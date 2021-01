Amazon wchodzi do Polski! Kiedy wystartuje polska odsłona sklepu?

Amerykański gigant potwierdził dzisiaj, że trwają prace nad uruchomieniem oficjalnej polskiej odsłony największego sklepu na świecie.

Na tę wiadomość czekaliśmy bardzo długo. Pomimo tego, że w Polsce od lat znajdują się magazyny Amazonu zaopatrujące znaczną część Europy, to nie mogliśmy liczyć na rodzimą odsłonę witryny największego sklepu na świecie. Oczywiście wciąż mogliśmy zamawiać produkty z europejskich portali, np. z Amazon.de (który dodatkowo wyświetlany jest w języku polskim), jednak to wciąż nie to samo co zamawiać w rodzimym sklepie? Dlaczego? Pomijając już język, to na Amazon.pl będziemy mogli kupić towary bezpośrednio od polskich przedsiębiorców. Oznacza to m.in., że ceny również będą dostosowane do polskiego rynku.

Amazon.pl - kiedy ruszy sklep w Polsce?

Przedstawiciele amerykańskiego giganta nie ujawnili jeszcze kiedy dokładnie wystartuje strona sklepu Amazon.pl. Jednak już od dzisiaj przedsiębiorcy, planujący sprzedaż za pośrednictwem Amazon nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, mogą rejestrować swoje konta na specjalnej stronie.

Dzisiejsze ogłoszenie z pewnością ucieszy wielu użytkowników. Samemu Amazonowi pozwoli to natomiast umocnić się w czołówce amerykańskich inwestorów naszym kraju. Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła w 2020 r., że Amazon jest największym amerykańskim pracodawcą w kraju i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem. Obecnie firma zatrudnia w Polsce ponad 18 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę plany związane z otworzeniem sklepu Amazon.pl i dziesiątego centrum logistycznego w Świebodzinie, śmiało możemy założyć, że liczba ta znacząco wzrośnie w nadchodzących miesiącach.

