Among Us - kurczak sprzedany za 100 000 $, bo wygląda jak postać z gry

Na aukcji internetowej w serwisie eBay, pojawiła się oferta sprzedaży kawałka kurczaka, który wyglądem przypomina postać z gry Among Us. Do samej sytuacji na Twitterze odniósł się nawet oficjalny profil produkcji od Inner Sloth. 1 czerwca cena osiągnęła 34 443.43 $. Dzisiaj sprzedaż zakończyła się, i drobiowy nuggets znalazł nowego właściciela. Ta przyjemność kosztowała go prawie 100 000 dolarów.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE