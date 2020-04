Amnesia: The Dark Descent - przerażająco dobra gra dostępna za darmo

W Epic Games Store będzie dzisiaj dostępna za darmo gra Amnesia: The Dark Descent. Jest to jeden z najlepszych survival horrorów w historii gier PC - warto go poznać!

Amnesia: The Dark Descent to dzieło Frictional Games, które wcześniej stworzyło serię Penumbra. Produkcja jest znacznie bardziej rozbudowana od poprzedniczek i poznajmy w niej historię Daniela (patrząc na świat jego oczyma), który budzi się w ponurym zamczysku, pozbawiony wspomnień i mający wrażenie bycia ściganym. Jak się jednak okazuje, prawdziwy koszmar dopiero nadchodzi...

Amnesia: Mroczny Obłęd to produkcja, która nie straszy potworami i przelewem krwi, ale klimatem i dozowaną starannie dawką emocji. Jej akcja została osadzona w XVIII wieku, a bohater musi nie tylko przetrwać i odkryć tajemnicę swojej amnezji, ale i zachować w trakcie zdrowe zmysły. Produkcja ta zostanie udstępniona za darmo w Epic Games Store już dzisiaj i do 7 maja będzie można dodać ją do swojej biblioteki bez opłat.

Drugi darmowy tytuł to Crashlands. Jest to produkcja PRG, w której kierujemy kierowcą kosmicznej ciężarówki - Fluxem Dabesem. Musi on odzyskać ładunek, skradziony przez istotę o imieniu Hewgodooko. To pozornie proste zadanie okazuje się trudne, gdy nasz protagonista zostaje wplątany w potężną intrygę. Podczas zabawy na gracza czeka ponad 500 przedmiotów, mnóstwo zadań i potworów do pokonania lub... złapania. Produkcja ta zadebiutowała w 2016 roku i spodoba się każdemu, kto lubi dobrą zabawę. Jest ona również do pobrania z Epic Games Store od godziny 17:00 30 kwietnia do 16:56 7 maja.

A do zabawy polecamy dobry monitor gamingowy.