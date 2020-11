Among Us - jakie nowinki wprowadzi aktualizacja?

Do najnowszej wersji gry Among Us zostały wprowadzone nowe funkcje i elementy rozgrywki. Co twórcy postanowili zrobić z hakerami i toksycznymi graczami?

Amonug Us to gra, która aktualnie bije rekordy popularności na platformie Steam. Powstała ona w roku 2018, ale dopiero kilka miesięcy temu stała się sławna. Nagły wzrost zainteresowania sprawił, że jest to najczęściej grana produkcja na Steam oraz na platformach mobilnych. Żeby utrzymać taką renomę, programiści Among Us stale wprowadzają aktualizacje i poprawki.

Co nowego?

Firma Innersloth wydała aktualizację gry wraz z planem działań na najbliższą przyszłość. Zmiany dotyczą nowej mapy, systemu kont, trybu dla daltonistów, anonimowego głosowania oraz trybów paska zadań. Wszystkie nowe funkcje mają na celu wprowadzenie bardziej złożonej rozgrywki. Imposterzy zyskają jeszcze więcej możliwości wyeliminowania konkurencji. Ponadto w grudniu ma pojawić się funkcja zgłaszania graczy, którzy są toksyczni lub hakują grę.

Hakerzy to jeden z największych problemów producentów gry Among Us. Próbują oni wystraszyć innych graczy lub korzystają z oprogramowania, które nie jest dozwolone w rozgrywce. Twórcy zapytani o to jak rozwiążą problem oznajmili:

Będzie więcej aktualizacji serwera, które naprawią wszystko. Pośpieszne zabezpieczenia przed hakami jest źródłem wielu błędów, które później trzeba naprawiać, a to powolny proces. Zapewniamy jednak, że wszystkie zagrożenia związane z bezpieczeństwem są fałszywe, a Twoje urządzenia i dane bezpieczne. Jeśli napotkasz w grze hakera - zablokuj go lub wybierz inny pokój.

Zobacz również: Call of Duty Warzone - w grze pojawił się błąd, który psuje rozgrywkę