Amazon wkracza do Polski - zobacz, co musisz wiedzieć!

Amazon.pl - pod tym adresem pojawia się w Polsce gigant handlu internetowego. A klienci zyskują możliwość nabycia setek produktów z dziesiątków kategorii.

Jak do tej pory mogliśmy nabywać w Polsce produkty z niemieckiego Amazona. Firma już od dawna myślała o ekspansji na rynek Polski i choć adres miał końcówkę .de, mieliśmy możliwość korzystania z wersji polskojęzycznej. Obejmowało to interfejs, ponieważ opisy pozostawały oryginalne, czyli w języku niemieckim. Teraz mamy już witrynę dedykowaną - z polskim logo i klimatycznym obrazkiem z Lajkonikiem, Syrenką i Neptunem (a w tle chyba Tatry?). Na stronie głównej rzucają się w oczy dwie informacje - pierwsza mówi o stu milionach produktów dostępnych od razu dla kupujących (co widać zresztą na powyższym obrazku), druga - darmowej dostawie przy zamówieniach powyżej 100 złotych.

Poza tym eksponowane są najlepsze okazje - w chwili pisania tego tekstu za taką uchodzi opaska Xiami Band 5 w cenie 116,99 złotych, co jest... o 3 złote tańsze od najtańszych ofert zgromadzonych w Ceneo - a także wybrane kategorie produktów.

Jednak jeśli chcesz poznać wszystkie możliwości, poświęcisz na to sporo czasu, ponieważ pełna lista kategorii wygląda w ten sposób:

Jak można zapłacić za zakupy na Amazon? W polskiej wersji platformy akceptowane są płatności za pomocą szybkich przelewów bankowości internetowej, BLIK, a także przy wykorzystaniu kart kredytowych Visa, MasterCard oraz American Express. Możliwe jest również uzyskiwanie faktur za zakupy - wszystko wyjaśnione jest w przejrzysty sposób.

Warto zawrócić uwagę na Błyskawiczne okazje. Jak czytamy: " to promocje, w ramach których serwis Amazon.pl przez krótki czas oferuje zniżki na wybrane przedmioty. W ramach tych ofert możesz nabyć tylko jedną sztukę danego artykułu po cenie promocyjnej, do wygaśnięcia promocji lub wyczerpania ofert promocyjnych". Jak sprawdziłem, niektóre z tych artykułów objęte są zniżką przez kilkanaście godzin, inne z kolei - kilkanaście dni, więc nie trzeba się śpieszyć. Wszystkie znajdziesz na stronie Okazje.

Ale mam złą informację dla osób, które jak dotąd okazyjnie sprzedawały rzeczy np. na Allegro i chciałyby spróbować tego samego na Amazonie. Sprzedaż na Amazon wiąże się z comiesięczną opłatą 165,91 zł + VAT, a do tego płaci się prowizję od sprzedanych produktów. Jeśli więc szukasz miejsca, w którym raz na jakiś czas chcesz sprzedać książkę, płytę czy ubrania - to raczej nie ten adres.

Cieszy mnie fakt, że Amazon jest już w polskiej wersji, ale potrzeba co najmniej kilku dni, żeby wypróbować w praktyce wszystkie możliwości serwisu. Ważne, że początek już został wykonany - a czy Amazon stanie się konkurencją dla Allegro? No cóż - zobaczymy.