Among Us - gracze wybrali najlepszą mapę!

Among Us to dzieło programistów zrzeszonych w amerykańskiej spółce InnerSloth. Produkcja zadebiutowała na rynku światowym w 2018 roku, jednakże dopiero dziś możemy mówić o jej wielkim sukcesie. Mimo, że gra oferuje nam rozgrywkę w jedynie trzech obiektach, to i tak nie możemy mówić o monotonii. Gracze z całego świata, codziennie spędzają godziny na wcielaniu się w rolę Crewmate i oceniają efekty pracy twórców.

Spis treści

Jakie mapy oferuje nam gra?

Na ten moment, grając z przyjaciółmi w Among Us możemy wybrać jedną z pośród trzech dostępnych w grze map: The Skeld, Mira HQ oraz Polus.

Nie jest to może przesadnie duży wybór, ale warto pamiętać, że gra cały czas się rozwija. Jakiś czas temu twórcy ogłosili, że zawieszają pracę nad produkcją drugiej części gry i skupią się wyłącznie na obecnej. Wiadomo już, że w niedalekiej przyszłości gracze mają otrzymać do dyspozycji kolejną - czwartą planszę. Z dostępnych informacji wiadomo, że ma być ona największa ze wszystkich.

Reddit zdecydował

Poszukując odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, która z map jest przez graczy ewidentnie faworyzowana, zagłębiłem się w internetowy serwis Reddit. Muszę przyznać - nie tego się spodziewałem. Okazuje się, że opinie internautów są bardzo podzielone, a każda z komentujących osób uzasadnia swój wybór zupełnie odmiennymi od drugiej argumentami.

W prawie każdej prześledzonej przeze mnie dyskusji, na prowadzenie wysuwał się The Skeld. Taki stan rzeczy wynika z bardzo prostego faktu. Większość jego pochlebców otwarcie przyznaje, że po prostu nigdy nie miała okazji zagrać w pozostałych obiektach. Głównym tego powodem jest to, że wspomniana mapa jest niezwykle rozpowszechniona na serwerach publicznych. Te zaś są jedynym miejscem do rozgrywki jeśli nie masz przynajmniej kilku chętnych do zabawy przyjaciół. The Skeld jest stosunkowo małą lokalizacją, co wpływa na to, że gracze opierający swoją grę wyłącznie na niej, podejmują po pewnym czasie wiele decyzji instynktownie.

Cafeteria na The Skeld

Zdaniem komentujących na Reddicie, którzy obcowali ze wszystkimi dostępnymi mapami, najlepszą z dostępnych opcji jest Polus. Użytkownicy cenią sobie jej post-apokaliptyczny wygląd i duże rozmiary, umożliwiające wdrożenie niestandardowych zagrywek. Zdarza się, że Impostor skutecznie wyeliminuje gracza w odległym zakamarku mapy, gdzie nikt go nie odnajdzie.

Najmniej adoratorów zdaje się posiadać Mira HQ, jednak ta również nie została przez CrewMateów całkowicie pominięta. Jej miłośnicy wspominają o fantastycznym układzie tzw. "ventów", które umożliwiają szybkie podróże po całej mapie. Rzeczywiście, jest to również powód dla którego niektórzy gracze czują się na tej mapie najmniej bezpiecznie. Warto również docenić niesamowite ułożenie pokoju dekontaminacji, który w przeciwieństwie do znanego nam z Polusa, jest strefą niezwykle niebezpieczną i strategiczną w ujęciu całej planszy.

Zdecyduj sam!

Jeśli nie miałeś jeszcze nigdy okazji zagrać w Among Us, na dobry początek polecam darmową wersję mobilną. Sam zdecyduj, czy podobnie jak większość jesteś wyłącznym i oddanym fanem The Skeld, czy potrafisz docenić także wkład twórców w dwie pozostałe mapy. Jedno jest pewne - intrygujące scenariusze czekają na każdym z dostępnych obiektów.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Among Us – 10 sztuczek i porad do gry