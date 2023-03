Amazon przecenia zestawy LEGO! Zobacz najlepsze promocje

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a na Amazonie roi się od przecen na kultowe klocki LEGO. Jeśli szukasz prezentów dla najmłodszych, zajrzyj do naszego zestawienia – wybraliśmy dla Was najciekawsze zestawy zabawek w promocyjnych cenach.

Są na sali fani LEGO? A Marvela, DC, Avatara i Minecrafta? Jeśli tak, z pewnością ucieszy Was wiadomość, że na Amazonie cały czas trwają promocje na zestawy klocków m.in. nawiązujących do znanych filmów. Mimo, że Boże Narodzenie już dawno za nami, wciąż możecie przebierać w kolekcjach klocków i figurek inspirowanych najpopularniejszymi uniwersami. Oczywiście w specjalnych cenach dostępne są również autorskie serie LEGO, takie jak na przykład Technic. Wybraliśmy dla Was kilka najciekawszych promocji.

LEGO Technic – Jeep Wrangler

Liczba elementów: 665

665 Rekomendowany wiek: 9+

9+ Wymiary: 7,05 x 38,2 x 26,2 cm

7,05 x 38,2 x 26,2 cm Motyw: Technic

Technic Rok modelu: 2021

Sprawdź ofertę

LEGO Avatar Neytiri i Thanator kontra Quaritch w kombinezonie

Liczba elementów: 560

560 Rekomendowany wiek: 9+

9+ Wymiary: 28,2 x 26,2 x 5,9 cm‎

28,2 x 26,2 x 5,9 cm‎ Motyw: Avatar

Avatar Rok modelu: 2022

Sprawdź ofertę

LEGO NINJAGO Legacy – Starcie tytanów Mech

Liczba elementów: 840

840 Rekomendowany wiek: 9+

9+ Wymiary: 7,05 x 35,4 x 37,8 cm

7,05 x 35,4 x 37,8 cm Motyw: Ninjago

Ninjago Rok modelu: 2021

Sprawdź ofertę

LEGO Star Wars – Dagobah Jedi diorama treningowa dla dorosłych z Yodą, R2-D2 i Lukiem Skywalkerem

Liczba elementów: 1000

1000 Rekomendowany wiek: 18+

18+ Wymiary: 38,2 x 26,2 x 9,4 cm

38,2 x 26,2 x 9,4 cm Motyw: Star Wars

Star Wars Rok modelu: 2022

Sprawdź ofertę

Batman – Batmobil i pościg za Pingwinem

Liczba elementów: ‎392

‎392 Rekomendowany wiek: 8+

8+ Wymiary: 7 x 19,1 x 35,4 cm

7 x 19,1 x 35,4 cm Motyw: DC

DC Rok modelu: 2022

Sprawdź ofertę

LEGO Star Wars – Statek kosmiczny Boby Fetta

Liczba elementów: 593

593 Rekomendowany wiek: 9+

9+ Wymiary: 7,6 x 28,2 x 26,2 cm

7,6 x 28,2 x 26,2 cm Motyw: Star Wars

Star Wars Rok modelu: 2021

Sprawdź ofertę

Książka z przygodami Elsy i Nokka

Liczba elementów: 125

125 Rekomendowany wiek: 5+

5+ Wymiary: 6,1 x 20,5 x 19,1 cm

6,1 x 20,5 x 19,1 cm Motyw: Disney

Disney Rok modelu: 2021

Sprawdź ofertę

Minecraft – Obóz szkoleniowy, zestaw Cave House

Liczba elementów: 534

534 Rekomendowany wiek: 8+

8+ Wymiary: 38,2 x 26,2 x 7,05 cm

38,2 x 26,2 x 7,05 cm Motyw : Minecraft

: Minecraft Rok modelu: 2022

Sprawdź ofertę

Ninjago – Kryształowy Król

Liczba elementów: 722

722 Rekomendowany wiek: 9+

9+ Wymiary: 48 x 28,2 x 6,1 cm

48 x 28,2 x 6,1 cm Motyw: Ninjago

Ninjago Rok modelu: 2022

Sprawdź ofertę

LEGO Star Wars – Hełm Mandalorianina

Liczba elementów: 584

584 Rekomendowany wiek: 18+

18+ Wymiary: ---

--- Motyw: Star Wars

Star Wars Rok modelu: 2022

Sprawdź ofertę

LEGO Marvel – Rękawica Nieskończoności

Liczba elementów: 590

590 Rekomendowany wiek: 18+

18+ Wymiary: 31 x 13 x 11 cm

31 x 13 x 11 cm Motyw: LEGO Marvel

LEGO Marvel Rok modelu: 2022

Sprawdź ofertę

Marvel, The Eternals – W cieniu Arishem

Liczba elementów: 493

493 Rekomendowany wiek: 7+

7+ Wymiary: 5,65 x 26,2 x 38,2 cm

5,65 x 26,2 x 38,2 cm Motyw: Marvel

Marvel Rok modelu: 2020

Sprawdź ofertę

LEGO Star Wars – Myśliwiec X-wing Luke’a Skywalkera

Liczba elementów: 474

474 Rekomendowany wiek: 9+

9+ Wymiary: 7,05 x 38,2 x 26,2 cm

7,05 x 38,2 x 26,2 cm Motyw: Star Wars

Star Wars Rok modelu: 2021

Sprawdź ofertę

LEGO Disney Princess Katamaran Vaiany 43210

Liczba elementów: 321

321 Rekomendowany wiek: 6+

6+ Wymiary: 19,1 x 26,2 x 6,1 cm‎

19,1 x 26,2 x 6,1 cm‎ Motyw: Disney Princess

Disney Princess Rok modelu: 2023

Sprawdź ofertę

Miles Morales kontra Morbius

Liczba elementów: 220

220 Rekomendowany wiek: 7+

7+ Wymiary: ‎26,2 x 19,1 x 4,6 cm

‎26,2 x 19,1 x 4,6 cm Motyw: Marvel

Marvel Rok modelu: 2023

Sprawdź ofertę

LEGO BrickHeadz Star Wars – Mandalorianin i Dziecko

Liczba elementów: 295

295 Rekomendowany wiek: 10+

10+ Wymiary: 7,05 x 19,1 x 14,1 cm

7,05 x 19,1 x 14,1 cm Motyw: Star Wars

Star Wars Rok modelu: 2020

Sprawdź ofertę

LEGO Disney Princess Elza i lodowa stajnia Nokka 43209

Liczba elementów: 53

53 Rekomendowany wiek: 4+

4+ Wymiary: 4,6 x 14,1 x 19,1

4,6 x 14,1 x 19,1 Motyw: Disney Princess

Disney Princess Rok modelu: -

Sprawdź ofertę

LEGO Marvel Figurka Iron Mana – zestaw konstrukcyjny z serii Avengers

Liczba elementów: 381

381 Rekomendowany wiek: 9+

9+ Wymiary: 6,2 x 22,2 x 26,2 cm

6,2 x 22,2 x 26,2 cm Motyw: Marvel

Marvel Rok modelu: 2022

Sprawdź ofertę

Przygoda ze skimwingiem, Zestaw Kolekcjonerski Istota Wody z Minifigurkami Jake'a Sully'ego i Tonowariego

Liczba elementów: 259

259 Rekomendowany wiek: 8+

8+ Wymiary: 26,2 x 19,1 x 4,6 cm

26,2 x 19,1 x 4,6 cm Motyw: Avatar

Avatar Rok modelu: 2023

Sprawdź ofertę

LEGO Marvel Hulkbuster: bitwa o Wakandę 76247

Liczba elementów: 385

385 Rekomendowany wiek: 8+

8+ Wymiary: 26,2 x 28,2 x 5,9 cm

26,2 x 28,2 x 5,9 cm Motyw: Marvel

Marvel Rok modelu: 2023

Sprawdź ofertę

Technic Monster Jam Monster Mutt Dalmatian

Liczba elementów: 244

244 Rekomendowany wiek: 7+

7+ Wymiary: ‎26,2 x 14,1 x 9,1 cm

‎26,2 x 14,1 x 9,1 cm Motyw: LEGO Technic

LEGO Technic Rok modelu: 2023

Zobacz ofertę

LEGO Star Wars Hełm Dartha Vadera 75304 kolekcjonerski

Liczba elementów: 834

834 Rekomendowany wiek: 18+

18+ Wymiary: ‎11,8 x 35,4 x 35,4 cm

‎11,8 x 35,4 x 35,4 cm Motyw: Star Wars

Star Wars Rok modelu: 2021

Zobacz ofertę

LEGO Avatar Odkrycie Ilu, Zestaw do budowania z Filmu Istota Wody

Liczba elementów: 179

179 Rekomendowany wiek: 8+

8+ Wymiary: 26,2 x 14,1 x 4,8 cm‎

26,2 x 14,1 x 4,8 cm‎ Motyw: Avatar

Avatar Rok modelu: 2023

Zobacz ofertę

LEGO Marvel Ja jestem Groot. Model kolekcjonerski z małym Grootem

Liczba elementów: 476

476 Rekomendowany wiek: 10+

10+ Wymiary: 19,1 x 35,4 x 7 cm‎

19,1 x 35,4 x 7 cm‎ Motyw: Marvel

Marvel Rok modelu: 2022

Zobacz ofertę

LEGO Harry Potter Testrale i kareta z Hogwartu

Liczba elementów: 121

121 Rekomendowany wiek: 7+

7+ Wymiary: 26,2 x 14,1 x 4,8 cm‎

26,2 x 14,1 x 4,8 cm‎ Motyw: Harry Potter

Harry Potter Rok modelu: 2022

Zobacz ofertę

LEGO Harry Potter Komnata Dumbledore’a w Hogwarcie 76402

Liczba elementów: 654

654 Rekomendowany wiek: 8+

8+ Wymiary: 35,4 x 37,8 x 7,05 cm

35,4 x 37,8 x 7,05 cm Motyw: Harry Potter

Harry Potter Rok modelu: 2022

Zobacz ofertę

LEGO Harry Potter, Wizyta w wiosce Hogsmeade 76388

Liczba elementów: 851

851 Rekomendowany wiek: 8+

8+ Wymiary: 7,4 x 48 x 28,2 cm

7,4 x 48 x 28,2 cm Motyw: Harry Potter

Harry Potter Rok modelu: 2021

Sprawdź ofertę

LEGO Harry Potter Magiczny kufer z Hogwartu 76399

Liczba elementów: 603

603 Rekomendowany wiek: 8+

8+ Wymiary: ‎‎5,65 x 26,2 x 38,2 cm

‎‎5,65 x 26,2 x 38,2 cm Motyw: Harry Potter

Harry Potter Rok modelu: 2021

Sprawdź ofertę

LEGO Marvel Mechaniczna zbroja Rocketa, Figurka ze Strażników Galaktyki 76243

Liczba elementów: 98

98 Rekomendowany wiek: 6+

6+ Wymiary: ‎14,1 x 19,1 x 4,6 cm

‎14,1 x 19,1 x 4,6 cm Motyw: Marvel

Marvel Rok modelu: 2023

Sprawdź ofertę

LEGO Marvel Mechaniczna zbroja Thanosa, Zestaw Kolekcjonerski Avengers 76242

Liczba elementów: 113

113 Rekomendowany wiek: 6+

6+ Wymiary: ‎‎14,1 x 19,1 x 4,6 cm

‎‎14,1 x 19,1 x 4,6 cm Motyw: Marvel

Marvel Rok modelu: 2023

Sprawdź ofertę

LEGO Technic The Batman - Batmobile Model samochodu 42127

Liczba elementów: 1360

1360 Rekomendowany wiek: 10+

10+ Wymiary: ‎‎‎48 x 28,2 x 11,8 cm

‎‎‎48 x 28,2 x 11,8 cm Motyw: Technic

Technic Rok modelu: 2022

Zobacz ofertę

LEGO Marvel Mechaniczna zbroja Hulka, Zestaw Kolekcjonerski Avengers 76241

Liczba elementów: 138

138 Rekomendowany wiek: 6+

6+ Wymiary: -‎‎‎

-‎‎‎ Motyw: Marvel

Marvel Rok modelu: 2023

Zobacz ofertę

LEGO Harry Potter Komnata Tajemnic w Hogwarcie 76389

Liczba elementów: 1176

1176 Rekomendowany wiek: 9+

9+ Wymiary: 8,7 x 58,2 x 37,8 cm‎‎‎

8,7 x 58,2 x 37,8 cm‎‎‎ Motyw: Harry Potter

Harry Potter Rok modelu: 2021

Zobacz ofertę

LEGO Harry Potter Hogwart: pomyłka z eliksirem wielosokowym 76386

Liczba elementów: 217

217 Rekomendowany wiek: 7+

7+ Wymiary: 7,2 x 26,2 x 14,1 cm‎‎‎

7,2 x 26,2 x 14,1 cm‎‎‎ Motyw: Harry Potter

Harry Potter Rok modelu: 2021

Zobacz ofertę

LEGO Star Wars Dziecko z serialu The Mandalorian 75318

Liczba elementów: 1073

1073 Rekomendowany wiek: 10+

10+ Wymiary: 11,8 x 26,2 x 38,2 cm‎‎‎

11,8 x 26,2 x 38,2 cm‎‎‎ Motyw: Star Wars

Star Wars Rok modelu: 2020

Sprawdź ofertę

LEGO Star Wars Sokół Millennium 75257

Liczba elementów: 1353

1353 Rekomendowany wiek: 9+

9+ Wymiary: ‎8,7 x 58,2 x 37,8 cm‎‎‎

‎8,7 x 58,2 x 37,8 cm‎‎‎ Motyw: Star Wars

Star Wars Rok modelu: 2019

Sprawdź ofertę

LEGO Star Wars Sala tronowa Βoby Fetta

Liczba elementów: 732

732 Rekomendowany wiek: 9+

9+ Wymiary: ‎‎‎‎‎7,4 x 28,2 x 48 cm

‎‎‎‎‎7,4 x 28,2 x 48 cm Motyw: Star Wars

Star Wars Rok modelu:-

Sprawdź ofertę

LEGO Star Wars Mikromyśliwiec Kosmiczny Boby Fetta 75344

Liczba elementów: 85

85 Rekomendowany wiek: 6+

6+ Wymiary: 14,1 x 12,2 x 4,6 cm

14,1 x 12,2 x 4,6 cm Motyw: Star Wars

Star Wars Rok modelu: 2023

Sprawdź ofertę

LEGO Minecraft Dom w kształcie świni 21170

Liczba elementów: 490

490 Rekomendowany wiek: 8+

8+ Wymiary: 12,4 x 26,2 x 22,2

12,4 x 26,2 x 22,2 Motyw: Minecraft

Minecraft Rok modelu: 2021

Sprawdź ofertę

LEGO Minecraft Rezerwat pandy, Ruchomy Zabawkowy Domek z Figurkami Małych Pand 21245

Liczba elementów: 553

553 Rekomendowany wiek: 8+

8+ Wymiary: 26,2 x 28,2 x 9,55 cm

26,2 x 28,2 x 9,55 cm Motyw: Minecraft

Minecraft Rok modelu: 2023

Sprawdź ofertę

LEGO DC Batman: Batman & Selina Kyle Motorcycle Pursuit 76179

Liczba elementów: 149

149 Rekomendowany wiek: 6+

6+ Wymiary: 19,1 x 14,1 x 6,1 cm

19,1 x 14,1 x 6,1 cm Motyw: DC

DC Rok modelu: 2023

Sprawdź ofertę

