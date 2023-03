Amazon rzuca ekspres do kawy renomowanej marki w zaskakująco niskiej cenie – taniej niż tu, nie kupisz nigdzie [08.03.2023]

Kolejny hit cenowy na Amazon – ekspres marki Philips, który teraz kosztuje naprawdę niewiele. Rabat sprawia, że jest to najniższa obecnie cena. Obok takiej okazji nie można przejść obojętnie.

Najnowsza propozycja od Amazon to atrakcyjna cena automatycznego ekspresu ciśnieniowego Philips EP3246/70. Sprawdziłam – taniej nigdzie nie znajdziesz tego modelu. Czy warto go kupić? Oto, jakie ma funkcje i co dokładnie potrafi ten sprzęt.

Philips EP3246/70 – funkcje i możliwości

Urządzenie oferuje 5 różnych rodzajów kaw – receptury zostały wstępnie zaprogramowane. Można je oczywiście dostosować do własnych preferencji tak, by uzyskać idealny napar – wśród możliwych ustawień jest intensywność aromatu, ilość pianki mlecznej oraz wielkość filiżanki. Wszystko to przy pomocy intuicyjnego ekranu dotykowego. System Aroma Extract ma natomiast zapewniać optymalną równowagę pomiędzy temperaturą parzenia a ekstrakcją aromatu i utrzymywać temperaturę wody pomiędzy 90 a 98 st. C.

Ekspres potrafi przygotowywać zarówno kawy czarne, jak i mleczne. Dzięki zastosowanemu systemowi spieniania mleka LatteGo można użyć nie tylko mleka krowiego, ale i roślinnego. Oczywiście, integralną częścią tego sprzętu jest też wbudowany ceramiczny młynek żarnowy z 12-stopniową regulacją stopnia zmielenia ziaren. Co ważne, ten model ma wyjmowany blok zaparzający, dzięki czemu z łatwością można utrzymać urządzenie w higienicznej czystości.

Parametry:

Długość przewodu: 100 cm

Napięcie: 230 V

Częstość: 50 Hz

Pojemność pojemnika na mleko: 0,26 L

Pojemność pojemnika na odpadki: 12 porcji

Pojemność zbiornika wody: 1,8 L

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 275 g

Waga produktu: 8 kg

Pojemnik na odpadki: dostęp od przodu

Zbiornik na wodę: dostęp od przodu

Zgodność filtra: AquaClean

Ciśnienie pompy: 15 barów

Wymiary: 24,6 x 37,1 x 43,3 cm

Ekspres Philips EP3246/70 jest dostępny na Amazon w cenie zaledwie 2427,58 zł. Ofertę porównasz z propozycjami innych dystrybutorów pod tym linkiem.

