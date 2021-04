Among Us - nowa mapa Airship trafi do gry już dzisiaj [Aktualizacja]

Przebojowe Among Us doczeka się dzisiaj prawdopodobnie największej aktualizacji w swojej historii. Do dyspozycji graczy oddana zostanie nowa mapa - Airship.

Among Us szturmem wdarło się w zeszłym roku na listy najpopularniejszych gier sieciowych. W tej prostej z pozoru grze detektywistycznej zakochały się miliony graczy na całym świecie.

Sukces nieco przytłoczył twórców, którzy nie ukrywają, że niebyli gotowi na tak dużą liczbę graczy. Zmiany w grze jednak postępowały, ale nie da się ukryć iż rzesze fanów cały czas chciały czegoś więcej i szybciej.

Już dzisiaj trafi do gry prawdopodobnie największa aktualizacja w całej jej historii. Gracze otrzymają możliwość zabawy na zupełnie nowej mapie - Airship. Nowa lokacja powinna zapewnić dziesiątki godzin dobrej zabawy zarówno dla "impostorów", jak i pozostałych uczestników rozgrywki.

O której dokładnie godzinie zadebiutuje nowa mapa? Tego niestety twórcy nie ujawnili. Możemy być jednak pewni, że najpóźniej jutro gracze na wszystkich dostępnych platformach będą mogli już cieszyć się nową zawartością.

Among Us jest obecnie dostępne na PC, Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych z Android i iOS. Jeszcze w tym roku gra powinna trafić również na konsole Xbox. Jeśli rozgrywka w Among Us sprawia wam problemy, to mamy dla was 10 sztuczek i porad do gry.

Aktualizacja 01.04.2021

Z małym opóźnieniem, ale już jest! Jak poinformowało studio InnerSloth - twórcy Among Us, największa aktualizacji w historii gry jest już dostępna na wszystkich wiodących platformach. Oprócz nowej mapy - Airship, do gry zawitały również liczne poprawki i ulepszenia, w tym: opcja zgłaszania innych graczy, tryb gościa, możliwość założenia konta, a także weryfikacja wiekowa.

Przy okazji twórcy ujawnili również swoje plany na niedaleką przyszłość. Sympatycy Among Us będą mogli liczyć w nadchodzących tygodniach i miesiącach na szereg pomniejszych aktualizacji, które wprowadzą m.in. zwiększenie limitu graczy w lobby z 10 do 15 (w związku z większym rozmiarem mapy Airship), a także odświeżenie stylu graficznego gry.

