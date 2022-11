Amazon: wybrałam najlepsze czarnopiątkowe oferty na szczoteczki elektryczne znanych marek

Na Amazon promocje z okazji Black Friday trwają już w najlepsze! Rabaty sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Niższą cenę ma też wiele elektrycznych szczoteczek do zębów!

Rabaty sięgające nawet kilkudziesięciu procent na szczoteczki elektryczne to przedsmak promocji z okazji Black Friday, których możemy spodziewać się na Amazon. Które modele zostały objęte promocją i co warto kupić? Przyjrzałam się ofercie tej platformy sprzedażowej i wybrałam najciekawsze oferty na szczoteczki do zębów, których zakup z pewnością można rozważyć.

Black Friday – promocje na szczoteczki elektryczne

Oral-B iO Seria 6

Działanie tej szczoteczki opiera się na mikrowibracjach. Co ciekawe, ten model wyposażono w inteligentny czujnik siły nacisku – urządzenie sygnalizuje kolorem czerwonym, białym lub zielonym szczotkowanie z nadmierną, niedostateczną lub odpowiednią siłą. Ma interaktywny ekran, wyświetlający dane takie, jak informacja o trybie szczotkowania i przypomnienie o wymianie końcówki, powitanie przy włączeniu szczoteczki oraz uśmiechnięta buźka po prawidłowym szczotkowaniu. Do dyspozycji użytkownika jest 5 różnych trybów: czyszczenia codziennego, delikatnego czyszczenia, pielęgnacji dziąseł, dokładnego czyszczenia, wybielania.

Rabat: 17% – klik

Oral-B Pro 1000

Szczoteczkę wyposażono w timer, który odmierza 2 minuty, by ułatwić dokładne czyszczenie zębów. Zastosowano w niej ruch pulsacyjny – gdy szczoteczka zostanie przyciśnięta zbyt mocno do powierzchni zęba, jej praca jest wstrzymana. Jest kompatybilna z różnymi końcówkami: CrossAction, 3D White, Sensitive Clean, Precision Clean, FlossAction, Deep Sweep, Ortho i Dual Clean.

Rabat: 40% – klik

Oral-B iO Seria 7G

Ten model wyposażono w timer, wskazujący ile czasu pozostało do zakończenia czyszczenia zębów. Dodatkowo, mamy tam wskaźnik naładowania baterii oraz interaktywny wyświetlacz. Zastosowana w tej szczoteczce technologia magnetyczna ma za zadanie dokładnie czyścić zęby i usuwać płytkę nazębną. Co ważne, użytkownik ma do dyspozycji 5 różnych trybów pracy: czyszczenia codziennego, dokładnego czyszczenia, wybielania, pielęgnacji dziąseł oraz delikatnego czyszczenia.

Rabat: 23% – klik

Poza tym warto spojrzeć też na:

JTF Szczoteczka soniczna dla dorosłych

Rabat: 34% – klik

Oral-B iO Seria 4

Rabat: 40% – klik

Kingheroes Szczoteczka soniczna

Rabat: 20% – klik

Oral-B iO Seria 5

Rabat: 33% – klik

PHYLIAN Szczoteczka soniczna dla dorosłych i dzieci

Rabat: 53% – klik

7am2m Szczoteczka soniczna dla dorosłych i dzieci

Rabat: 47% – klik

