewnia dodatkowe 24 godziny pracy. Ładowanie odbywa się bezprzewodowo lub z wykorzystaniem portu Lightning. Niestety słuchawki nie posiadają ANC.

Link do oferty

Nokia 800 Tough 4G

Nokia 800 Tough 4G

Cena: 363 zł; 479 zł

Fani klasyczny telefonów komórkowych o zwiększonej odporności mogą sięgnąć po Nokię 800 Tough 4G. Urządzenie to wyposażono w klasyczny ekran bez funkcji dotykowej oraz klawiaturę numeryczną. Telefon otrzymał wzmocnioną obudowę w kolorze moro z miejscem na smycz. Urządzenie w środku posiada dosyć wydajne podzespoły. Mowa o procesorze Qualcomm Snapdragon 205 oraz 512 MB pamięci operacyjnej. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego KaiOS i wspiera VoLTE oraz aplikacje firmy Google.

Telefon posiada ekran o przekątnej 2,4-cala i rozdzielczości 320 x 240 pikseli. Telefon wyposażono w moduł GPS, Bluetooth, Wi-Fi oraz modem 4G LTE. Smartfon wspiera Dual-SIM i posiada w pełni wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68. Urządzenie otrzymało również certyfikat MIL-STD-810G.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 26.01.2022

AMD Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 5 5600X

Cena: 1149 zł; 1419 zł

AMD Ryzen 5 5600X to wydajny 6-rdzeniowy, 12-wątkowy procesor AMD korzystający z najnowszej architektury Zen 3 wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym. Układ korzysta z gniazda Socket AM4 i jest kompatybilny z pamięcią operacyjną DDR4-3200. Procesor posiada odblokowany mnożnik i pozwala na swobodne podkręcanie. Układ pracuje z taktowaniem 3,7 GHz, które w trybie Turbo może chwilowo wzrosnąć do 4,6 GHz. Chip posiada aż 35 MB wbudowanej pamięci podręcznej. Maksymalny pobór prądu wynosi 65 W. AMD Ryzen 5 5600X nie posiada wbudowanego układu graficznego. W zestawie otrzymamy dedykowane chłodzenie. Gwarancja producenta wynosi 36 miesięcy

Link do oferty

Garmin Venu 2 Plus

Cena: 1875 zł; 2099 zł

Garmin Venu 2 Plus

Po raz pierwszy na promocję trafił najnowszy zegarek Garmin Venu 2 Plus. Kupimy go o 11% taniej względem ceny rynkowej. Najnowszy model to wysokiej klasy smartwatch z rozbudowanymi funkcjami fitness. Garmin Venu 2 Plus posiada okrągłą kopertę z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem oraz trzema przyciskami do obsługi. Całość współpracuje z asystentami głosowymi - Siri, Asystentem Google oraz Bixby.

Garmin Venu 2 Plus posiada 25 aplikacji treningowych pozwalających śledzić aktywność z wykorzystaniem wbudowanego GPSa. Zegarek pozwala zapisać muzykę w pamięci masowej i wyjść na trening bez telefonu. Czas pracy na baterii wynosi do 9 dni. Zegarek pozwala na wyświetlanie powiadomień z telefonu oraz wykonywanie rozmów głosowych.

Garmin Venu 2 Plus posiada miernik poziomu stresu, pulsoksymetr, oraz monitorowanie nawodnienia. Smartwatch obsługuje płatności zbliżeniowe Garmin Pay.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 25.01.2022

AMD Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 5 5600G

Cena: 999 zł; 1199 zł

O 200 zł taniej kupimy procesor AMD Ryzen 5 5600G. Układ wyposażono w 6 rdzeni o taktowaniu 3,9 GHz, które w trybie Turbo wzrasta chwilowo do 4,4 GHz. Układ obsługuje w jednym czasie 12 wątków i posiada odblokowany mnożnik. Procesor wykorzystuje architekturę Zen 3 i korzysta z podstawki AM4. Maksymalny pobór mocy wynosi 65 W. Amazon sprzedaje wersję BOX z dedykowanym chłodzeniem. Procesor posiada zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics oraz współpracuje z pamięciami DDR4-3200.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 24.01.2022

iPhone 12 Pro Max Leather Case

iPhone 12 Pro Max Leather Case

Cena: 109 zł; 299 zł

Amazon zauważalnie przecenił oryginalny pokrowiec skórzany dla flagowego iPhone'a z 2020 roku. Model dla iPhone'a 12 Pro Max w kolorze czarnym kupimy za nieco ponad 100 zł. Etui zostało wykonane z wysokiej jakości skóry oraz mikrofibry, która znajduje się w środku i chroni obudowę smartfona przed zarysowaniami.

Pokrowiec idealnie przylega do urządzenia i kompleksowo zabezpiecza je przed uszkodzeniami nie ograniczając jednocześnie dostępu do portów i przycisków.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Denon DHT S516H

Denon DHT S516H

Cena: 2374 zł; 3199 zł

Denon DHT S516H to wysokiej klasy soundbar ceniony przez krytyków. Model wyposażono w dwa podwójnie wzmacniane głośniki średnio i niskotonowe, dwa głośniki wysokotonowe, zaawansowany procesor przetwarzania oraz bezprzewodowy subwoofer z dwoma przetwornikami. Denon wykorzystał złącza HDMI 4K z ARC oraz wyjścia optyczne, AUX, Coaxial, USB i RJ-45.

Soundbar jest w pełni kompatybilny z autorską technologią HEOS do bezprzewodowego streamingu multimediów. Nie zabrakło również Amazon Alexa, Asystenta Google oraz AirPlay 2. Denon DHT S516H otrzymał certyfikat Hi-Res Audio.

Link do oferty

Garmin Fenix 6x Pro

Garmin Fenix 6x Pro

Cena: 2304 zł; 2599 zł

Z okazji wprowadzenia na rynek zegarków z serii Fenix 7, Amazon przecenił poprzednią generację. Na promocji kupimy model Garmin Fenix 6x Pro. To wysokiej klasy zegarek sportowy z pomiarem tętna, saturacji i monitorowaniem obciążenia treningowego. Na pokładzie aplikacja PacePro do planowania trasy w zależności od wzrostu wysokości oraz zainstalowane mapy TopoActive Europe.

Zegarek posiad ekran o przekątnej 1,4-cala zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 3, który jest stale aktywny. Otoczono go kopertą ze stali nierdzewnej. Garmin Fenix 6x Pro posiada NFC i jest kompatybilny z systemem płatności Garmin Pay. Urządzenie współpracuje z aplikacjami Spotify, Deezer i Amazon Music. Czas pracy na baterii wynosi do 21 dni.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 20.01.2022

Kindle Oasis 3

Kindle Oasis 3

Cena: 999 zł; 1399 zł

W polskim Amazonie pojawił się flagowy czytnik Kindle Oasis 3, który dotychczas był sprzedawany jedynie w wybranych krajach. Cena jest zauważalnie niższa, niż w sklepach z elektronika. Za model Oasis 3 zapłacimy 999 zł. W tej cenie otrzymujemy model z 8 GB pamięci masowej.

Kindle Oasis 3 wyposażono w zespolony z ramką wyświetlacz e-ink Paperwhite o przekątnej 7 cali z rozdzielczością 300 dpi. Ekran posiada możliwość regulacji barwy podświetlenia. Sam czytnik jest wodoszczelny i posiada certyfikat IPX8. Urządzenie zamknięto w cienkiej i lekkiej obudowie z fizycznymi przyciskami do zmiany stron.

Link do oferty

Intel Core i5-11400F

Intel Core i5-11400F

Cena: 689 zł; 749 zł

Nieco taniej kupimy procesor Intel Core i5-11400F. To układ należący do 11 generacji rodziny Core. Model wyposażono w podstawkę Socket 1200. Procesor z rodziny Rocket Lake oferuje sześć rdzeni i dwanaście wątków. Taktowanie bazowe wynosi 2,6 GHz i może wzrosnąć do 4,4 GHz w trybie Turbo Boost. Procesor ma do pomocy 12 MB pamięci podręcznej. Intel Core i5-11400F współpracuje z pamięcią operacyjną DDR4-3200 o maksymalnej wielkości 128 GB.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Tenda PH6 AV1000

Tenda PH6 AV1000

Cena: 179 zł; 219 zł

Gniazda sieciowe Gigabit Ethernet Tenda PH6 AV1000 to świetny sposób na rozszerzenie zasięgu sieci komputerowej z wykorzystaniem linii prądowych w naszym domu/mieszkaniu. Tenda PH6 AV1000 zapewnia połączenie w standardzie Homeplug AV2 o prędkości transferu danych do 1000 Mbps. Urządzenia nie wymagają konfiguracji i działają od razu po włączeniu. Całość wyposażono w filtr szumów, który ograniczona ryzyko przerwania połączenia. Tenda PH6 AV1000 współpracują z gniazdami zasilającymi o natężeniu do 16 A. Akcesoriom może zasilać komputer, konsolę do gier lub telewizor.

Link do oferty

Aktualne ceny w sklepach Tenda PH6 AV1000 Gigabit Powerline Adapter Kit z pass-Through do gniazdka (1000... ~224 zł

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Tenda AC11

Tenda AC11

Cena: 99 zł; 139,99 zł

Tenda AC11 to bazowy i przystępny cenowo router pracujący w technologii Wi-Fi 5 AC1200. Router pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 867 Mbps w sieci 5 GHz oraz 300 Mbps w sieci 2,4 GHz. Urządzenie wyposażono w pięć zewnętrznych anten oraz cztery porty LAN/WAN pracujące w standardzie Gigabit Ethernet.

Tenda AC11 posiada wydajny procesor o taktowaniu 1 GHz wyprodukowany w 28 nm procesie technologicznym. Zarządzenie odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Tedna Wi-Fi na urządzenia mobilne. Produkt dostarczany jest z 36-miesięczną gwarancją producenta.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.01.2022

Sony HT-S350

Sony HT-S350

Cena: 847 zł; 999 zł

Sony HT-S350 to 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem oraz wbudowanym modułem Bluetooth. Model wyposażono we wzmacniacz cyfrowy. Maksymalna moc wyjściowa wynosi aż 320 W. Na pokładzie moduł Bluetooth 5.0 pozwalający na bezprzewodowe odtwarzanie muzyki ze smartfona. Sony HT-S350 wyposażono w złącze HDMI ARC, które posiada funkcję Bravia SYNC. Urządzenie obsługuje technologie Dolby Digital i kodek SBC. Oprogramowanie posiada wbudowany equalizer wraz z trybem nocnym. Dźwięk surround jest generowany we współpracy z oprogramowaniem S-Force PRO.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 14.01.2022

Tefal Ultimate Pure FV9844

Tefal Ultimate Pure FV9844

Cena: 408 zł; 521 zł

O 100 zł taniej kupimy żelazko Tefal Ultimate Pure FV9844. Model z serii Ultimate Pure posiada system antywapienny z fillerem Micro-Calc, który zapobiega brudzeniu się ubrań podczas prasowania. Opisywany model wyposażono w uderzenie pary o sile do 250 g/minutę oraz stałe wytwarzanie party na poziomie 60 g/minutę.

Stopę żelazka Tefal Ultimate Pure FV9844 wykonano z materiału Durilium AirGlade, który ułatwia poruszanie się po tkaninach oraz dba o odpowiednie rozprowadzanie pary. Żelazko posiada system zabezpieczający, który automatycznie wyłącza żelazko po 8 minutach bezczynności.

Link do oferty

Aktualne ceny w sklepach FV9844 Ultimate Pure Durilium AirGlide Żelazko TEFAL 549 zł

Razer Orochi V2

Razer Orochi V2

Cena: 266 zł; 349 zł

Gracze mogą zdecydować się na bezprzewodową mysz Razer Orochi V2. Akcesorium wyposażono w dwa tryby pracy - minimalizujący opóźnienia oraz maksymalizujący tryb pracy. Na jednej baterii urządzenie jest w stanie pracować nawet przez 950 godzin. Za minimalizację opóźnień dba autorska technologia Razer HyperSpeed Wireless. Razer Orochi V2 wyposażono w przełączniki drugiej generacji z pozłacanymi stykami, które wytrzymują do 60 milionów kliknięć.

Mysz wyposażono w sensor optyczny Razer 5G o rozdzielczości 18000 DPI. Mysz posiada hybrydowy slot na baterie. Razer Orochi V2 pracuje z bateriami AA oraz AAA.

Link do oferty

TicWatch Pro 3 Ultra

TicWatch Pro 3 Ultra

Cena: 1396 zł; 1666 zł

Na promocję trafił również flagowy smartwatch firmy Ticwatch. Model Pro 3 Ultra został wyposażony w WearOS z przyszłą aktualizacją do WearOS 3.0. Model napędzany jest najnowszym procesorem Qualcomm Snapdragon Wear 4100, który zintegrowano z modemem sieci komórkowej 4G LTE oraz eSIM. Dodatkowo producent wykorzystał autorski układ Mobvoi Dual Procesor System.

Zegarek posiada 1 GB pamięci operacyjnej oraz 8 GB wbudowanej pamięci masowej. Ekran to panel AMOLED, na który nałożono wyświetlacz FSTN, który wyświetla dane w trybie uśpienia. Panel posiada przekątną 1,4-cala i został zamknięty w okrągłej kopercie.

Wyświetlacz pokryć powłoką oleofobową i zabezpieczono szkłem Corning Gorilla. Zegarek posiada Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, GNSS, Glonass, Galilei, Beidou oraz NFC z obsługą płatności zbliżeniowej Google Pay. Dzięki obecności głośnika i mikrofonu możemy skorzystać z trybu głośnomówiącego. TicWatch Pro 3 Ultra jest w pełni wodoodporny.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Huawei FreeBuds 4i ANC

Huawei FreeBuds 4i

Cena: 249 zł; 299 zł

Taniej kupimy również słuchawki Huawei FreeBuds 4i. To przystępny cenowo model z wbudowaną aktywną redukcją hałasu z otoczenia oraz szybkim ładowaniem. Całość posiada również na pokładzie mikrofony Dual-Mic.

Na promocji kupimy model w kolorze białym. W zestawie otrzymamy trzy silikonowe wkładki douszne. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem przewodu USB Typu C. Słuchawkami można zarządzać z wykorzystaniem aplikacji dedykowanej systemom Android oraz iOS.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 12.01.2022

Denon Ceol N10

Denon Ceol N10

Cena: 2592 zł; 3099 zł

Taniej kupimy kompaktowy system Hi-Fi z odtwarzaczem CD Denon Ceol N10. To wysokiej klasy model, który w latach 2018 oraz 2019 zdobył nagrodę EISA Best Compact Music System. Odtwarzacz Denona posiada pełne wsparcie dla systemu Heos MultiRoom oraz AirPlay 2. Na pokładzie znajdziemy moduł Bluetooth oraz Wi-Fi, a także asystenta głosowego Amazon Alexa.

Zestaw charakteryzuje się mocą wyjściową 66 W. Każdy głośniki posiada trzy kanały. Jednostka centralna posiada wyświetlacz, złącze RJ-45 oraz wyjścia optyczne do połączenia z telewizorem.

Link do oferty

LEGO Architecture 21044 Paryż

LEGO Architecture 21044 Paryż

Cena: 173 zł; 224,75 zł

Amazon przecenił zestaw Lego Architekture przedstawiający najważniejsze budowle stolicy Francji. Zestaw LEGO Architecture 21044 Paryż to produkt na rok modelowy 2019 przeznaczony dla dzieci powyżej 12 roku życia oraz dorosłych. Budowla składa się łącznie z 649 elementów. Wymiary po złożeniu wynoszą 7,2 x 26,2 x 19,1 cm, a model waży około 200 g. Na makiecie znajdziemy między innymi wieżę Eiffla, muzeum Luwr, pola elizejskie oraz łuk triumfalny.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Kontroler bezprzewodowy Xbox Series X

Kontroler bezprzewodowy Xbox Series X

Cena: 269 zł; 319 zł

Amazon przecenił kontroler bezprzewodowy do konsoli Xbox Series X w kolorze Niebieskim. Najnowsza wersja pada pozwala na współpracę z konsolami Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, komputerami z Windows 10, Windows 11 oraz smartfonami z Androidem i iOS. Łączność odbywa się z wykorzystaniem autorskiego standardu Xbox Wireless (do konsol) lub Bluetooth. Na pokładzie znajduje się złącze słuchawkowe Jack pozwalające podłączyć ulubione słuchawki.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 06.01.2022

Książka The LEGO Architect

Książka The LEGO Architect

Cena: 71,88 zł; 121 zł

Aż o 40% taniej kupimy książkę The LEGO Architect autorstwa Toma Alpina. Książka porusza tematykę architektury oraz zawiera dokładne instrukcje złożenia 12 modeli budynków Lego (bez klocków w zestawie). Publikacja powstała w 2015 roku i została napisana w języku angielskim.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 03.01.2022

Kontroler bezprzewodowy Xbox Series X

Kontroler bezprzewodowy Xbox Series X

Cena: 258 zł; 319 zł

Amazon przecenił kontroler bezprzewodowy do konsoli Xbox Series X w kolorze Electric Volt. Najnowsza wersja pada pozwala na współpracę z konsolami Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, komputerami z Windows 10, Windows 11 oraz smartfonami z Androidem i iOS. Łączność odbywa się z wykorzystaniem autorskiego standardu Xbox Wireless (do konsol) lub Bluetooth. Na pokładzie znajduje się złącze słuchawkowe Jack pozwalające podłączyć ulubione słuchawki.

Link do oferty

Jabra Elite 85t

Jabra Elite 85t

Cena: 742 zł; 899 zł

Wysokiej klasy słuchawki douszne typu True Wireless kupimy nieco taniej. Mowa o modelu Jabra Elite 85t w kolorze czarnym. Za 699 zł otrzymujemy słuchawki z autorskim systemem Jabra Advanced Active Noise Cancelling oraz długa żywotnością baterii. Słuchawki pozwalają na do 5,5 godziny pracy z włączonym ANC, a etui ładujące przedłuża ten czas do nawet 31 godzin. W zestawie otrzymamy wygodne wkładki EarGels. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem USB Typu C. Jabra Elite 85t współpracują z asystentami głosowymi Siri oraz Asystentem Google.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 23.12.2021

Nintendo Switch Pro Controller

Nintendo Switch Pro Controller

Cena: 276 zł; 299 zł

Gracze ucieszą się z promocji na kontroler Nintendo Switch Pro Controller do konsoli Nintendo Switch. Kontroler pozwala zamienić przenośną konsolę na klasyczne rozwiązanie. Po podłączeniu do telewizora nie musimy już korzystać z kompaktowych kontrolerów Joy Con. Zamiast nich otrzymujemy klasycznego pada podobnego do modeli dostarczanych z PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 22.12.2021

Kabel Apple USB Typu A do Lightning

Kabel Apple USB Typu A do Lightning

Cena: 59,08 zł; 99 zł

Taniej kupimy również oryginalny kabel Apple USB Typu A do Lightning. Model ten dostarczany był razem ze starszymi smartfonami Apple. Akcesorium pozwala podłączać sprzęt mobilny Apple do powerbanków oraz starszych komputerów bez portu USB Typu C. Przyda się również w samochodzie. Przewód posiada pełną zgodność ze sprzętem Apple potwierdzoną certyfikatem MFI (Made for iPhone). Długość przewodu to 1 m.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 20.12.2021

Logitech G604 Lightspeed Wireless

Logitech G604 Lightspeed Wireless

Cena: 316,73 zł; 359 zł

Logitech G604 Lightspeed Wireless to bezprzewodowa myszka do graczy. Amazon przecenił znany i chwalony model. Mysz wyposażono w autorską łączność bezprzewodową Lightspeed korzystającą z technologii Bluetooth. Pomimo braku kabli możemy liczyć na bardzo niskie opóźnienia typowe dla przewodowych myszy dla graczy. Akcesorium wyposażono w sensor optyczny o rozdzielczości 25600 dpi oraz 11 programowalnych przycisków. Czas pracy na jednej baterii wynosi do 5,5 miesiąca.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Victorinox Classic SD

Victorinox Classic SD

Cena: 64,33 zł; 75 zł

Taniej kupimy szwajcarski scyzoryk Victorinox Classic SD. Na promocję trafił model w kolorze czarnym. Dzięki niewielkim rozmiarom i uniwersalnej konstrukcji idealnie nada się jako brelok do kluczy. W środku niewielkiego scyzoryka znajdziemy nożyczki, pilnik do paznokci oraz śrubokręt. Całość uzupełnia wbudowana wykałaczka oraz pęseta.

Victorinox Classic SD waży zaledwie 22 g. Jego wymiary to 9 x 58 mm. Produkt wyprodukowano w Szwajcarii.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Garmin Instinct

Garmin Instinct

Cena: 945 zł; 1354,96 zł

Amazon przecenił kolejny zegarek firmy Garmin. Tym razem mowa o modelu Instinct. To wytrzymały smartwatch skierowany do amatorów sportu. Na pokładzie wytrzymała bateria pozwalająca nawet na 14 dni pracy. Garmin Instinct posiada wbudowany moduł GPS/Glonass/Galileo, pulsometr, krokomierz oraz system monitorowania snu. Zegarek łączy się z telefonem z wykorzystaniem Bluetooth oraz dedykowanej aplikacji Garmin.

Garmin Instinct posiada rozbudowaną aplikację treningową. Wszystkie dane wyświetlane są na monochromatycznym ekranie o przekątnej 1,27-cala i rozdzielczości 128 x 128 pikseli. Kopertę wykonano z tworzywa sztucznego.

Link do oferty

Philips Hue White and Color Ambiance (zestaw czterech żarówek)

Philips Hue White and Color Ambiance

Cena: 499 zł; 599 zł

Taniej kupimy zestaw czterech żarówek E27 kompatybilnych z Philips Hue. Mowa o inteligentnych żarówkach z możliwością wyświetlania 16,7 miliona kolorów. Każda żarówka posiada moc o ekwiwalencie 60 W. Całością steruje się z aplikacji Philips Hue na Androida lub iOS. Rozwiązanie jest kompatybilne również z asystentami głosowymi oraz mnóstwem innych sprzętów Smart Home.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 8.12.2021

medisana BW 335

medisana BW 335

Cena: 99 zł; 137,17 zł

medisana BW 335 to nadgarstkowy ciśnieniomierz renomowanej firmy. Urządzenie wyposażono w czytelny wyświetlacz, wskaźnik arytmii oraz kolorową skalę pomiaru ciśnienia zalecaną przez WHO. Urządzenie posiada wbudowaną pamięć poprzednich pomiarów. Mieści się w niej 120 zapisów dla dwóch użytkowników. Dzięki niewielkim rozmiarom i nadgarstkową konstrukcją, ciśnieniomierz bez problemu zabierzemy w podróż.

Link do oferty

Aktualne ceny w sklepach Ciśnieniomierz Medisana Medisana Ciśnieniomierz nadgarstkowy BW 335, biały 214 zł

Polk Audio MAGNIFI2

Polk Audio MAGNIFI2

Cena: 1379 zł; 1435 zł

Polk Audio MAGNIFI2 to soundbar z aktywnym, bezprzewodowym subwooferem. Moc maksymalna zestawu to 200 W. Urządzenie posiada na pokładzie technologię dźwięku przestrzennego SDA, Voice Adjust oraz wbudowanego Chromecasta. Całość współpracuje z systemem dźwięku Dolby Digital 5.1 DTS oraz autorskim rozwiązaniem Polk SDA.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 3.12.2021

Marshall Stockwell II

Marshall Stockwell II

Cena: 819 zł; 849 zł

Marshall Stockwell II to głośnik przenośny Bluetooth od znanego producenta sprzętu audio. W obudowie o wadze 1,4 kg umieszczono głośniki 2.0 o mocy 20 W. Obudowa posiada charakterystyczny wygląd typowy dla sprzętu Marshall. Producent zadbał o wygodne przenoszenie z wykorzystaniem wbudowanej rączki. Głośnik korzysta z łączności Bluetooth 5.0 z funkcją Multi-Link. Nie zabrakło również klasycznego złącza AUX. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu USB Typu C.

Wbudowana bateria pozwala na do 20 godzin odtwarzania. Szybkie ładowanie zapewnia dodatkowych 6 minut pracy po 20 minutach ładowania. Głośnik posiada silikonową obudowę, która posiada certyfikat IPX4. Co ciekawe wbudowany akumulator może być powberbankiem dla urządzeń mobilnych takich jak smartfon.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Cena: 267,06 zł; 349,99 zł

Taniej kupimy replikę Astona Martina DB5 z filmu Goldfinger. Model wyprodukowany przez firmę Playmobil został przeceniony o 20%. To oficjalne akcesorium serii z certyfikatami Aston Martin oraz 007. Zabawka posiada elementy obecne w filmowym pojeździe takie jak fotel pasażera z katapultą oraz obrotowe tablice rejestracyjne.

Replika do samodzielnego montażu składa się z 54 elementów. Zabawka odpowiednia dla dzieci od 5 roku życia.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Garmin GPS Edge 530

Garmin GPS Edge 530

Cena: 989 zł; 1368,99 zł

Garmin GPS Edge 530 to wysokiej klasy komputer rowerowy, który zadowoli nawet wyczynowych rowerzystów. Urządzenie posiada ekran o wysokiej rozdzielczości, który pozwala odczytywać informacje przy pełnym świetle słonecznym. Na pokładzie znajdziemy rozbudowaną mapę rowerową, moduł GPS, GLONASS oraz Galileo. Nie zabrakło również wysokościomierza barometrycznego do dokładnego ustalenia wysokości. Komputer można sparować z czujnikami tętna z wykorzystaniem technologii ANT+, aby stale monitorować naszą aktywność fizyczną. Pamięć urządzenia pomieści mapę całej Europy. Garmin GPS Edge 530 ma wbudowaną łączność Bluetooth pozwalającą na komunikację z telefonami komórkowymi z Androidem i iOS.

Link do oferty

iPhone 11 Pro Max Apple Silicone Case

iPhone 11 Pro Max Apple Silicone Case

Cena: 79,90 zł; 199 zł

Posiadacze flagowego smartfonu Apple z 2019 roku w promocji mogą kupić oficjalny pokrowiec silikonowy w kolorze czarnym. Etui zostało zaprojektowane przez Apple specjalnie dla iPhone'a 11 Pro Max. Wykonano je z silikonu. W środku znajdziemy wyściółkę z mikrofibry. Zabezpiecza ona telefon przed porysowaniem. Etui umożliwia dostęp do wszystkich przycisków i portów. Poprawia również chwyt urządzenia.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 12.11.2021

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020

Cena: 4499 zł; 5199 zł

Na promocji znajdziemy również bazowego MacBooka Air z 2020 roku. Mowa o modelu z procesorem Apple M1 (8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU). Komputer ten jest aktualnie jednym z najbardziej opłacalnych notebooków.

Za 4499 zł kupimy komputer w kolorze srebrnym. Laptop posiada klawiaturę Magic Keyboard, Wi-Fi 6 oraz Thunderbolt 4. Bateria wystarczy na 12 godzin pracy.

Link do oferty

Bose QuietComfort 45

Bose QuietComfort 45

Cena: 1168 zł; 1599 zł

Bose QuietComfort 45 to wysokiej klasy słuchawki nauszne z wbudowaną aktywną redukcję hałasu z otoczenia oraz wysokiej klasy mikrofonami. Model QuietComfort 45 słynie z wysokiej wygody oraz rewelacyjnego tłumienia dźwięków z otoczenia. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem Bluetooth 5.2. Słuchawki naładujemy poprzez złącze USB Typu C.

Na pokładzie znajdziemy specjalny equalizer TriPort. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 24 godziny. Nie zabrakło szybkiego ładowania.

Link do oferty

Garmin Instinct Solar Tactical

Garmin Instinct Solar Tactical

Cena: 1479 zł; 1599 zł

Garmin Instinct Solar Tactical to zaawansowany zegarek sportowy z możliwością ładowania solarnego. Całość wyposażono w odbiornik GPS, Glonass, Galileo oraz kompas. Dzięki tym elementom nie musimy martwić się o naszą pozycję. Dodatkowo Garmin proponuje wiele trybów monitorowania aktywności z bardzo wysoką dokładnością, a także przekazywanie powiadomień z telefonu. Zegarkiem steruje się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne. Zegarek działa na jednej baterii do 54 dni. Obudowa została dodatkowo wzmocniona i oferuje certyfikatem MIL-STD-810G.

Link do oferty

