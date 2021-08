Amiga 500 Mini oficjalnie zapowiedziana. Cena, gry, zwiastun

W ostatnim czasie coraz więcej retro sprzętów wraca na rynek w odświeżonych wersjach. Teraz przyszedł czas na Amigę. Za produkcję odpowiedzialna jest firma Retro Games. Amiga 500 Mini jest w pełni licencjonowanym sprzętem.

Na premierę gracze otrzymają dostęp do 25 klasycznych gier z komputera Amiga. W przyszłości nie będzie także problemu z zainstalowaniem dodatkowych pozycji przez port USB. W każdym momencie będziemy mieć także możliwość zapisywania oraz wznawiania rozgrywki.

Lista gier, które pojawią się na Amiga 500 Mini (aktualnie ujawniono 12 z 25 pozycji):

Nadchodzi THEA500 MINI!

Zagraj w jedną z 25 klasycznych gier Amigi, takich jak Another World, Simon The Sorcerer, The Chaos Engine, czy Worms. Premiera na początku 2022 roku! pic.twitter.com/81mTXRYwvz