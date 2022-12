American Horror Story sezon 11 – kiedy premiera na Disney+? O czym opowie nowa odsłona słynnej antologii grozy?

Lata 80, Nowy Jork, kluby i zabójca polujący na ofiary… American Horror Story powraca z nowymi odcinkami, a oto wszystko, co wiemy na temat 11. sezonu kultowego serialu.

Spis treści

American Horror Story sezon 11 – najważniejsze informacje

Tytuł: American Horror Story. Nowy York

American Horror Story. Nowy York Twórcy: Ryan Murphy, Brad Falchuk

Ryan Murphy, Brad Falchuk Gatunek: horror

horror Liczba odcinków: 10

10 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Motywem przewodnim 11 sezonu American Horror Story będzie Nowy York. To właśnie w tej słynnej metropolii zlokalizowanej na zachodnim wybrzeżu USA będzie rozgrywać się akcja nowych odcinków serialu. Wnioskując po promujących sezon zdjęciach, tematem 11 sezonu będzie również nowojorska scena BDSM.

Fabuła 11 sezonu serialu będzie się skupiać na seryjnym mordercy grasującym w środowisku LGBTQ+ lat 80. Poruszone zostaną m.in. takie tematy, jak epidemia AIDS i nowojorski blackout.

fot. FX

Data premiery

W USA premiera 11 sezonu American Horror Story odbędzie się 19 października 2022 roku. Tego dnia na kanale FX ukażą się dwa pierwsze odcinki serialu. W każdą kolejną środę będą ukazywały się po dwa epizody antologii. Serial będzie też dostępny na platformie Hulu.

W Polsce serial będzie można oglądać na platformie Disney+. Premiera trzech pierwszych odcinków odbędzie się 7 grudnia 2022 roku.

Obsada

W 11 sezonie American Horror Story pojawią się zarówno weterani serii, jak i nowe twarze:

Zachary Quinto

Billie Lourd

Denis O'Hare

Sandra Bernhard

Leslie Grossman

Patti LuPone

Nico Greetham

Isaac Powell

Joe Mantello

Lee Aaron Rosen

Charlie Carver

Russell Tovey

fot. FX

Niestety, w tym sezonie nie wystąpią Sarah Paulson i Evan Peters.

American Horror Story 11 na pierwszym teaserze (07.10.2022)

Czerwień i czerń, oniryczny błękit, lśniący metal i migające światła. Tak prezentuje się pierwsza zapowiedź 11 sezonu American Horror Story. Czy da się poczuć atmosferę grozy? Przekonajcie się sami:

Teaser zdaje się potwierdzać to, co sugerowały już zdjęcia z serialu – 11 sezon będzie koncentrował się wokół motywów BDSM, nowojorskiej sceny klubowej i środowiska LGBTQ+. Grozę będą zaś siać seryjni mordercy.

Poznajcie bohaterów AHS: Nowy Jork. Nowe plakaty z serialu (13.10.2022)

Amerykańska premiera 11 sezonu American Horror Story już w przyszłym tygodniu, nic więc dziwnego, że twórcy postanowili przedstawić głównych bohaterów swojego serialu. Na 14 stylizowanych plakatach znajdziecie aktorów, którzy pojawili się we wcześniejszych odsłonach serii, ale większość stanowią jednak nowe twarze.

American Horror Story: Nowy Jork. Plakaty postaci

American Horror Story: Nowy Jork. Plakaty postaci ( ) × Zachary Quinto – Sam Zachary Quinto – Sam Fot. FX Charlie Carver – Adam Charlie Carver – Adam Fot. FX Russell Tovey – Patrick Russell Tovey – Patrick Fot. FX Denis O’Hare – Henry Denis O’Hare – Henry Fot. FX Patti LuPone – Kathy Patti LuPone – Kathy Fot. FX Joe Mantello – Gino Joe Mantello – Gino Fot. FX Billie Lourd – Hannah Billie Lourd – Hannah Fot. FX Sandra Bernhard – Fran Sandra Bernhard – Fran Fot. FX Isaac Powell – Theo Isaac Powell – Theo Fot. FX Leslie Grossman – Barbara Leslie Grossman – Barbara Fot. FX Kal Penn – Mac Marzara Kal Penn – Mac Marzara Fot. FX Sis – Dunaway Sis – Dunaway Fot. FX Kyle Beltran – Morris Kyle Beltran – Morris Fot. FX Rebecca Dayan – Alana Rebecca Dayan – Alana Fot. FX

Kto zginie? Kto okaże się czarnym charakterem? Przekonamy się już niedługo.

American Horror Story – sezon 11 już dostępny w USA (19.10.2022)

Od dziś widzowie w Stanach Zjednoczonych mogą cieszyć się nowymi odcinkami American Horror Story. Polska data premiery serialu niestety wciąż nie została ustalona – rozczarowani polscy fani mogą przynajmniej obejrzeć kolejne plakaty promujące sezon 11. Dzieje się na nich naprawdę sporo:

fot.FX fot. FX fot. FX fot. FX fot. FX fot. FX

A jeśli bardzo zależy Wam na obejrzeniu nowego sezonu American Horror Story, możecie skorzystać z usługi VPN – umożliwi Wam ona skorzystanie z dostępnej w USA platformy Hulu.

AHS: Nowy Jork już w środę na Disney+ (6.12.2022)

Długie oczekiwanie polskich fanów American Horror Story za chwilę dobiegnie końca. Już jutro 11. sezon serialu wreszcie dotrze do naszego kraju, a ściśle rzecz biorąc – na platformę Disney+. 7 grudnia będziecie mogli obejrzeć dwa pierwsze odcinki nowej odsłony antologii, a po kolejne zaglądajcie do serwisu co tydzień.

Zobacz także: Gabinet Osobliwości – horror gotycki od Guillermo del Toro. Fabuła i data premiery serialu na Netfliksie