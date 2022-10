Amazon się postarał! Kindle i inne urządzenia producenta dostaniemy za grosze

Amazon podczas Okazji Prime 2022 oferuje nie tylko przedmioty innych marek, ale też swoje własne urządzenia. Sprawdzamy najlepsze oferty na urządzenia z serii Fire TV, Echo i Kindle!

Okazje Amazon Prime to już świecka tradycja w USA. W tym roku możemy szaleć na promocjach także w Polsce. Pomiędzy wieloma ciekawymi ofertami znajdziemy też urządzenia prosto od Amazona. Są to między innymi czytniki e-booków Kindle, inteligentne głośniki wpierające asystenta głosowego Alexa, a także Fire TV - TV Stick, które przekształci nasz telewizor w Smart TV z dostępem do usług Amazona. Sprawdzamy jakie promocje na swoje własne sprzęty przygotował amerykański gigant e-commerce.

Kindle Paperwhite 8GB 11. Gen

Kindle Paperwhite – teraz z wyświetlaczem 6,8" i cieńszymi krawędziami, regulowanym podświetleniem w ciepłym kolorze, do 10 tygodni pracy na baterii i o 20% szybszym przewracaniem stron w porównaniu do poprzedniej generacji.

– teraz z wyświetlaczem 6,8" i cieńszymi krawędziami, regulowanym podświetleniem w ciepłym kolorze, do 10 tygodni pracy na baterii i o 20% szybszym przewracaniem stron w porównaniu do poprzedniej generacji. Zaprojektowany z myślą o czytaniu – ekran zespolony z ramką i antyrefleksyjny wyświetlacz o rozdzielczości 300 ppi umożliwia czytanie jak z prawdziwego papieru.

– ekran zespolony z ramką i antyrefleksyjny wyświetlacz o rozdzielczości 300 ppi umożliwia czytanie jak z prawdziwego papieru. Więcej książek w większej liczbie miejsc – dzięki pojemności 8 GB możesz przechowywać tysiące książek i czasopism, a swoją bibliotekę zabrać ze sobą.

– dzięki pojemności 8 GB możesz przechowywać tysiące książek i czasopism, a swoją bibliotekę zabrać ze sobą. Przyjemny dla oczu – teraz z regulowanym ciepłym podświetleniem, aby zmienić odcień ekranu z białego na bursztynowy.

– teraz z regulowanym ciepłym podświetleniem, aby zmienić odcień ekranu z białego na bursztynowy. Wodoodporny (IPX8) - możesz swobodnie czytać i relaksować się na plaży, przy basenie lub w wannie. Twój Kindle został przetestowany pod kątem odporności na przypadkowe zanurzenie w wodzie.

Cena: 689,99 zł 503,99 zł. Sprawdź tutaj

