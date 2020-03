Amazon podwyższa pensje i zwiększa zatrudnienie, aby zrealizować wszystkie zamówienia

Koronawirus spowodował, że konsumenci masowo robią zakupy przez internet.

Amazon ma problem. W związku z wybuchem pandemii koronawirusa brakuje mu rąk do pracy. Konsumenci na całym świecie poddają się domowym kwarantannom, które sprzyjają robieniu zakupów przez internet. Największy na świecie sklep internetowy podwyższa stawki płac swoim pracownikom w Stanach Zjednoczonych o 2 dolary za godzinę i zatrudnia 100 tysięcy nowych pracowników na pełen i niepełen etat w całym kraju, aby sprostać ilości zamówień, które powstały po wybuchu pandemii.

W dzisiejszym wpisie na blogu firma przekazała, że podnosi stawki godzinowe w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz Wielkiej Brytanii. Pracownicy mogą liczyć odpowiednio na 2 dolary, 2 euro oraz 2 funty brytyjskie.

Firma przekazała w oświadczeniu prasowym, że:

W czasie trwania pandemii COVID-19, Amazon i nasza sieć partnerów pomagają społecznościom na całym świecie w sposób, który jest możliwy tylko dla nielicznych - dostarczając krytyczne zapasy bezpośrednio do drzwi ludzi, którzy ich potrzebują.

Rzecznik prasowy Amazon USA potwierdził, że podwyżka stawek godzinowych potrwa do kwietnia, a potem wróci do standardowych 15 dolarów za godzinę. Oznacza to, ze pracownicy nie mogą liczyć na stałą podwyżkę płac.

Amazon poinformował, że zwiększenie wynagrodzenia kosztować będzie firmę ponad 350 milionów dolarów. Największy sklep internetowy na świecie liczy, że pomoże znaleźć tymczasowe zatrudnienie osobom pracującym wcześniej w hotelarstwie, gastronomii oraz branży turystycznej, które zostały zwolnione w związku z pandemią koronawirusa.

Sklep internetowy podczas kwarantanny zanotował ogromny wzrost liczby zamówień. Konsumenci kupują przede wszystkim mydło, środki do higieny rąk oraz maski na twarz.

Amazon boryka się właśnie z ogromnym wyzwaniem, aby w dobie zwiększonej sprzedaży zapewnić dwutygodniową dostawę produktów objętych programem Amazon Prime.

