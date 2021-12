Amazon.pl - najlepsze promocje/oferty/wyprzedaże na święta [17.12.2021]

Na polskim Amazonie bardzo często kupimy różnego rodzaju produkty znacznie poniżej ceny rynkowej. Obniżki niekiedy sięgają nawet 50%. W niniejszym materiale zbieramy aktualne promocje, którymi warto się zainteresować. Które produkty warto kupić taniej na prezenty gwiazdkowe?

Polski oddział Amazon wystartował w 2021 roku. Po kilku miesiącach portal ten jest już pełnoprawną alternatywą dla niemieckiego lub brytyjskiego Amazonu. Firma kusi klientów subskrypcją Prime, która uprawnia użytkowników do skorzystania ze specjalnych ofert oraz darmowej dostawy kurierem bezpośrednio do domu.

Amazon już szykuje się na Black Friday

Amazon znany jest z oferowania wielu produktów znacznie poniżej cen rynkowych. Wybrane produkty przeceniane są nawet o ponad 50%, a oferta stale się zmienia. Zaawansowane algorytmy oraz boty cały czas dbają o analizę cen produktów w sieci i dostosowują oferty na polskim Amazonie.

W niniejszym materiale zbieramy najciekawsze i najbardziej opłacalne promocje na polskim Amazonie.

Każdy kolejny wpis oznaczony jest napisem AKTUALIZACJA oraz datą aktualizacji. Regularnie sprawdzamy równie ważność ofert oraz ich ceny.

Jakimi produktami na polskim Amazonie warto się aktualnie zainteresować?

AKTUALIZACJA 17.12.2021

ELECTROLUX PUREQ9 PQ91-40GG

ELECTROLUX PUREQ9 PQ91-40GG

Cena: 749 zł; 999 zł

O 25% taniej kupimy odkurzacz bezprzewodowy z serii Pure Q9. Produkt firmy Electrolux wyróżnia się niesamowicie wysoką jakością wykonania oraz unikalnym designem, który połączono z praktyczną konstrukcją. Odkurzacz pozwala na pracę na baterii nawet przez 50 minut. W tym czasie możemy dokładnie odkurzyć dom o powierzchni 150 m2. Na końcu elektroszczotki umieszczono intensywne podświetlenie LED, które dokładnie oświetla powierzchnię przed odkurzaczem. Rozwiązanie to pozwala na odkurzanie po zmroku bez konieczności zapalania światła.

Link do oferty

HUAWEI MateView

HUAWEI MateView

Cena: 2549 zł; 2999 zł

Nieco taniej uda nam się kupić również najnowszy monitor HUAWEI MateView. Mowa o 28,2-calowym monitorze z matrycą 4K+ o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli i proporcjach 4:3. Wyświetlacz posiada 98% pokrycie palety barw DCI-P3 dzięki czemu nadaje się do obróbki foto-wideo. HUAWEI MateView wyposażono w łączność bezprzewodową, która pozwala na projekcję bez wykorzystania kabli.

Monitor posiada niezwykle atrakcyjną stylistycznie obudowę wykonana z aluminium. Matrycę okalają bardzo niewielkie ramki. Monitor posiada na pokładzie złącze HDMI oraz USB Typu C. Producent zastosował również hub portów.

Link do oferty

BISSELL Vac&Steam

BISSELL Vac&Steam

Cena: 408,20; 1029 zł

Za mniej niż 50% ceny wywoławczej kupimy odkurzacz pionowy z mopem parowym BISSELL Vac&Steam. Urządzenie pozwala na czyszczenie na sucho i mokro. W tym samym czasie można czyścić parą i zbierać suche zanieczyszczenia.

Podgrzewacz pary pozwala na dokładne czyszczenie i dezynfekcję podłóg. Urządzenie posiada panel sterujący pozwalający wybrać jeden z kilku trybów pracy. Zbiornik posiada system Drop-in umożliwiający szybkie opróżnianie bez konieczności dotykania zabrudzeń.

Odkurzacz BISSELL Vac&Steam jest gotowy do pracy po zaledwie 30 sekundach nagrzewania. Długość kabla wynosi 7,6 m.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 16.12.2021

JBL LIVE FREE NC+

JBL LIVE FREE NC+

Cena: 299 zł; 489 zł

W najniższej cenie w historii możemy kupić słuchawki True Wireless JBL LIVE FREE NC+. Decydując się na ten model otrzymamy autorski system redukcji hałasu z otoczenia wraz z technologią TalkThru (trybem przezroczystości). Słuchawki wyposażono w wodoszczelną obudowę, sterowanie dotykowymi panelami oraz pełną kompatybilność z Asystentem Google i Siri.

Na pełnym naładowaniu słuchawki są w stanie działać przez 6 godzin z włączonym ANC lub 7 godzin bez technologii ANC. Etui ładujące posiada funkcję ładowania bezprzewodowego.

Link do oferty

KOLIBER SQUEEZEMAX X-800-W

KOLIBER SQUEEZEMAX X-800-W

Cena: 524,25 zł; 619 zł

Zauważalnie taniej kupimy wyciskarkę wieloobrotową KOLIBER SQUEEZEMAX X-800-W. Urządzenie posiada spory otwór pozwalający na wyciskanie całych owoców i warzyw. W zestawie otrzymamy 3 sitka do soków klarowanych, smoothie oraz lodów. Urządzenie wyprodukowano bez użycia BPA. Producent podkreśla również cichą pracę. Silnik ma moc maksymalną na poziomie 800 W. System Continous Extraction System pozwala na ciągłe wyciskanie soków przez 30 minut. Stożek i sitko wykonano z wytrzymałego materiału ULTEMU! Ultem o podwyższonej odporności na wysokie temperatury. Całość uzupełnia korek niekapek, który ułatwia ekploatację urządzenia.

Link do oferty

Zelmer ZFS0916S

Zelmer ZFS0916S

Cena: 103,05 zł; 189 zł

Zelmer ZFS0916S to przystępna cenowo krajalnica domowa o mocy 150 W z ostrzem o rozmiarze 17 cm. Krajalnica posiada płynną regulację grubości krojenia. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej jest zdejmowane, co ułatwia czyszczenie urządzenia. O bezpieczną eksploatację urządzenia dba dodatkowa blokada włącznika. Aby uruchomić krajalnicę trzeba nacisnąć dodatkowy przycisk.

Link do oferty

Philips Hue White Ambience

Philips Hue White Ambience

Cena: 94,99 zł; 161,82 zł

Philips Hue White Ambience to podstawowy zestaw startowy inteligentnego systemu oświetlenia Philips Hue. W jego skład wchodzi jedna żarówka Hue White Ambience z gwintem E27 oraz dedykowany włącznik pełniący funkcję pilota. Posiada on możliwość włączania/wyłączania oraz ściemniania. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem łączności Bluetooth.

Żarówka pozwala na swobodną regulację barwy i jasności światła białego. Producent przygotował cztery gotowe aranżacje - energia, koncentracja, czytanie oraz relaks. Sterowanie może odbywać się również poprzez aplikację mobilną lub głosowo. Całość można rozbudować z wykorzystaniem centralki Hue Bridge i dodatkowych elementów.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 15.12.2021

Amazon Fire TV Stick

Fire TV Stick

Cena: 100,99; 200 zł

Aż o 50% taniej kupimy przystawkę do telewizora Amazon Fire TV Stick. Urządzenie pozwala na transmisję obrazu w rozdzielczości Full HD. Na pokładzie autorski system Amazon kompatybilny z popularnymi aplikacjami streamingowymi - Prime Video, Netflix, Canal+ i innymi. Możemy również korzystać z YouTube oraz Spotify. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem dołączonego do zestawu pilota lub wbudowanego asystenta głosowego Amazon Alexa. Urządzenie posiada 8 GB pamięci masowej oraz 1 GB wbudowanej pamięci operacyjnej. Fire TV Stick obsługuje Dolby Atmos. Za wydajność odpowiada procesor o taktowaniu 1,7 GHz wspierany przez 650 MHz grafikę.

Link do oferty

Amazon Fire TV Stick 4K

Amazon Fire TV Stick 4K

Cena: 169,99 zł; 309 zł

Za połowę ceny kupimy również nowszą i lepiej wyposażoną wersję Amazon Fire TV Stick 4K. Urządzenie pozwala na transmisję obrazu w rozdzielczości 4K z wykorzystaniem Dolby Vision. Na pokładzie autorski system Amazon kompatybilny z popularnymi aplikacjami streamingowymi - Prime Video, Netflix, Canal+ i innymi. Możemy również korzystać z YouTube oraz Spotify. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem dołączonego do zestawu pilota lub wbudowanego asystenta głosowego Amazon Alexa. Za łączność z siecią odpowiada moduł Wi-Fi 6. Urządzenie posiada 8 GB pamięci masowej oraz 2 GB wbudowanej pamięci operacyjnej. Fire TV Stick obsługuje Dolby Atmos. Za wydajność odpowiada procesor o taktowaniu 1,8 GHz wspierany przez 750 MHz grafikę.

Link do oferty

Philips HU4803/01

Philips HU4803/01

Cena: 377,99 zł; 439 zł

Philips HU4803/01 to ewaporacyjny nawilżacz powietrza możliwością wyboru utrzymania wilgotności na poziomie 40, 50 lub 60%. Urządzenie wyposażono we wbudowany higrostat, który pozwala na automatyczną pracę i stałe utrzymanie wilgotności. Philips wykorzystał autorską technologię NanoCloud. Nawilżacz jest w stanie efektywnie nawilżać pomieszczenia o powierzchni do 25 m2. Wydajność nawilżania 220 ml/h. Zbiornik na wodę ma pojemność 2 litrów. Urządzenie podczas pracy jest niesamowicie ciche - wydziela zaledwie 26 dB. Użytkownik może wybrać jeden z trzech trybów pracy, a Philips HU4803/01 odpowiednio wcześnie informuje o konieczności napełnienia zbiornika z wodą.

Link do oferty

Philips S9987/59

Philips S9987/59

Cena: 744,99 zł; 1144 zł

Zauważalnie taniej kupimy wysokiej klasy golarkę Philips S9987/59. Urządzenie z serii 9000 wyposażono w trzy głowice, możliwość pracy na sucho i mokro, wbudowany akumulator ze wskaźnikiem naładowania oraz aplikację na urządzenia mobilne. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 60 minut. Głowica posiada autorską technologię 360-D. Urządzenie wyposażono w ostrza SteelPrecision oraz powłokę ochronną SkinGlide. Philips S9987/59 posiada wbudowany moduł pozwalający na łączność z aplikacją mobilną. Na pokładzie również czujnik ruchu, czujnik nacisku oraz czujnik ciśnienia.

Link do oferty

Breville PrimaLatte II VCF108X

Breville PrimaLatte II VCF108X

Cena: 640,48 zł; 1099 zł

Fani kawy mogą skusić się na ekspres kolbowy ze spieniaczem Breville PrimaLatte II VCF108X. Urządzenie wyposażono w pompę o ciśnieniu 19 barów oraz automatyczny pieniacz do mleka. Ekspres posiada możliwość robienia kawy czarnej lub z mlekiem - cappuccino lub Latte.

Breville PrimaLatte II VCF108X posiada trzy programy automatyczne oraz program manualny pozwalający na dowolną zmianę ustawień. Pojemnik na mleko jest wyjmowany i można przetrzymywać go w lodówce.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 14.12.2021

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

Cena: 3099 zł; 4299 zł za wersję 8/128 GB; 3499 zł; 4699 zł za wersję 12/256 GB

Amazon ponownie przecenił smartfony OnePlus 9 Pro. Do wyboru mamy konfiguracje 8/128 GB oraz 12/256 GB. Niezależnie od wybranego modelu otrzymujemy flagowe urządzenie. Smartfon posiad 6,7-calowy ekran LTPO Fluid2 AMOLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, HDR10+ oraz o rozdzielczości 3216 x 1440 pikseli. Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Aparat to 48 MP matryca główna zaprojektowana przez Hasselblad. Nie zabrakło 50 MP obiektywu ultraszerokokątnego raz 8 MP aparatu tele.

OnePlus 9 Pro jest w pełni wodoszczelny. W obudowie znalazł się akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla 65 W ładowania przewodowego. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 11. Jest już dostępna aktualizacja do Androida 12.

Link do oferty (model 8/128 GB)

Link do ofert (model 12/256 GB)

AKTUALIZACJA 13.12.2021

OnePlus 9

OnePlus 9

Cena: 2599 zł; 3349 zł

Po raz kolejny taniej kupimy flagowy smartfon OnePlus 9. Niestety cena jest o 300 zł większa niż z okazji Black Friday, ale nadal bardzo atrakcyjna. OnePlus 9 posiada na pokładzie procesor Qualocmm Snapdragon 888, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon wyposażono w 6,55 calowy ekran Fluid AMOLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz obsługą HDR10+.

Urządzenie oferuje 48 MP aparat główny oraz 50 MP ultraszerokokątny. Oba moduły powstały we współpracy z firmą Hasselblad. Telefon zasilany jest z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 65 W. OnePlus 9 otrzymał już aktualizację do Androida 12.

Link do oferty

Apple Leather Case iPhone 12 mini

Apple Leather Case iPhone 12 mini

Cena: 99 zł; 299 zł

Zauważalnie poniżej ceny rynkowej kupimy oryginalny pokrowiec skórzany Apple do iPhone'a 12 mini. Amazon proponuje go za zaledwie 99 zł. Etui zostało wykonane z wysokiej jakości skóry. W środku znajduje się miękka wyściółka z mikrofibry, która zabezpiecza obudowę urządzenia przed zarysowaniami. Etui jest w pełni kompatybilne z systemem MagSafe. Producent nie zapomniał o odpowiednich wycięciach, która pozwalają skorzystać z wszystkich portów, przycisków i przełączników. Pokrowiec posiada rant ochronny na wyświetlacz oraz obudowę obiektywów. Do wyboru różne wersje kolorystyczne.

Link do oferty

Victorinox Classic SD

Victorinox Classic SD

Cena: 61,76 zł; 75 zł

Taniej kupimy szwajcarski scyzoryk Victorinox Classic SD. Na promocję trafił model w kolorze czarnym. Dzięki niewielkim rozmiarom i uniwersalnej konstrukcji idealnie nada się jako brelok do kluczy. W środku niewielkiego scyzoryka znajdziemy nożyczki, pilnik do paznokci oraz śrubokręt. Całość uzupełnia wbudowana wykałaczka oraz pęseta.

Victorinox Classic SD waży zaledwie 22 g. Jego wymiary to 9 x 58 mm. Produkt wyprodukowano w Szwajcarii.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM3

Cena: 473,23 zł; 599 zł

Zauważalnie taniej kupimy cenione i chwalone słuchawki True Wireless Sony WF-1000XM3. To model z najwyższej półki, który cechuje się świetnie działającą funkcją ANC. Na pokładzie znajdziemy procesor QN1 e HD, który pozwala na aktywną redukcję hałasu z otoczenia oraz obsługuje tryb przezroczystości. Bateria pozwala na 6 godzin pracy, a etui ładujące wydłuża ten czas do 24 godzin. Całość współpracuje z aplikacją na urządzenia mobilne z Androidem i iOS. Z jej wykorzystaniem możemy modyfikować ustawienia słuchawek, łączyć je z asystentami głosowymi oraz zarządzać ANC.

Link do oferty

Garmin Instinct

Garmin Instinct

Cena: 945 zł; 1354,96 zł

Amazon przecenił kolejny zegarek firmy Garmin. Tym razem mowa o modelu Instinct. To wytrzymały smartwatch skierowany do amatorów sportu. Na pokładzie wytrzymała bateria pozwalająca nawet na 14 dni pracy. Garmin Instinct posiada wbudowany moduł GPS/Glonass/Galileo, pulsometr, krokomierz oraz system monitorowania snu. Zegarek łączy się z telefonem z wykorzystaniem Bluetooth oraz dedykowanej aplikacji Garmin.

Garmin Instinct posiada rozbudowaną aplikację treningową. Wszystkie dane wyświetlane są na monochromatycznym ekranie o przekątnej 1,27-cala i rozdzielczości 128 x 128 pikseli. Kopertę wykonano z tworzywa sztucznego.

Link do oferty

Philips Hue White and Color Ambiance (zestaw czterech żarówek)

Philips Hue White and Color Ambiance

Cena: 459 zł; 599 zł

Taniej kupimy zestaw czterech żarówek E27 kompatybilnych z Philips Hue. Mowa o inteligentnych żarówkach z możliwością wyświetlania 16,7 miliona kolorów. Każda żarówka posiada moc o ekwiwalencie 60 W. Całością steruje się z aplikacji Philips Hue na Androida lub iOS. Rozwiązanie jest kompatybilne również z asystentami głosowymi oraz mnóstwem innych sprzętów Smart Home.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 8.12.2021

Philips MG7745/15

Philips MG7745/15

Cena: 199,99 zł; 379 zł

Zauważalnie taniej kupimy wielofunkcyjny trymer Philips MG7745/15 14 w 1. Urządzenie posiada w zestawie 14-elementów dostosowanych specjalnie do wybranych części ciała. Producent zastosował technologię DualCut oraz wykorzystał wodoszczelną obudowę, która pozwala na golenie pod prysznicem. Czas pracy na pełnym ładowaniu wynosi do 180 minut.

Trymer może pełnić również funkcję golarki. W zestawie otrzymamy etui, które pozwala przechowywać trymer wraz z wszystkimi akcesoriami.

Link do oferty

medisana BW 335

medisana BW 335

Cena: 75 zł; 137,17 zł

medisana BW 335 to nadgarstkowy ciśnieniomierz renomowanej firmy. Urządzenie wyposażono w czytelny wyświetlacz, wskaźnik arytmii oraz kolorową skalę pomiaru ciśnienia zalecaną przez WHO. Urządzenie posiada wbudowaną pamięć poprzednich pomiarów. Mieści się w niej 120 zapisów dla dwóch użytkowników. Dzięki niewielkim rozmiarom i nadgarstkową konstrukcją, ciśnieniomierz bez problemu zabierzemy w podróż.

Link do oferty

Polk Audio MAGNIFI2

Polk Audio MAGNIFI2

Cena: 1099 zł; 1435 zł

Polk Audio MAGNIFI2 to soundbar z aktywnym, bezprzewodowym subwooferem. Moc maksymalna zestawu to 200 W. Urządzenie posiada na pokładzie technologię dźwięku przestrzennego SDA, Voice Adjust oraz wbudowanego Chromecasta. Całość współpracuje z systemem dźwięku Dolby Digital 5.1 DTS oraz autorskim rozwiązaniem Polk SDA.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 7.12.2021

Amazon.pl przygotował specjalną promocję gwiazdkową - "Świąteczne Okazje Last Minute". Dodatkowo Amazon cały czas posiada w swojej ofercie mnóstwo produktów w obniżonych cenach, które mogą stać się wymarzonymi prezentami gwiazdkowymi. Sporym plusem jest szybka i darmowa dostawa dla subskrybentów usługi Prime (49 zł rocznie). Jakie prezenty warto kupić na Amazonie?

Świąteczne Okazje Last Minute

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G

Cena: 1799 zł; 1899 zł

O 100 zł taniej kupimy smartfon OnePlus Nord 2 5G. To nowy model wprowadzony na rynek w 2021 roku. Urządzenie wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 1200, modem 5G, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon posiada wyświetlacz Fluid AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Z tyłu znajduje się 50 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 2 MP aparat monochromatyczny. Z przodu umieszczono 32 MP kamerkę do selfie. OnePlus Nord 2 5G posiada głośniki stereo, akumulator o pojemności 4500 mAh oraz szybkie, 65 W ładowanie. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką OxygenOS 11. Zapowiedziano już aktualizację do Androida 12.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 6.12.2021

Philips HC5630/15

Philips HC5630/15

Cena: 111,99 zł; 219 zł

Philips HC5630/15 to golarka męska z serii 5000. Na promocji urządzenie kupimy za około 50% wartości rynkowej. Na pokładzie technologie DualCut oraz Trim-n-Flow Pro, które zapewniają równe i płynne strzyżenie. Producent udostępnił 28 ustawień długości cięcia od 0,5 mm do 2,8 mm. W zestawie specjalnie zaprojektowane nakładki, które przyśpieszają strzyżenie. Philips HC5630/15 posiada tryb turbo, który ułatwia skuteczne cięcie długich i gęstych włosów. Ostrza posiadają wytrzymałość do 5 lat i funkcję samo ostrzenia. Produkt pracuje na baterii do 90 minut.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 3.12.2021

Marshall Stockwell II

Marshall Stockwell II

Cena: 803 zł; 849 zł

Marshall Stockwell II to głośnik przenośny Bluetooth od znanego producenta sprzętu audio. W obudowie o wadze 1,4 kg umieszczono głośniki 2.0 o mocy 20 W. Obudowa posiada charakterystyczny wygląd typowy dla sprzętu Marshall. Producent zadbał o wygodne przenoszenie z wykorzystaniem wbudowanej rączki. Głośnik korzysta z łączności Bluetooth 5.0 z funkcją Multi-Link. Nie zabrakło również klasycznego złącza AUX. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem portu USB Typu C.

Wbudowana bateria pozwala na do 20 godzin odtwarzania. Szybkie ładowanie zapewnia dodatkowych 6 minut pracy po 20 minutach ładowania. Głośnik posiada silikonową obudowę, która posiada certyfikat IPX4. Co ciekawe wbudowany akumulator może być powberbankiem dla urządzeń mobilnych takich jak smartfon.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Playmobil James Bond Aston Martin DB5 – Goldfinger

Cena: 273,42 zł; 349,99 zł

Taniej kupimy replikę Astona Martina DB5 z filmu Goldfinger. Model wyprodukowany przez firmę Playmobil został przeceniony o 20%. To oficjalne akcesorium serii z certyfikatami Aston Martin oraz 007. Zabawka posiada elementy obecne w filmowym pojeździe takie jak fotel pasażera z katapultą oraz obrotowe tablice rejestracyjne.

Replika do samodzielnego montażu składa się z 54 elementów. Zabawka odpowiednia dla dzieci od 5 roku życia.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 24.11.2021

Philips NT3650/16

Philips NT3650/16

Cena: 39,99 zł; 79 zł

Philips NT3650/16 to przystępny cenowo trymer do włosów w nosie i uszach. W zestawie otrzymamy trzy końcówki oraz dedykowane etui. Urządzenie zasilane jest z wykorzystaniem baterii. Czyszczenie może odbywać się pod bieżącą wodą.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Garmin Instinct Solar Camo

Garmin Instinct Solar Camo

Cena: 1344,86 zł; 1399 zł

Garmin Instinct Solar Camo to smartwatch dla amatorów sportu i użytkowników którzy nie lubią często ładować swoich zegarków. Na pokładzie znajdziemy niewielki panel słoneczny, który pozwala na pracę na baterii nawet przez 54 dni. W środku znajdziemy moduł GPS, który pozwala na dokładne śledzenie naszej aktywności. Wszystkie dane synchronizowane są z urządzeniami mobilnym z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji. Zegarek posiada również kompas i wysokościomierz, a także funkcję TracBack pozwalającą powrócić do punktu startowego. Zegarek przekazuje wybrane powiadomienia z naszego telefonu.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.11.2021

Garmin GPS Edge 530

Garmin GPS Edge 530

Cena: 1152,47 zł; 1368,99 zł

Garmin GPS Edge 530 to wysokiej klasy komputer rowerowy, który zadowoli nawet wyczynowych rowerzystów. Urządzenie posiada ekran o wysokiej rozdzielczości, który pozwala odczytywać informacje przy pełnym świetle słonecznym. Na pokładzie znajdziemy rozbudowaną mapę rowerową, moduł GPS, GLONASS oraz Galileo. Nie zabrakło również wysokościomierza barometrycznego do dokładnego ustalenia wysokości. Komputer można sparować z czujnikami tętna z wykorzystaniem technologii ANT+, aby stale monitorować naszą aktywność fizyczną. Pamięć urządzenia pomieści mapę całej Europy. Garmin GPS Edge 530 ma wbudowaną łączność Bluetooth pozwalającą na komunikację z telefonami komórkowymi z Androidem i iOS.

Link do oferty

iPhone 11 Pro Max Apple Silicone Case

iPhone 11 Pro Max Apple Silicone Case

Cena: 59,90 zł; 199 zł

Posiadacze flagowego smartfonu Apple z 2019 roku w promocji mogą kupić oficjalny pokrowiec silikonowy w kolorze czarnym. Etui zostało zaprojektowane przez Apple specjalnie dla iPhone'a 11 Pro Max. Wykonano je z silikonu. W środku znajdziemy wyściółkę z mikrofibry. Zabezpiecza ona telefon przed porysowaniem. Etui umożliwia dostęp do wszystkich przycisków i portów. Poprawia również chwyt urządzenia.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 12.11.2021

MacBook Air 2020 (Apple M1)

MacBook Air 2020

Cena: 4379 zł; 5199 zł

Na promocji znajdziemy również bazowego MacBooka Air z 2020 roku. Mowa o modelu z procesorem Apple M1 (8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU). Komputer ten jest aktualnie jednym z najbardziej opłacalnych notebooków.

Za 4379 zł kupimy komputer w kolorze srebrnym. Laptop posiada klawiaturę Magic Keyboard, Wi-Fi 6 oraz Thunderbolt 4. Bateria wystarczy na 12 godzin pracy.

Link do oferty

Bose QuietComfort 45

Bose QuietComfort 45

Cena: 1299,26 zł; 1599 zł

Bose QuietComfort 45 to wysokiej klasy słuchawki nauszne z wbudowaną aktywną redukcję hałasu z otoczenia oraz wysokiej klasy mikrofonami. Model QuietComfort 45 słynie z wysokiej wygody oraz rewelacyjnego tłumienia dźwięków z otoczenia. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem Bluetooth 5.2. Słuchawki naładujemy poprzez złącze USB Typu C.

Na pokładzie znajdziemy specjalny equalizer TriPort. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 24 godziny. Nie zabrakło szybkiego ładowania.

Link do oferty

Garmin Instinct Solar Tactical

Garmin Instinct Solar Tactical

Cena: 1501 zł; 1599 zł

Garmin Instinct Solar Tactical to zaawansowany zegarek sportowy z możliwością ładowania solarnego. Całość wyposażono w odbiornik GPS, Glonass, Galileo oraz kompas. Dzięki tym elementom nie musimy martwić się o naszą pozycję. Dodatkowo Garmin proponuje wiele trybów monitorowania aktywności z bardzo wysoką dokładnością, a także przekazywanie powiadomień z telefonu. Zegarkiem steruje się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne. Zegarek działa na jednej baterii do 54 dni. Obudowa została dodatkowo wzmocniona i oferuje certyfikatem MIL-STD-810G.

Link do oferty

Nie wiesz jak kupować na polskim Amazonie? Sprawdź nasz poradnik.