Amazon zaprezentował listę najpopularniejszych gier i konsol. PS5 i Xbox Series X rozczarowały

Koniec roku to zawsze idealny moment na podsumowania. Tym razem o takowe pokusili się włodarze sieci Amazon, którzy opublikowali listę najpopularniejszych gier i konsol 2021 roku.

fot. Nintendo

Gdy wspomina się o największych producentach gier i konsol najczęściej do głowy przychodzą graczom firmy Sony i Microsoft. Tymczasem okazuje się, że ubiegły rok należał do Nintendo, które po raz kolejny pokazało, że nie musi mieć najmocniejszego sprzętu na rynku, aby osiągnąć gigantyczny sukces komercyjny. Amazon opublikował listę 20 najlepiej sprzedających się gier mijającego już - 2021 roku, aż 19 z nich do produkcje dedykowane konsoli Nintendo Switch! Co więcej, również sam sprzęt Japończyków sprzedaję się lepiej od urządzeń nowej generacji w postaci PlayStation 5 i Xbox Series X.

Najbardziej dochodowe gry na Amazon w 2021 roku:

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Just Dance 2022 (Switch) Animal Crossing: New Horizons Pokemon Brilliant Diamond The Legend of Zelda: Skyward Sword Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros. Ultimate The Legend of Zelda: Breath of the Wild Metroid Dread Pokemon Shining Pearl Super Mario Odyssey New Pokemon Snap Minecraft (Switch) Just Dance 2021 (Switch) Luigi’s Mansion 3 Super Mario Party Carnival Games Super Mario Bros. U Deluxe NBA 2K22 (PS4)

O ile sukces Nintendo Switch nie jest dla nas specjalnym zaskoczeniem, to już przeciętne wyniki PlayStation 5 i Xbox Series X dają do myślenia. Najpopularniejszą konsolą obok Switcha w sieci Amazon jest bowiem Xbox Series S, czyli mniejszy (i słabszy) brat Xbox Series X. Możemy się tylko domyślać skąd taka popularność urządzenia. Przede wszystkim, jest ono obecnie jedną z najtańszych konsol na rynku. W przeciwieństwie do PS5, Xbox Series X czy Switch OLED jest ono również łatwo dostępne. Nie zmienia to jednak faktu, że ten niepozorny sprzęt okazał się lepszy od znacznie mocniejszych konkurentów.

Najlepiej sprzedające się konsole na Amazon w 2021 roku:

Nintendo Switch Xbox Series S PlayStation 5 Xbox Series X PlayStation 4

