Amazon przecenia Kindle i inne urządzenia producenta. Teraz jest szansa kupić je znacznie taniej

Amazon Prime Day rozpoczyna się dopiero jutro, ale już teraz możemy liczyć na atrakcyjne promocje w sklepie Amazon. Taniej znajdziemy m.in. urządzenia z serii Kindle, Fire TV czy Echo. Sprawdźcie, co warto kupić w niższej cenie.

Amazon Prime Day to cykliczne święto zakupowe, podczas którego wiele produktów zostaje przecenionych i można liczyć na naprawdę ciekawe okazje cenowe. Wydarzenie trwa tylko dwa dni - 11 i 12 lipca - i to w tym czasie będzie złapać najlepsze zniżki. W promocyjnych cenach znajdziemy produkty wielu zagranicznych marek, jak np. Sony, DJI, Bose, Philips czy Lego. Poza tym, w świetnych cenach znajdziemy też urządzenia Amazon z serii Kindle, Fire TV czy Echo. Już dzisiaj można kupić je znacznie taniej. Zobaczcie, na co szczególnie zwrócić uwagę.

Kindle Paperwhite (16 GB)

Kindle Paperwhite – wyświetlacz 6,8" i cienkie krawędzie Posiada regulowane podświetlenie w ciepłym kolorze. Zapewnia działanie do 10 tygodni i o 20% szybsze przewracanie stron w porównaniu do poprzedniej generacji.

– wyświetlacz 6,8" i cienkie krawędzie Posiada regulowane podświetlenie w ciepłym kolorze. Zapewnia działanie do 10 tygodni i o 20% szybsze przewracanie stron w porównaniu do poprzedniej generacji. Ekran – zespolony z ramką i antyrefleksyjny wyświetlacz o rozdzielczości 300 ppi.

– zespolony z ramką i antyrefleksyjny wyświetlacz o rozdzielczości 300 ppi. Pamięć – pojemność 16 GB. Istnieje też wersja Kindle Paperwhite Signature Edition o pojemności 32 GB.

– pojemność 16 GB. Istnieje też wersja Kindle Paperwhite Signature Edition o pojemności 32 GB. Przyjemny dla oczu – regulowane ciepło podświetlenia.

– regulowane ciepło podświetlenia. Wodoodporny (IPX8) – swobodne czytanie i relaks na plaży, przy basenie lub w wannie.

– swobodne czytanie i relaks na plaży, przy basenie lub w wannie. Komunikacja – Bluetooth, Wi-Fi

– Bluetooth, Wi-Fi Standardy obsługiwanego tekstu – AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, TXT

Kindle (2022)

Wyświetlacz – 6” , rozdzielczość 300 ppi, antyrefleksyjny

– 6” , rozdzielczość 300 ppi, antyrefleksyjny Regulowane przednie światło i tryb ciemny

Czas pracy – pojedyncze ładowanie przez USB-C wystarcza na nawet 6 tygodni.

– pojedyncze ładowanie przez USB-C wystarcza na nawet 6 tygodni. Pamięć – 16 GB (dwukrotnie więcej niż w poprzedniej generacji).

– 16 GB (dwukrotnie więcej niż w poprzedniej generacji). Zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju. Kindle wykorzystuje tworzywa sztuczne pochodzące w 30–75% z recyklingu i magnez pochodzący w 90% z odzysku.

Kindle wykorzystuje tworzywa sztuczne pochodzące w 30–75% z recyklingu i magnez pochodzący w 90% z odzysku. Łączność Wi-Fi

Obsługiwane formaty treści – Kindle Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI natywnie, PDF, DOCX, DOC, HTML, EPUB, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP

Głośnik Bluetooth Echo Pop

Rozmiar – 99 x 83 x 91 mm

– 99 x 83 x 91 mm Dźwięk – głośnik 49,5 mm skierowany do przodu

– głośnik 49,5 mm skierowany do przodu Łączność Wi-Fi – dwupasmowa łączność Wi-Fi obsługuje sieci 802.11a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz). Nie obsługuje połączeń z sieciami Wi-Fi ad-hoc (ani peer-to-peer).

– dwupasmowa łączność Wi-Fi obsługuje sieci 802.11a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz). Nie obsługuje połączeń z sieciami Wi-Fi ad-hoc (ani peer-to-peer). Protokoły inteligentnego domu – Wi-Fi, Bluetooth Low Energy Mesh i kontroler Matter.

– Wi-Fi, Bluetooth Low Energy Mesh i kontroler Matter. Łączność Bluetooth – obsługa profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) do strumieniowego przesyłania dźwięku z urządzenia przenośnego do Echo Pop lub z Echo Pop do głośnika Bluetooth.

– obsługa profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) do strumieniowego przesyłania dźwięku z urządzenia przenośnego do Echo Pop lub z Echo Pop do głośnika Bluetooth. Wymagania systemowe – urządzenie Echo Pop jest gotowe do połączenia z siecią Wi-Fi. Aplikacja Alexa jest kompatybilna z urządzeniami z systemem Fire OS, Android lub iOS, a także dostępna przez przeglądarkę internetową.

– urządzenie Echo Pop jest gotowe do połączenia z siecią Wi-Fi. Aplikacja Alexa jest kompatybilna z urządzeniami z systemem Fire OS, Android lub iOS, a także dostępna przez przeglądarkę internetową. Język – Alexa mówi po angielsku, niemiecku, francusku, włosku i hiszpańsku.

Głośnik Echo Dot (5. generacja, 2022)

Głośniki – przedni głośnik 44 mm (1,7”); Neodymowy głośnik niskotonowy 76 mm (3,0") i podwójne przednie głośniki wysokotonowe 20 mm (0,8")

– przedni głośnik 44 mm (1,7”); Neodymowy głośnik niskotonowy 76 mm (3,0") i podwójne przednie głośniki wysokotonowe 20 mm (0,8") Obsługa dźwięku – Bezstratny dźwięk wysokiej rozdzielczości Dolby

– Bezstratny dźwięk wysokiej rozdzielczości Dolby Kontrola prywatności – wbudowany przycisk wyłączenia mikrofonu i kontrola prywatności w aplikacji

– wbudowany przycisk wyłączenia mikrofonu i kontrola prywatności w aplikacji Funkcje – regulacja głośności, sterowanie głosowe, wbudowany mikrofon, wielokolorowe podświetlenie RGB

– regulacja głośności, sterowanie głosowe, wbudowany mikrofon, wielokolorowe podświetlenie RGB Moc – 1,8 W

Fire TV Stick 4K Max

Odtwarzacz multimedialny – o 40% wydajniejszy niż Fire TV Stick 4K, z szybszym uruchamianiem aplikacji i płynniejszą nawigacją.

– o 40% wydajniejszy niż Fire TV Stick 4K, z szybszym uruchamianiem aplikacji i płynniejszą nawigacją. Obsługa sieci Wi-Fi 6 generacji – płynniejsze odtwarzanie 4K na wielu urządzeniach.

– płynniejsze odtwarzanie 4K na wielu urządzeniach. Jakość obrazu i dźwięku – 4K Ultra HD z obsługą Dolby Vision, HDR, HDR10+ i dźwiękiem Dolby Atmos.

– 4K Ultra HD z obsługą Dolby Vision, HDR, HDR10+ i dźwiękiem Dolby Atmos. Pilot Alexa Voice Remote – wyszukiwanie i uruchamianie treści za pomocą głosu. Szybkie przechodzenie do ulubionych aplikacji dzięki zaprogramowanym przyciskom. Sterowanie zasilaniem i głośnością za pomocą jednego pilota.

– wyszukiwanie i uruchamianie treści za pomocą głosu. Szybkie przechodzenie do ulubionych aplikacji dzięki zaprogramowanym przyciskom. Sterowanie zasilaniem i głośnością za pomocą jednego pilota. Pojemność – 8 GB

– 8 GB Pamięć operacyjna – 2 GB

– 2 GB Procesor – 4 rdzenie, CPU 1,8 GHz, GPU 750 MHz

– 4 rdzenie, CPU 1,8 GHz, GPU 750 MHz Rodzaje wyjść/wejść – HDMI, microUSB

Amazon Prime Day - kto może skorzystać z promocji?

Ze zniżek mogą skorzystać subskrybenci Amazon Prime. Dlatego jeśli jeszcze nie posiadasz konta, warto zrobić to jak najszybciej (ZAŁÓŻ KONTO). Przez pierwsze 30 dni abonament jest bezpłatny, a dopiero po tym okresie decydujesz, czy chcesz dalej kontynuować subskrypcję, czy po prostu z niej zrezygnować. Plan roczny kosztuje jedynie 49 zł, a miesięczny 10,99 zł. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie.

Amazon Prime - korzyści

Subskrybenci Amazon Prime mogą liczyć na:

darmową i szybką dostawę (nawet następnego dnia),

dostęp do filmów i seriali,

darmowe gry PC, materiały in-game i darmową comiesięczną subskrypcją kanału Twitch,

dostęp do najlepszych promocji.

Zobacz: 8 korzyści z posiadania abonamentu Amazon Prime