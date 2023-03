Amazon szaleje i mocno przecenia ten sprzęt Philipsa – to najtańsza oferta [20.03.2023]

Amazon prezentuje kolejny hit cenowy – szczoteczkę elektryczną marki Philips. Teraz kosztuje naprawdę niewiele – rabat sięga aż 36%. Trudno będzie znaleźć ten model gdzieś taniej.

Warto regularnie sprawdzać aktualne promocje na Amazon. Tym razem atrakcyjny rabat otrzymała szczoteczka elektryczna Philips HX3675/13. Sprawdziłam – taniej nigdzie nie znajdziesz tego produktu. Oto, jakie funkcje ma ta szczoteczka i co dokładnie potrafi.

Philips HX3675/13 – czy warto kupić?

Ta szczoteczka została wyposażona w technologię soniczną. Producent przekonuje, że dzięki temu ten produkt delikatnie usuwa płytkę nazębną do 3 razy lepiej niż zwykła szczoteczka. Wszystko dzięki temu, że wykonuje 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Zadbano nawet o zastosowanie w tym modelu czujnika siły nacisku – szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, gdy wykryje zbyt dużą siłę nacisku. Dużym udogodnieniem są też zegary SmarTimer i QuadPacer, których zadaniem jest wskazywanie zalecanego czasu czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.

W urządzeniu zastosowano pojemny akumulator. Czas pracy baterii wynosi nawet 14 dni bez konieczności ładowania. Co ważne, szczoteczka jest ładowana za pośrednictwem USB, co pozwala ograniczyć ilość posiadanych ładowarek i kabli do niezbędnego minimum.

Szczoteczka elektryczna Philips HX3675/13 jest dostępna na Amazon w cenie zaledwie 299 zł.

