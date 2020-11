Among Us – 10 sztuczek i porad do gry

Among Us to gra, która wymyka się gatunkom i klasyfikacjom. Ta zabawna produkcja szturmem zdobyła popularność i serca graczy na całym świecie, a w samym tylko wrześniu tego roku została pobrana około 40 milionów razy. Podpowiadamy kilka trików, które pomogą wam w zabawie.

Spis treści

Prawdopodobnie nawet twórcy Among Us, czyli studio InnerSloth, nie spodziewali się tego, jak duży sukces odniesie ich produkcja. Tym bardziej, że gra nie zachwyca grafiką, a poszczególne rozgrywki są krótkie i trwają zazwyczaj po kilka minut. To jednak nie przeszkadza użytkownikom urządzeń z Androidem i iOS-em, a także komputerów z systemem Windows, czyli platform, na których ukazał się tytuł. Choć gra zadebiutowała w 2018 roku, to dopiero bieżący rok 2020 okazał się dla niej przełomowy i to do tego stopnia, że studio zrezygnowało z planowanej, tegorocznej kontynuacji, na rzecz rozwoju pierwszej wersji. Co ciekawe, niektórzy zaczęli traktować Among Us jak coś więcej niż grę i korzystają z niej również jako z platformy społecznościowej, a nawet jak z portalu randkowego. W związku ze stale rosnącym gronem użytkowników produkcji, postanowiliśmy dać wam kilka wskazówek dotyczących rozgrywki, które (z wyjątkiem jednej) podzieliliśmy na dwie kategorie w zależności od tego, kim mianuje nas gra.

Among Us – o co chodzi?

Na początek, parę informacji na temat samej produkcji. Jest to gra wieloosobowa z widokiem „z góry”. Produkcja jest darmowa w przypadku urządzeń z systemami Android i iOS oraz dostępna za niewielką opłatą na platformie Steam. Akcja gry rozgrywa się na statku kosmicznym, gdzie załoga złożona z graczy ma wykonywać wspólnie różne zadania. Sęk w tym, że od jednej do trzech osób w drużynie to sabotażyści, tzw. impostorzy, którzy będą starać się pokrzyżować te plany. Co istotne, role przydzielane są losowo tuż przed samą rozgrywką.

Zaraz się zacznie...

„Dobrzy” członkowie grupy muszą uważnie śledzić to, co dzieje się na statku, a podczas wspólnych narad wydedukować kto zdradził i wysłać delikwenta w przestrzeń kosmiczną. Jeśli załodze uda się wyeliminować wszystkich „złych” - drużyna wygrywa. Jeśli jednak to sabotażystom uda się wystarczająco napsuć lub pozbyć się większości niewinnej ekipy, m.in. przez mordowanie ich, wygrywa „ciemna strona mocy”. Dodatkowym urozmaiceniem jest możliwość modyfikowania gry przez samych użytkowników, z czego wiele osób skwapliwie korzysta, tworząc coraz to nowe i oryginalne tryby.

Darmowa próba przed decyzją

Na początek drobna porada dla początkujących użytkowników, którzy chcieliby wypróbować grę za darmo zanim zdecydują się na jej zakup, a jednocześnie nie przepadają za grą mobilną. Wystarczy pobrać i zainstalować na naszym urządzeniu z Windowsem program BlueStacks, który jest emulatorem. Następnie, należy zalogować się za jego pośrednictwem na nasze konto w Sklep Play i pobrać Among Us. Trzeba jednak pamiętać, że ściągnięta wersja jest przeznaczona na urządzenia mobilne, więc sterowanie jest nieco inne niż w wersji dostępnej na serwisie Steam.

Duże mapy to dużo możliwości

Obserwacja

Jeśli jesteś członkiem załogi to masz dwa główne zadnia: pierwsze to przeżyć, a drugie to wykryć sabotażystę. W celu odkrycia kim jest „ten zły”, najważniejsza jest obserwacja. Impostor będzie zachowywał się inaczej niż reszta drużyny. Prawdopodobnie będzie on unikał chodzenia w większym gronie i starał się znaleźć jak najbliżej pojedynczych, odosobnionych osób.

Gdzie tak biegniesz?

Wykonując przydzielone misje każdy z załogi ma określone cele, które realizuje po kolei (impostorzy nie mają takich zadań). Jeśli więc zobaczymy kogoś, kto porusza się bez wyraźnego celu i dość chaotycznie po lokacjach, to prawdopodobnie jest to sabotażysta. Kolejne, na co należy zwrócić uwagę, to osoby kręcące się obok kratek wentylacyjnych (tylko impostorzy mogą ich używać do przemieszczania się), a także postacie znajdujące się w miejscach wykonywania misji zbyt krótko, jak na daną mini grę, co oznacza, że tylko udają tą czynność.

Wentylacja może decydować o życiu i śmierci

Wizualne efekty misji

Czasami, sabotażysta imitujący wykonywanie zadania może sam się podłożyć, gdyż w kilku przypadkach widać na ekranie animacje danych czynności (np. przy wykonywaniu misji zestrzelenia meteorytów widać pociski lecące z dział, a po zakończeniu pozbywania się śmieci powinna otworzyć się pobliska śluza). Należy więc zapamiętać miejsca wykonywania takich misji i w przypadku gdy ktoś stoi w jednym z nich, a nie ma tego efektów – możemy być niemal pewni jego winy.

Podczas kilku misji są widoczne animacje

Dla członków załogi animacje te również są istotne jeśli chcą udowodnić innym, że sami nie są zdrajcami. Dlatego też, misje takie najlepiej wykonywać przy świadkach, a w razie oskarżeń podczas debaty, powołać się na to wydarzenie.

Nie daj się zabić

Jest kilka zasad, które ułatwią nam dłuższe przeżycie pod postacią członka załogi w Among Us. Po pierwsze – trzeba starać się wykonywać powierzone misje jak najszybciej. Nie tylko pomaga to przybliżyć zwycięstwo, uzależnione m.in. od realizacji zadań przez drużynę, ale zmniejszy też ryzyko tego, że ktoś zdąży się na ciebie zaczaić.

Główna zasada horrorów - nie idź sam

Po drugie – w miarę możliwości trzymaj się innych graczy. Choć odkrycie impostora nie jest rzeczą łatwą, to zazwyczaj już po niedługim czasie mamy pewien pogląd na to, kto nim nie jest (np. obserwowaliśmy go podczas wykonywania zadania). W takim wypadku rozsądnie przebywać gdzieś w pobliżu takiej osoby, gdyż sabotażysta nie będzie ryzykować pozostawienia świadka (impostor nie może zabić od razu dwóch postaci, ponieważ ta czynność ma cooldown), a my jednocześnie będziemy mieli alibi w razie potencjalnych oskarżeń.

Znajdowanie ciała

Po dokonaniu zabójstwa na jednym z członków załogi, w danym miejscu pozostają zwłoki. Jeśli jeszcze „trzymają się na nogach” to znaczy, że zdarzenie nastąpiło zaledwie przed chwilą, a morderca może być nadal w okolicy (chyba, że skorzystał z szybu wentylacyjnego). Dlatego też, w wypadku natrafienia na zwłoki należy zwracać szczególną uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu.

Świeże zwłoki to nie przelewki

Co więcej, na początku następnego zgromadzenia należy niezwłocznie powiadomić grupę o odkryciu. Jeśli tego nie zrobimy, może się okazać, że ktoś widział nas w pobliżu trupa i wtedy podejrzenie padnie na nas. Oczywiście, po rewelacjach na temat znaleziska od razu padną pytania o to, w którym miejscu to się wydarzyło. Nie zawsze jednak warto od razu ujawniać te informacje. Zamiast tego, można najpierw zapytać członków drużyny gdzie znajdowali się w tamtym momencie. Agresor z pewnością skłamie, a wtedy istnieje możliwość, że ktoś go na tym kłamstwie przyłapie.

Bez litości

Kill’em all

Typowanie mordercy rodem z serii książek Aghaty Christie jest oczywiście świetną zabawą, ale najlepsze zaczyna się dopiero po drugiej stronie lustra. Trzeba przyznać, że bycie sabotażystą w Among Us to pole do popisu i możliwość pohasania dla naszego wewnętrznego diabełka. Niestety, często zdarza się, że przez niedoświadczenie początkujący impostor popełnia głupie błędy i daje się złapać zanim rozgrywka naprawdę nabierze tępa.

Przede wszystkim, zanim kogoś usuniemy, skorzystamy z wentylacji czy dokonamy sabotażu statku, upewnijmy się dokładnie czy w pobliżu nie znajduje się żaden świadek. Co ciekawe, wbrew pozorom duża ilość osób w jednym miejscu też jest świetną okazją do wyeliminowania kogoś z załogi. Przez to, że grafika w grze jest niezwykle prosta, gdy ginie jeden ze stojących w grupie graczy - nie widać kto go zabił.

Udawanie

Among Us to gra pozorów, więc na nich należy się skupić. Impostorzy mogą w każdej chwili otworzyć mapę, na której zaznaczone są elementy do sabotowania. Jeśli więc zaczniesz ją sprawdzać i znieruchomiejesz na środku korytarza, to ściągniesz na siebie podejrzenia.

W grze jest wiele możliwości odwracania od siebie uwagi, np. udając, że się coś naprawia (nie zapominajmy jednak, aby były to misje bez animacji bo możemy osiągnąć odwrotny skutek). Można nawet łączyć różne elementy jednocześnie, przykładowo: uszkodzić jakieś urządzenie i przyczaić się w jego pobliżu (najlepiej odejść trochę i wrócić, żeby oddalić podejrzenie od nas). Następnie, mamy kilka możliwości, gdy ktoś się zjawi: a) udawać naprawę (wtedy gracz może się wycofać będąc przekonanym, że ktoś już się zajął problemem, a w tym czasie usterka pozostanie), b) naprawić (czasem warto naprawić własne dzieło przy kimś i odsunąć podejrzenia od siebie, w końcu impostor by nie naprawiał prawda?).

Jest jeszcze trzecia możliwość, a mianowicie zachowywać się tak, jakbyśmy chcieli naprawić usterkę, a gdy członek drużyny się zbliży – wyeliminować go. Sprytnym rozwiązaniem jest też zablokowanie drzwi od środka, zabicie towarzysza i ucieczka wentylacją zanim wejście się odblokuje. Jak więc widać, jest wiele możliwości, tylko zawsze trzeba być ostrożnym.

Impostorem może być każdy

Rozmowa

Jako sabotażysta nie możesz dać się złapać, a w tym celu musisz skutecznie odsuwać od siebie podejrzenia. Jest kilka podstawowych zasad podczas wspólnych dyskusji, a główną jest opanowanie. Jeśli zostaniemy przyłapani na gorącym uczynku, po rozpoczęciu grupowego zebrania musimy jak najszybciej zabrać głos i spróbować skierować trop na osobę, która nas widziała. Działanie trochę w imię zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

Nie rzucajmy oskarżeń na lewo i prawo, tym bardziej twierdząc, że mamy dowody. Jeśli np. powiemy, że byliśmy świadkami zabójstwa dokonanego przez jednego z graczy, reszta prawdopodobnie nam uwierzy i zdecyduje o usunięciu delikwenta. Jednak, gdy po chwili okaże się, że był on niewinny – nasze kłamstwo wyjdzie na jaw i to my w następnej kolejności zostaniemy wyeliminowani.

Gdzie dwóch się bije... tam trzeci ma alibi

Z oskarżaniem i głosowaniem na innego członka załogi najlepiej poczekać aż ktoś wskaże pewną osobę, a ktoś inny to poprze. Nie wychodzimy w ten sposób na mąciciela i wydajemy się po prostu iść za głosem grupy, a w rzeczywistości pozbywamy się kolejnego użytkownika.

Alibi

Będąc impostorem w Among Us trzeba dbać o swoje alibi. Po dokonaniu przestępstwa dobrze udać się do pokoju administracyjnego, w którym możemy zobaczyć podgląd z kamer i wybieramy jedno z pustych pomieszczeń. Gdy na zebraniu zapytają gdzie byłeś w chwili popełnienia jakiegoś czynu, podaj nazwę tamtego miejsca, wtedy nikt nie będzie w stanie podważyć twojej wersji.

Opanowanie to klucz do sukcesu

Czasami dobrze jest wręcz bronić innych, np. po dokonaniu przestępstwa udaliśmy się do innej lokacji, gdzie jakiś gracz wykonywał akurat zadanie. W takiej sytuacji, na spotkaniu możemy powiedzieć, że „to raczej nie ten kolega sabotuje, bo mniej więcej wtedy widziałem go podczas misji”. Tym sposobem, jednocześnie zgrywamy „tego dobrego” i poniekąd sami dajemy sobie alibi.

Kolejną możliwością (trochę ryzykowną i bardziej skomplikowaną), jest przedostanie się po zbrodni szybem wentylacyjnym w inne miejsce i stamtąd przejście do pomieszczenia, w którym ktoś się znajduje. Tam, na oczach członka załogi dobrze zacząć udawać, że wykonujemy jakieś zadanie (zawsze pamiętając o animacjach!). Gdy podczas rozmowy będą pytać was gdzie byliście, możecie powołać się na kolegę, np. „szedłem wykonać misję do kafeterii, Zielony mnie widział”.

Różności

Będąc impostorem warto pamiętać o kilku drobnych, acz ważnych rzeczach.