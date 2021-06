Amouranth opuści Twitch? Streamerka zdradza swoje plany

Amouranth to obecnie jedna z najbardziej wpływowych postaci na platformie Twitch. Streamerka swoją popularność zawdzięcza głównie transmisjom w styl "hot tube" i ASMR. Dla nie wtajemniczonych wyjaśniamy - w streamach "hot tube" skąpo ubrane panie eksponują swoje wdzięki i rozmawiają ze swoimi fanami często wykonując pewne zadania czy przyjmując dwuznaczne pozy. W ASMR z kolei możecie zobaczyć m.in. Amouranth sugestywnie liżącą np. mikrofon.

Kaitlyn "Amouranth" Siragusa ujawniła, że rozważała odejście z Twitcha po tym, jak była nękana za swoje kontrowersyjne transmisje "hot tube" i ASMR, ale ostatecznie zdecydowała się zostać. W rozmowie z dziennikarzami serwisu Polygon, streamerka wyjaśnia, że była już zmęczona ciągłymi atakami nie tylko za pośrednictwem sieci, ale również "na żywo".

Pomimo stresu i poczucia prześladowania streamerka nie ma zamiaru się poddawać i chce dalej kontynuować swoją pracę na platformie Twitch.

Czy czuję, że zasługuję na to prześladowanie? Nie, nie sądzę, żeby ktokolwiek zasługiwał. Ale czuję, że warto po prostu dalej to robić, póki jestem młoda i mam energię, a potem, gdy będę starsza i zaoszczędzę wystarczająco dużo pieniędzy, będę mogła faktycznie zrobić z nimi to, co chcę - Amouranth