Amazon uprzedza Black Friday - poznaj najlepsze oferty! [06.11.2019]

Amazon postanowił zacząć czas atrakcyjnych promocji szybciej, niż zaplanowany na 29 listopada Black Friday. Zobacz, co ciekawego znalazło się w ofercie jego niemieckiej filii i kup już dzisiaj!

Nie wiesz, jak kupować na Amazonie? Mamy dla Ciebie poradnik - "Jak kupować na Amazon? Doradzamy i wyjaśniamy". Warto się z nim zapoznać, ponieważ już możesz skorzystać z takich atrakcyjnych ofert, jak te poniżej! Lista będzie codziennie kilka razy aktualizowana, warto wiec zaglądać tu często!

Epson WorkForce WF-2630 WF

Urządzenie wielofunkcyjne Epson WorkForce WF-2630 WF to rozwiązanie do małego biura - pełni funkcję skanera, kopiarki, drukarki oraz faxu. Drukuje dokumenty z prędkością nawet 34 stron na minutę. Moduły WiFi oraz WiFi Direct pozwalają na bezprzewodowe połączenie z urządzeniami mobilnymi oraz komputerami PC. Możliwe jest skanowanie do chmury lub bezpośrednio do wiadomości e-mail czy też drukowanie bezprzewodowe bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Automatyczny podajnik dokumentów mieści 30 stron a pojemność standardowego podajnika to 100 arkuszy.

Cena normalna: 119,99 euro. Po obniżce: 66,00 euro (przecena 45%)

Kliknij tutaj, aby kupić urządzenie wielofunkcyjne Epson WorkForce WF-2630 WF!

Sony Cyber-shot DSC-WX500 Czarny

Sony Cyber-shot DSC-WX500 Czarny to aparat cyfrowy wyposażony w obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T z 30-krotnym zoomem optycznym i 18,2-megapikselową matrycę CMOS Exmor R, która zapewnia lepszy obraz przy słabym oświetleniu - jest wykonana w technologii BSI. Oznacza to, że trafia do niej cztery razy więcej światła niż w standardowych rozwiązaniach, co przekłada się na dwa razy większą światłoczułość. Procesor obrazu BIONZ X powinien daćwięcej szczegółów i mniej szumów. Aparat ma odchylany o 180° ekran LCD do selfie i ujęć z małej wysokości. Efektywna liczba pikseli: 18,2 Mpix. Zoom optyczny: x30. Złącza wejściowe i wyjściowe: Złącze Multi Terminal/MicroUSB, Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro HDMI. Możliwe jest szybkie nawiązywanie łączności Wi-Fi dzięki technologii NFC.

Cena normalna: 399,00 euro. Po obniżce: 242,94 euro (przecena 39%)

Kliknij tutaj, aby kupić aparat cyfrowy Sony Cyber-shot DSC-WX500!