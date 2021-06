Among Us czeka koniec? Produkcja zalicza ogromne spadki

Among Us jest jedną z tych produkcji, które stały się hitem, a po czasie wszyscy o niej zapominają.

Among Us zalicza ogromne spadki. Oglądalność produkcji od Inner Sloth na Twitchu oraz YouTube obniżyła się w ciągu ostatnich 180 dni o ponad 70 procent. Polskim odbiorcom gra także zaczyna się nudzić. Jeden z popularnych polskich youtuberów, Nexe, opublikował wczoraj na swoim kanale film, w którym mówi wprost, że to ostatni odcinek z Among Us. Jako powód podał dane z ankiety, w której ponad 73 procent osób (z 11 tysięcy głosów), stwierdziło, że nie chce już więcej oglądać gry na kanale bo jest nudna. Nie jest to oczywiście wyznacznik popularności, ale zdaje się potwierdzać ogólne tendencje.

Ankieta na temat Among Us (źródło: YouTube/Nexe)

Inner Sloth wprowadziło ostatnio do swojej gry kilka nowości. Zmiany były jednak zbyt małe, żeby zatrzymać społeczność. Jednym z elementów, który mógłby wprowadzić trochę świeżości i spowodować powrót, przynajmniej części osób do gry, jest nowa mapa. Niestety nadal nie wiadomo, kiedy można się jej spodziewać. Z obozu Inner Sloth częściej napływają informacje o wypaleniu zawodowym, niż o większych zmianach w Among Us. Czas pokaże, jaki będzie dalszy los gry.

źródło: Boop/YouTube