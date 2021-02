Amazon uruchamia świetną promocję na czytniki Kindle! Ile oszczedzimy?

Niemiecki oddział Amazon uruchomił promocję na wszystkie sprzedawane obecnie czytniki Kindle. Obniżki są spore. Jeżeli zastanawiałeś się nad zakupem, to dziś jest odpowiednia pora.

Najpopularniejszym czytnikiem ebooków na świecie jest Kindle rozwijany i sprzedawany przez firmę Amazon - właściciela największego sklepu internetowego w sieci.

Kindle Paperwhite (biały) i Kindle Oasis

Kindle po raz pierwszy pojawił się na rynku w 2007 roku i od trzynastu lat jest najpopularniejszym czytnikiem ebooków na świecie.

Czytniki Kindle sprzedawane są przez firmę Amazon. W Polsce możemy je kupić z niemieckiego oddziału Amazon. Alternatywnie możemy kupić czytnik w Polskich sklepach, ale często są to wersje z reklamami. Amazon nie sprzedaje tańszych wersji czytników z wbudowanymi reklamami do Polski, ponieważ nie są one dostosowane do polskich odbiorców.

Czytniki Kindle sprzedawane są w stałych cenach, ale raz na jakiś czas Amazon decyduje się na uruchomienie promocji, które pozwalają zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Aktualnie trwa promocja, która pozwala zakupić ulubione czytniki ebooków w znacząco obniżonych cenach.

Poniżej znajdziesz promocyjne ceny czytników Kindle:

W ofercie znajdziemy również flagowe czytniki Kindle Oasis oraz Kindle 10 w wersji Kids Edition, ale nie są one wysyłane przez Amazon do Polski. Da się je kupić korzystając z usług Mailboxde.

Szczcegółowe informacje na temat czytników, które znajdują się w promocji znajdziesz w naszym rankingu czytników ebook.