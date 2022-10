Amazon zaszalał i obniżył ceny urządzeń i gadżetów smart home. Tylko dwa dni! [11.10.2022]

Czy wiesz, jakie okazje czekają na ciebie w serwisie Amazon? Właśnie trwają Ekskluzywne Okazje Amazon Prime!

Ekskluzywne Okazje Amazon Prime to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w różne technologiczne nowinki oraz przydatne gadżety i sprzęty elektroniczne. Szczególnie, że tym razem również klienci z Polski mogą liczyć na dostęp do promocji.

Dwudniowe obniżki ruszyły już dziś, 11 października i potrwają do jutra, 12 października. Zobacz, jakie oferty promocyjne w serwisie Amazon znajdziemy na różne przydatne akcesoria do domu. Postanowiliśmy przyjrzeć się ofertom promocyjnym z działu smart home.

eufy Security Video Doorbell 2K HD Bezprzewodowa kamera bezpieczeństwa z dzwonkiem do drzwi i gongiem

Sensor 2K w połączeniu z zaawansowaną korekcją zniekształceń mają zapewniać doskonały obraz. Bateria może pracować do 6 miesięcy po jednokrotnym naładowaniu. Proporcje obrazu 4:3 zapewniają wyraźny, pełny widok.

Yale Ac-Petpir Sync Alarm Czujnik Ruchu, Przyjazny dla Zwierząt

Czujnik nie podnosi alarmu, gdy wykryje zwierzęta mniejsze niż 25 kg. Ma bezprzewodowy zasięg 200 m, dzięki czemu chroni również inne zabudowania gospodarcze, np. garaż.

Yale AC-KF Pilot Zdalnego Sterowania, do Zestawu Alarmowego Yale Sync

Brelok pozwala na zdalne uruchomienie alarmu w chwili zagrożenia. Można kontrolować jego działanie przy pomocy specjalnej aplikacji na urządzenia mobilne. Brelok umożliwia uzbrojenie lub rozbrojenie alarmu domowego. Działa z systemem alarmowym Yale Sync.

Reolink Kamera Zewnętrzna Smart

Ta bezprzewodowa, zasilana energią słoneczną kamera zewnętrza obsługuje nie tylko Wi-Fi 2,4 GHz, ale także Wi-Fi 5 GHz. Oferuje rozdzielczość wideo 2K QHD. Korzysta z technologii inteligentnej detekcji ruchu, dzięki czemu może odróżnić ludzi i pojazdy od innych obiektów bez fałszywych alarmów.

Reolink Zasilacz TYLKO do paneli słonecznych

Ten zasilacz jest kompatybilny z kamerą, co pozwala na nieprzerwane zasilanie jej energią słoneczną. Konstrukcja jest odporna na warunki atmosferyczne. W zestawie jest specjalny uchwyt do montażu urządzenia.

