Amazon: wybrałam najciekawsze szczoteczki elektryczne znanych marek, które warto kupić komuś bliskiemu pod choinkę [07.12.2022]

Jaki prezent pod choinkę dla mamy, taty lub rodzeństwa? Absolutnie każdemu przyda się nowa szczoteczka do zębów! Szczególnie, jeśli jest to urządzenie na miarę XXI wieku.

Przyjrzałam się ofercie popularnej platformy sprzedażowej i wybrałam najciekawsze oferty na szczoteczki do zębów, których zakup z pewnością można rozważyć. Oto, które szczoteczki do zębów z Amazon warto sprezentować najbliższym podczas nadchodzących Świąt!

Amazon: najciekawsze szczoteczki elektryczne

Oral-B iO 9 Rose Quartz

Została wyposażona w technologię iO, która łączy delikatną energię wibrujących włókien z napędem magnetycznym. Producent zapewnia, że usuwa do 100% więcej płytki nazębnej niż manualna szczoteczka. Ma interaktywny wyświetlacz, na którym możemy wybrać jeden z 7 trybów szczotkowania – tryb czyszczenia codziennego, tryb delikatnego czyszczenia, tryb pielęgnacji dziąseł, tryb dokładnego czyszczenia, tryb wybielania, tryb superdelikatnego czyszczenia bądź tryb czyszczenia języka. Dodatkowo, wskazuje on stan naładowania baterii oraz wyświetla 2-minutowy timer. Co ważne, dzięki stacji szybkiego ładowania szczoteczka pozwala na pełne naładowanie w ciągu zaledwie 3 godzin.

Cena: 1 403,45 zł – klik

Philips Sonic technology 3100 series HX3675/13

Producent zapewnia, że ta szczoteczka usuwa płytkę nazębną do 3 razy szybciej niż szczoteczka manualna. Ten model wyposażono w funkcję SmartTimer i QuadPacer, co pozwala na precyzyjne odmierzanie czasu czyszczenia poszczególnych partii jamy ustnej. Na jednym naładowaniu szczoteczka może pracować nawet 14 dni. Ma złącze USB oraz smukłą konstrukcję.

Cena: 299 zł – klik

Oral-B Pro 3 3000

Wyposażono ją w timer, który co 30 sekund sygnalizuje konieczność zmiany szczotkowanej partii zębów. Producent zapewnia, że usuwa do 100% więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka manualna. Użytkownik ma do dyspozycji 3 tryby szczotkowania: tryb czyszczenia codziennego, tryb wybielania oraz tryb delikatnego czyszczenia. Na jednym naładowaniu szczoteczka może pracować przez nawet 2 tygodnie.

Cena: 299 zł – klik

Philips Sonicare Dla dzieci HX6322/04

Szczoteczka, dzięki funkcji KidTimer, sprawia, że dziecko chętniej czyści zęby przez zalecane 2 minuty. KidPacer odtwarza zabawne melodie podczas czyszczenia, co może stanowić dodatkową zachętę. Za pomocą kolorowych naklejek wygląd tego urządzenia można spersonalizować. Szczoteczka ma 2-minutowy timer, 4-kwadrantowy timer, funkcję łatwego startu, wskaźnik stanu naładowania i bezpłatną aplikację coachingową. Co ważne, na jednym naładowaniu urządzenie może pracować do 2 tygodni.

Cena: 175 zł – klik

Oral-B Vitality Pro Dla Dzieci, Kraina Lodu

W zestawie jest 1 szczoteczka dla dorosłych Vitality Pro oraz 1 szczoteczka dla dzieci z motywami z serii Oral-B Kids „Kraina lodu” Disneya. Wersja dla dzieci nadaje się już od 3 roku życia. Urządzenie wyposażono w timer odmierzający 2 minuty.

Cena: 249 zł – klik

Philips Sonicare 3100 Series Sonic HX3673/11

Co ciekawe, ten model uzupełniono o wbudowany czujnik nacisku. Ma on za zadanie automatycznie wykrywać siłę nacisku, ostrzegać i automatycznie redukować drgania szczoteczki, by chronić dziąsła przed uszkodzeniami mechanicznymi. Producent zapewnia, że ta szczoteczka usuwa płytkę nazębną do 3 razy szybciej niż szczoteczka manualna.

Cena: 185,99 zł – klik

Poza tym warto spojrzeć też na:

JTF Szczoteczka soniczna dla dorosłych

Rabat: 10% – klik

Oral-B iO Seria 4

Rabat: 40% – klik

Oral-B iO Seria 5

Rabat: 33% – klik

PHYLIAN Szczoteczka soniczna dla dorosłych i dzieci

Rabat: 53% – klik

7am2m Szczoteczka soniczna dla dorosłych i dzieci

Rabat: 47% – klik

