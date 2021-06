Among Us otrzyma nowy tryb, mapę i wiele więcej. Gra zmierza na konsole

Among Us zmierza na konsole PlayStation i Xbox. Twórcy gry ujawnili również, jakie nowości czekają na graczy w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

Wczoraj wieczorem, podczas transmisji Summer Game Fest Kick Off Live, twórcy Among Us - studio InnerSloth, w krótkim acz treściwym materiale zaprezentowali nowości, które niebawem trafią do Among Us. Na co możemy liczyć?

Sympatycy Among Us mogą liczyć na "gorące tygodnie". Choć dopiero co w kwietniu do gry trafiła największa aktualizacja w jej historii, to ekipa InnerSloth już niebawem doda kolejną zawartość. Do gry trafią: nowe elementy kosmetyczne, system osiągnięć, nowa mapa, a także możliwości łączenia kont między platformami (cross-play).

To jednak nie wszytko, wśród największych i najciekawszych nowości, trzeba wymienić nowe role i sposoby rozgrywki. Co to może dokładnie? Tego niestety nie wiemy, ale wielce prawdopodobne, że prosty podział na członków załogi i impostora zostanie znacząco rozbudowany. Nie mniej ciekawie prezentuje się zupełnie nowy tryb rozgrywki "Hide and Seek", który w dużym uproszczeniu bazuje na popularnej zabawie "w chowanego".

Twórcy gry potwierdzili również, że wciąż pracują nad wersją Among Us dedykowaną konsolom PlayStation i Xbox. W obliczu funkcji cross-play, to może być znakomity sposób na dotarcie do kolejnych graczy.

Among Us jest obecnie dostępna na PC i urządzeniach mobilnych z Android i iOS.

