Among Us 2 anulowane, a winni są... gracze!

Twórcy oficjalnie ogłosili, że przerywają prace nad grą Among Us 2. Czy to możliwe, żeby gracze mieli taki wpływ na studio i spowodowali przerwanie prac nad nową częścią?

Gra online Among Us miała mieć swoją kontynuację, jednak producent oficjalnie ogłosił, że prace zostały przerwane. Zamiast tego planuje skupić się tylko i wyłącznie na ulepszaniu oryginału. Jako jeden z powodów wymienił nieoczekiwany wzrost popularności pierwszej części, co zmusiło studio do skorygowania planów. Skutkiem tego jest porzucenie prac nad Among Us 2, ogłoszonej ledwo miesiąc temu.

InnerSloth podaje, że pierwsza część ma już ponad dwa lata, przez co jej kod nie jest przystosowany do stale rosnącej popularności. Skutkiem tego są problemy techniczne, więc producent zdecydował się zainwestować w przerobienie oryginału zamiast w tworzenie zupełnie nowej części gry.

„Głównym powodem, dla którego kręcimy sequel, jest to, że kod źródłowy gry Among Us 1 jest tak przestarzały i nie umożliwia dodawania tak wielu nowych treści. Jednak widząc, jak wiele osób bawi się w Among Us 1, naprawdę chcemy móc wesprzeć grę i przenieść ją na wyższy poziom. Zdecydowaliśmy się zrezygnować z gry Among Us 2 i zamiast tego skupić się na ulepszaniu gry Among Us 1.”- napisał InnerSloth w poście na blogu.

Jakie zmiany w takim razie na nas czekają? Twórcy informują, co traktują priorytetowo w najbliższych aktualizacjach. Among Us 1 wkrótce otrzyma nową scenę tematyczną Henry Stickmin, lepsze i bardziej niezawodne serwery, obsługę użytkowników z daltonizmem oraz system kont znajomych.

