Among Us, Skyrim - nowe gry dostępne w ramach Xbox Game Pass!

Firma Microsoft przedstawiła kolejne tytuły, które będą dostępne w ramach abonamentu Xbox Game Pass. W co będziemy mogli zagrać?

Xbox Game Pass to usługa subskrypcyjna, która daje dostęp do biblioteki ponad 100 wysokiej jakości gier. W ramach abonamentu otrzymuje możliwość zagrania w premierowe produkcje Xbox Game Studio oraz EA Play. Firma Microsoft przedstawiła kolejne tytuły gier, które udostępni w ramach abonamentu. Od 15 grudnia gracze otrzymają możliwość zagrania w takie tytuły Skyrim i Among Us.

Nowe tytuły dostępne w ramach Xbox Game Pass

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (konsole i urządzenia mobilne)

- Special Edition (konsole i urządzenia mobilne) Neoverse (konsola i PC)

Killer Queen Black (konsola)

The Medium (konsola i PC)

(konsola i PC) Cyber ​​Shadow (konsola i PC)

Among Us (PC)

(PC) Yakuza 3 Remastered (konsola i PC)

Yakuza 4 Remastered (konsola i PC)

Yakuza 5 Remastered (konsola i PC)

Yakuza 6: Song of Life (konsola i PC)

Na początku grudnia zostały dodane do abonamentu takie gry jak: Control, Doom Enternal, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition oraz Call of the Sea.

Dodatkowo od 15 grudnia subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate otrzymają abonament EA Play bez dodatkowych kosztów zapewniający nieograniczony dostęp do pełnych wersji gier z katalogu EA. Przypominamy, że posiadacze Xbox Game Pass na konsole cieszą się tą korzyścią już od 10 listopada.

Są jednak produkcje, które zostaną usunięte z listy gier dostępnych w ramach Xbox Game Pass 15 grudnia. A są to:

Age of Wonders: Planetfall (konsole i PC)

Infinifactory (PC)

Metro: Last Light Redux (PC)

(PC) MudRunner (konsole i PC)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (konsola)

Pathologic 2 (konsola i PC)

(konsola i PC) The Turing Test (konsola i PC)

Ticket to Ride (konsola i PC)

(konsola i PC) Untitled Goose Game (konsola)

