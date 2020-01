Amerykańskie firmy technologiczne mają nadzieję na rozwój współpracy z Chinami

Amerykańskie firmy technologiczne, w tym Qualcomm, postanowiły nie mieszać polityki z biznesem i mają nadzieję na rozwój współpracy z chińskim producentami.

Relacje na linii Waszyngton - Pekin wciąż są dalekie od ideału. Trwająca od miesięcy wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami nie pozostaje obojętna wobec największych firm po obydwu stronach barykady. Co ciekawe, największe korporacje, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i chińskiej, chciałby jak najszybszego powrotu do normalności.

Cristiano Amon - prezes firmy Qualcomm, zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że jest podekscytowany wizją dalszej współpracy z Chinami, szczególnie w obliczu rozwoju sieci 5G. Szef Qualcommu podkreślił, że ma nadzieję na kontynuowanie pracy z takimi partnerami jak: Xiaomi, OPPO, OnePlus oraz Vivo.

Nie rezygnujemy z naszej współpracy z Chinami. Wręcz przeciwnie, mamy zamiar zwiększyć naszą kooperacje w zakresie zasobów lub partnerstw w Chinach w okresie przejściowym 5G. - Cristiano Amon, prezes firmy Qualcomm

Zdaniem Amona, współpraca jest korzystna dla obu stron, dal przykładu - chińscy producenci mogą nie tylko zwiększyć sprzedaż na rodzimym rynku, ale również zyskać wpływy poza granicami kraju.

Podobnego zdania jest założyciel i CEO firmy Elios (skupiającej się głównie na rozwoju i produkcji urządzeń nawigacyjnych) - Josh Cross, który nie wyobraża sobie przerwania współpracy z Chinami, jednocześnie chwaląc tamtejszych przedsiębiorców, z którymi współpracuje już od 2015 roku.

Chiny mają bardzo dobrą infrastrukturę, wieloletnie doświadczenie i wysoką wydajność. - Josh Cross

Do współpracy z Chinami szykuje się już również firma Ford Motor Company. Przedstawiciele Forda twierdzą, że mają już rozplanowaną strategię wejścia na rynek chiński na najbliższe pięć lat. Zapowiedziano również, że nowy, całkowicie elektryczny samochód - Mustang Mach-E SUV, zostanie pokazany w Chinach już w kwietniu tego roku, a klika miesięcy później trafi on do oficjalnej sprzedaży.

Rządzący Chin i USA powinni wziąć przykład ze swoich największych firm, wszak nie od dziś wiadomo, że zgoda buduje.

źródło: gizmochina.com