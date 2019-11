Amazon uprzedza Black Friday - poznaj najlepsze oferty! [08.11.2019]

Amazon postanowił zacząć czas atrakcyjnych promocji szybciej, niż zaplanowany na 29 listopada Black Friday. Zobacz, co ciekawego znalazło się w ofercie jego niemieckiej filii i kup już dzisiaj!

Nie wiesz, jak kupować na Amazonie? Mamy dla Ciebie poradnik - "Jak kupować na Amazon? Doradzamy i wyjaśniamy". Warto się z nim zapoznać, ponieważ już możesz skorzystać z takich atrakcyjnych ofert, jak te poniżej! Lista będzie codziennie kilka razy aktualizowana, warto wiec zaglądać tu często!

Proscenic 820T

Proscenic 820T to robot sprzątający. Dzięki połączeniu z Internetem można zaplanować, obserwować, zdalnie sterować i zatrzymać czyszczenie z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym momencie za pomocą aplikacji. Za pomocą elektrycznego zbiornika na wodę można ustawić ilość wody według własnych potrzeb (za pomocą aplikacji). Dzięki zaawansowanej technologii mikroelektronicznego sterowania zbiornik na wodę nie przedostaje się podczas powrotu do stacji ładującej, ładowania i trybu czuwania. Robot odkurzający Prosenic jest wyposażony w wirtualną funkcję pasma, która zapobiega wtargnięciu robota do domu.

Cena normalna: 235 euro. Po obniżce: 179,25 euro (przecena 25%)

Ticwatch C2

Ticwatch C2 to to funkcjonalny, uniwersalny gadżet, oferujący znaczne możliwości konfiguracji. Ekran 1,3" z obrazem o rozdzielczość 360x360 zapewnia ponadprzeciętną jakość obrazu. Rozmiar wyświetlacza jest doskonale dopasowany do szerokości nadgarstka, dzięki czemu noszenie zegarka powinno być komfortowe. Klasyczny, minimalistyczny, prosty wygląd sprawia, że model przypadnie on do gustu zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Zawiera moduł monitorujący czynności organizmu. Możliwe jest więc kontrolowanie pulsu w czasie aktywności i spoczynku, a następnie generowanie profesjonalnych raportów. Dzięki wbudowanemu GPS, żyroskopowi i przyspieszeniomierzowi za pomocą smartwatcha można również monitorować przebieg i efekty treningów.

Cena normalna: 199,99 euro. Po obniżce: 139,99 euro (przecena 30%)

Geeetech - drukarka Acrylic Prusa i3 Pro

Geeetech - drukarka Acrylic Prusa i3 Pro została zaprojektowana i wykonana przez Shenzhen Geeetech Co., Ltd, działającą na rynkach międzynarodowych firmę oferującą wysokiej jakości drukarki 3D na całym świecie. Znajduje szerokie zastosowanie - od gospodarstwa domowego i zajęć w szkole, po najbardziej zaawansowane prace jako produkcja prototypów oraz medyczne zaopatrzenie. Proces drukowania to Fused Filament Fabrication (FFF), przestrzeń robocza:200 x 200 x 180 mm, grubość warstwy:0,1 – 0,3 mm, dokładność pozycjonowania:0,1 – 0,3 mm, średnica filamentu:1,75 mm, średnica dyszy:0,3 mm. Rodzaje filamentu:ABS/PLA.

Cena normalna: 169,00 euro. Po obniżce: 143,65 euro (przecena 15%)

Komputer gamingowy z AMD Ryzen 5 3400G

Specyfikacja: procesor: AMD Ryzen 5 3400G 4x4.2GHz z układem graficznym AMD Radeon RX Vega, RAM: 16GB DDR4, dysk1: 256GB M2 SSD , dysk2: 1TB HDD, system oepracyjny Windows 10 Pro, WLAN

Cena normalna: 579,90 euro. Po obniżce: 472,90 euro (przecena 18%)

Icefox Action Cam 4K

Icefox Action Cam 4K to podwodny aparat fotograficzny wyposażony w szerokokątny obiektyw 170° firmy Sony. Może pracować nawet do 30 metrów (z wodoodporną obudową) pod wodą, oferuje szereg trybów wideo i robienia zdjęć do wyboru: 4 K (24 kl./s), 2 K7 (30 kl./s), 1080p (60 kl./s), 720p (120 FPS). Tryby rozdzielczości obrazu można wybierać, aparat może przetwarzać zdjęcia zrobione przy użyciu 5 MP, 8 MP, 10 MP i 12 MP. Jego zalety to wysoka detekcja dynamiki, wartość ekspozycji, wykrywanie ruchu, zapobieganie wstrząsom, ostrości, balansu bieli, ISO, język systemu operacyjnego można regulować (j. polski może nie być dostępny).

Cena normalna: 89,99 euro. Po obniżce: 68,78 euro (przecena 24%)

iRobot Roomba 960

iRobot Roomba 960 posiada system inteligentnej nawigacji iAdapt 2.0 z wizualizacją przestrzeni. W razie wyczerpania baterii podczas pracy, pojedzie do stacji dokującej, aby podładować baterię, a następnie dokończy sprzątanie. Dzięki iAdapt 2.0, Roomba 960 używa wysokowydajnego schematu sprzątania i zestawu czujników, aby dostosować proces sprzątania do otoczenia. Manewruje wokół mebli, odkurza pod nimi oraz przy krawędziach. Roomba automatycznie dopasowuje proces sprzątania do powierzchni, na której pracuje. Tak samo dobrze sprawuje się na dywanach, wykładzinach, podłogach drewnianych i laminowanych jak i na kaflach i terakocie.

Cena normalna: 649,00 euro. Po obniżce: 398,99 euro (przecena 39%)

Epson WorkForce WF-2630 WF

Urządzenie wielofunkcyjne Epson WorkForce WF-2630 WF to rozwiązanie do małego biura - pełni funkcję skanera, kopiarki, drukarki oraz faxu. Drukuje dokumenty z prędkością nawet 34 stron na minutę. Moduły WiFi oraz WiFi Direct pozwalają na bezprzewodowe połączenie z urządzeniami mobilnymi oraz komputerami PC. Możliwe jest skanowanie do chmury lub bezpośrednio do wiadomości e-mail czy też drukowanie bezprzewodowe bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Automatyczny podajnik dokumentów mieści 30 stron a pojemność standardowego podajnika to 100 arkuszy.

Cena normalna: 119,99 euro. Po obniżce: 79,90 euro (przecena 45%)

Sony Cyber-shot DSC-WX500 Czarny

Sony Cyber-shot DSC-WX500 Czarny to aparat cyfrowy wyposażony w obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T z 30-krotnym zoomem optycznym i 18,2-megapikselową matrycę CMOS Exmor R, która zapewnia lepszy obraz przy słabym oświetleniu - jest wykonana w technologii BSI. Oznacza to, że trafia do niej cztery razy więcej światła niż w standardowych rozwiązaniach, co przekłada się na dwa razy większą światłoczułość. Procesor obrazu BIONZ X powinien daćwięcej szczegółów i mniej szumów. Aparat ma odchylany o 180° ekran LCD do selfie i ujęć z małej wysokości. Efektywna liczba pikseli: 18,2 Mpix. Zoom optyczny: x30. Złącza wejściowe i wyjściowe: Złącze Multi Terminal/MicroUSB, Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro HDMI. Możliwe jest szybkie nawiązywanie łączności Wi-Fi dzięki technologii NFC.

Cena normalna: 399,00 euro. Po obniżce: 242,94 euro (przecena 39%)

