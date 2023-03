Amazon serwuje nam wiosenne okazje. Rabaty sięgają 40%!

Co warto kupić w ramach wiosennej edycji akcji promocyjnej na Amazon? Wybraliśmy AGD, które teraz można upolować w naprawdę atrakcyjnej cenie!

Spis treści

Nowa akcja promocyjna na Amazon – wiosenne promocje, z których naprawdę warto skorzystać. Ta lubiana za granicą platforma sprzedażowa również w Polsce robi się coraz popularniejsza – i nic dziwnego, bo niektóre ceny są tam naprawdę konkurencyjne. Rabaty sięgają nawet 40%! Sprawdź np. ten tani ekspres do kawy oraz rabaty na przydatny sprzęt od marki Philips. Co warto upolować tym razem i które AGD jest objęte promocją?

Uwaga! Akcja promocyjna trwa tylko do 29 marca 2023 r.

Żelazko parowe z bojlerem Polti Vaporella 535 Eco_PRO

Ten model to żelazko parowe o ciśnieniu na poziomie 4 barów. Ma funkcję Eco oraz przycisk ciągłego strumienia pary i regulację pary. Wygodę oraz miły dla oka efekt wizualny zapewnia uchwyt wykonany z korka.

Zobacz również:

Cena: 448 zł – 425,59 zł – klik

Odkurzacz Polti Vaporetto SV440

Ten sprytny odkurzacz ma też drugą funkcję – mopa parowego. Urządzenie nagrzewa się w ciągu zaledwie 15 sekund. Możliwa jest regulacja pary. Urządzenie wyposażono nawet w filtr wody. W zestawie jest 11 różnych akcesoriów.

Cena: 402,70 zł – 382,55 zł – klik

Odkurzacz Philips SpeedPro Max XC7042/01

Ten model to odkurzacz pionowy z nasadką zasysającą 360 stopni. Co ważne, urządzenie wyposażono w diody LED. W zestawie są też dodatkowe końcówki, jak np. szczelinówka. Wbudowany akumulator umożliwia pracę do nawet 65 minut bez konieczności dodatkowego ładowania.

Cena: 1 448,65 zł – 1 299,99 zł – klik

Ekspres do kawy Russell Hobbs 26452-56

Jest to ekspres kolbowy – obsługuje kawę mieloną. Amatorów kawy z mlekiem ucieszy też dysza parowa, służąca do podgrzewania i spieniania mleka. Ekspres cechuje ciśnienie na poziomie 15 barów. Ma niewielkie gabaryty – zmieści się w każdej kuchni.

Cena: 999,99 zł – 789,99 zł – klik

Nawilżacz powietrza Philips HU2718/10

Ten model nawilżacza powietrza ma inteligentny czujnik, który mierzy wilgotność powietrza co 3 sekundy i wyświetla odczyty. Do dyspozycji użytkownika są 3 prędkości oraz tryb automatyczny. Prędkość nawilżania wynosi do 200 ml/godz.

Cena: 499 zł – 439,99 zł – klik

Polecamy też: Obok tej promocji nie można przejść obojętnie... Prawie 50% rabatu na popularny odkurzacz automatyczny