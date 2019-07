Amazon pracuje nad nową grą MMO w świecie Władcy Pierścieni!

Amazon zamierza jeszcze mocniej zainwestować w świat stworzony przez J.R.R. Tolkiena, oprócz przygotowywanego serialu pojawi się MMO nowej generacji.

Już we wrześniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Athlon Games – studio należące do chińskiego wydawcy Leyou Technologies, nawiązało współpracę z Middle-earth Enterprises w celu stworzenia wysokobudżetowej (AAA) gry MMO w świecie Władcy Pierścieni. Wówczas wspominano o wsparciu "dużego zespołu", który również będzie pracował przy tworzeniu gry. Dzisiaj już oficjalnie wiemy, że zespołem tym jest Amazon Game Studios.

Co ciekawe, Amazon już kilka lat temu zapowiadał ekspansję na rynek gier. Niestety nawet ogromne pieniądze nie pomogły firmie i jej zespołom osiągnąć sukcesu. Tym razem ma być inaczej, bo Amazon może liczyć na wsparcie partnerów. Przy pracach nad nowym Lord of the Rings MMO Leyou ma wykorzystać swoje doświadczenie przy tworzeniu gier sieciowych w modelu free-to-play. Amazon z kolei "dostarczy" doświadczonych deweloperów zajmujących się grami MMO - łącznie z zespołem który obecnie pracuje nad autorskim MMO dla Amazonu - The New World.

Zdradzono również, że nadchodząca gra sieciowa w żaden sposób nie będzie powiązana z filmami Petera Jacksona czy nadchodzącym serialem Amazonu. J.R.R. Tolkien stworzył bogate i niezwykle ciekawe uniwersum, więc możemy być spokojni jeśli chodzi o prezentację Śródziemia w grze.

Gra ma w pierwszej kolejności zadebiutować na PC, a w dalszej perspektywie również na konsolach. Niestety, na debiut produkcji jeszcze sobie poczekamy, póki co nie wiemy nawet jaką oficjalną nazwę będzie nosić gra.

źródło: gameinformer.com