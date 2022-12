Amazon przyprowadzi Mikołaja do Waszego domu! Tylko jakiś taki on dziwny...

Asystentowi głosowemu Alexa od Amazona zdecydowanie udzielił się duch Świąt. Od teraz może on mówić do nas głosem, którego nie każdy spodziewa się usłyszeć z inteligentnego głośnika...

Świąteczna atmosfera udziela się nie tylko ludziom - ewidentnie wziąć w niej udział chcą także asystenci głosowi. W pierwszej kolejności stanęła Alexa od Amazona, gdyż osoby z niej korzystające mogą już teraz spróbować nowej funkcji i zaprosić do pomocy pewnego brodacza w czerwonym ubraniu!

Asystenci głosowi coraz częściej goszczą w naszych domach, czy to w telefonach, czy dzięki inteligentnym głośnikom. Alexa - asystent dostępny na urządzeniach Echo i innych produktach Amazona - jest jednym z najpopularniejszych. Teraz firma wprowadziła mała świąteczna niespodziankę, gdyż od dziś możemy zmienić głos, który odpowiada na nasze komendy na Świętego Mikołaja!

Zobacz również:

Niestety, prezent ten może być niezbyt słodki dla osób korzystających z urządzeń Amazona w naszym kraju - niestety nie obsługują one języka polskiego. Jednak jeśli korzystacie z Echo po angielsku, wystarczy wydać komunikat "Alexa, enable Hey Santa". Od teraz, jeśli wywołacie asystenta komunikatem "Hey Santa" zamiast "Alexa", głośnik odpowie Wam mikołajowym głosem!

Umiejętności Mikołaja jako asystenta są bardzo podobne do zwykłej Alexy. Odpowie on na podstawowe pytania i obsłuży Wasz smart-dom, jednak odmówi zrobienia niektórych małych rzeczy jak np. ustawienia przypomnień czy też dodawania rzeczy do list zakupowych. Z drugiej strony ma on też swoje mocne strony. Po pierwsze, opowiada świąteczne żarty, ale także ma obszerną wiedzę na temat wszystkich okołoświątecznych ciekawostek. Warto go więc spytać o takie rzeczy: