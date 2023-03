Amazon szykuje specjalne promocje. Czego możemy się spodziewać?

Na stronie Amazon pojawiła się informacja o nadchodzących promocjach na wybrane produkty. Niższe ceny będą dostępne tylko przez dwa dni. Ciekawe, co zostanie przecenione.

Spis treści

Amazon - wiosenne przeceny

Robicie zakupy przez Amazon? A może dopiero po raz pierwszy zajrzeliście na tę platformę? Jedno jest pewne - warto śledzić promocje, które się tam pojawiają. My na bieżąco obserwujemy i wyłapujemy dla Was najciekawsze propozycje z działu elektroniki i AGD. W ostatnim czasie naszą uwagę przykuły niskie ceny robotów sprzątających (zobacz szczegóły) oraz ekspresów do kawy (zobacz szczegóły).

Ale to nie wszystko. Na stronie sklepu pojawiła się informacja, że w dniach 27-29 marca możemy liczyć na kolejne obniżki cen wybranych produktów, jak zostało zapowiedziane - do 40%. Na razie niestety nie wiemy, co zostanie przecenione, ale z pewnością na bieżąco będziemy śledzić najciekawsze oferty. Wy również możecie aktywnie śledzić nadchodzące okazje.

Źródło: AdobeStock/autor: oatawa

Jak aktywnie śledzić promocje na Amazon?

Istnieje kilka prostych sposobów, aby na bieżąco śledzić najlepsze okazje na Amazon:

Pobierz aplikację Amazon na telefon Utwórz konto na stronie Amazon Utwórz listę zakupową i śledź, czy dany produkt zmienił cenę Zapisz się do newslettera Amazon, aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i promocjach Włącz powiadomienia Obserwuj okazje WOW! na stronie Amazon Obserwuj materiały na stronie PCWorld, w których informujemy o najciekawszych okazjach

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie pod tym linkiem.

Tutaj też pojawią się informacje o aktualnych promocjach w dniach 27-29 marca.